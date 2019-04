Stiri pe aceeasi tema

- Consiliul Concurentei a extins investigatia pe piata masei lemnoase din Romania asupra altor 35 de companii care activeaza pe aceasta piata, in prezent, fiind investigate 94 de companii, printre care Holzindustrie Schweighofer, Kronospan Romania, Egger Romania, Alredia, informeaza autoritatea de concurenta…

- Investigatia pe piata masei lemnoase a fost declansata de Autoritatea de Concurenta in 2016 si are in vedere posibile intelegeri in vederea impartirii pietei/surselor de aprovizionare si adjudecarii volumului de lemn destinat comercializarii la un pret minimal in cadrul licitatiilor organizate de…

- Consiliul Concurentei a finalizat ancheta pe piata carburantilor iar concluzia este ca, pe acest segment, concurenta este redusa si exista un mare jucator care stabileste pretul, a declarat, joi, Bogdan Chiritoiu, presedintele autoritații de concurenta. "Investigaţia este finalizată şi…

- Consiliul Concurentei a autorizat tranzactia prin care Sensiblu SRL preia cele 46 de farmacii Belladonna din Bucuresti. "Sensiblu SRL activeaza pe piata comertului cu amanuntul de produse farmaceutice si parafarmaceutice, desfasurand si activitati ocazionale de distributie. Compania face parte…

- Unilever a facut primul pas in implementarea angajamentelor asumate fata de Consiliul Concurentei pentru a putea prelua Betty Ice si a publicat lista locatiilor din care companiile isi vor retrage vitrinele frigorifice. Conform unui comunicat al autorităţii de concurenţă, această…

- Consiliul Concurentei a declansat o analiza a nivelului ROBOR din ultima perioada, avand in vedere fluctuatia indicatorului dupa aparitia, la finele anului trecut, a Ordonantei de Urgenta 114/2018, a declarat, luni, presedintele Consiliului Concurentei, Bogdan Chiritoiu. "Avem o analiză pe zona…

- Consiliul Concurentei a sanctionat trei companii cu amenzi totale de 2,3 milioane de lei (aproximativ 497.866 euro) pentru trucarea unei licitatii derulate de Romsilva, prin Directia Silvica Neamt, pentru valorificarea lemnului fasonat, se arata intr-un comunicat al institutiei, potrivit agerpres.ro.Citește…