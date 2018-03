Consiliul Concurentei cu ochii pe ouale de la Avicola Lumina. Ce producatori de oua mai sunt vizati. Ce are in vedere institutia concurentiala (document)

Stiri pe aceeasi tema

- Intr-o lume dependenta de tehnologie devine extrem de important sa poti beneficia de echipamente upgradate in timp real la cele mai noi inovatii din domeniu. Aceasta a reprezentat si deviza Sky Group in cei 14 ani de cand suntem pe piata romaneasca. Pentru a oferi partenerilor nostri produse competitive…

- Consiliul Concurentei a declansat o investigatie pe piata productiei si comercializarii oualor de consum din Romania, suspectand un cartel care a determinat cresterea artificiala a preturilor la finalul anului trecut, se arata intr-un comunicat al institutiei, remis, marti, AGERPRES . In luna noiembrie…

- Consiliul Concurentei a declansat o investigatie pe piata productiei si comercializarii oualor de consum din Romania. Autoritatea de concurenta suspecteaza limitarea livrarilor de oua de consum de catre cei mai importanti furnizori de oua, cu implicarea asociatiei din domeniu, cu scopul de a majora…

- Consiliul Concurentei a declansat o investigatie pe piata productiei si comercializarii oualor de consum din Romania, suspectand un cartel care a determinat cresterea artificiala a preturilor la finalul anului trecut.

- Consiliul Concurenei a declanat o investigaie pe piaa produciei i comercializrii oulor de consum din România. Autoritatea de concuren suspecteaz limitarea livrrilor de ou de consum de ctre cei mai importani furnizori de ou cu implicarea asociaiei din domeniu cu scopul de a majora artificial pre...

- Inainte de Paste, Consiliul Concurentei a declanșat o investigație pe piata productiei si comercializarii oualor de consum din Romania. Autoritatea de concurența suspecteaza limitarea livrarilor de oua de consum de catre cei mai importanti furnizori de oua, cu implicarea asociatiei din domeniu, cu scopul…

- In situatia in care Consiliul Concurentei va constata incalcarea regulilor de concurenta, companiile implicate risca amenzi de pana la 10% din cifra de afaceri.”Investigatia a fost declansata ca urmare a analizei preliminare pe piata oualor de consum initiate de Consiliul Concurentei, la…

- Consiliul Concurentei a efectuat mai multe inspectii inopinate asupra unor producatori de oua si a Uniunii din care acestia fac parte, in cadrul investigatiei legate de explozia preturilor din toamna anului trecut.

- Consiliul Concurentei a efectuat mai multe inspectii inopinate asupra unor producatori de oua si a Uniunii din care acestia fac parte, in cadrul investigatiei legate de explozia preturilor din toamna anului trecut.

- In situatia in care Consiliul Concurentei va constata incalcarea regulilor de concurenta, companiile implicate risca amenzi de pana la 10- din cifra de afaceri. "Investigatia a fost declansata ca urmare a analizei preliminare pe piata oualor de consum initiate de Consiliul Concurentei, la sesizarea…

- Consiliul Concurentei a demarat o investigatie pe piata productiei si comercializarii oualor de consum din Romania. Este suspectata limitarea livrarilor de oua de consum de catre cei mai importanti furnizori de oua, cu implicarea asociatiei din domeniu, cu scopul de a majora artificial preturile produselor…

- Consiliul Concurenței suspecteaza un cartel intre principalii furnizori de oua din Romania, scopul final fiind creșterea prețurilor, a anunțat autoritatea. Aceasta vine dupa ce ouale s-au scumpit puternic la finele anului trecut, iar Ministerul Agriculturii au sesizat Consiliul Concurenței . ”Autoritatea…

- Consiliul Concurentei a declansat o investigatie pe piata productiei si comercializarii oualor de consum din Romania. Autoritatea de concurenta suspecteaza limitarea livrarilor de oua de consum de catre cei mai importanti furnizori de oua, cu implicarea asociatiei din domeniu, cu scopul de a majora…

- Autoritatea de concurența suspecteaza limitarea livrarilor de oua de consum de catre cei mai importanti furnizori de oua, cu implicarea asociatiei din domeniu, cu scopul de a majora artificial preturile produselor comercializate de acestia.

- Decizie surpriza din partea companiei Schweighofer, care detine in Romania trei fabrici de cherestea si doua fabrici de panouri din lemn. Conducerea grupului a decis sa vanda compania subsidiara precum si divizia de management forestier, care detine peste 14.000 de hectare de padure in sapte judete.

- O mișcare importanta pe piața caselor de pariuri urmeaza sa se implementeze in Romania in cel mai scurt timp. Superbet, una dintre cele mai dezvoltate agenții de la noi din țara, va subordona toate agențiile BetCafe sub propriul brand, dezvaluie surse din piața pentru GSP.ro. Astfel, toate agențiile…

- Piata solutiilor de birouri va inregistra o crestere moderata in 2018, cu un avans de aproximativ 7%, potrivit Corporate Office Solutions (COS) Romania. Aceasta va fi influentata, in special, de preocuparea companiilor pentru crearea spatiului de lucru...

- Citeste si: GfK: Piata electro-IT&C a urcat cu 16% in trim. 3, la 709 mil. euro Grafic: Evolutia vanzarilor de pe principalele categorii ale pietei locale electro-IT in trim. 3 si primele trei trimestre ale anului 2017 (mil. euro) cel.ro: Doar 2-3 jucatori vor ramane pe piata electro-IT online din…

- In privința liberalizarii pieței de electricitate, trebuie menționat ca toți consumatorii casnici de electricitate din Romania beneficiaza de mai mulți ani de dreptul de eligibilitate, ceea ce inseamna ca pot alege un contract pe piața concurențiala, negociat cu furnizorul de electricitate, fara…

- Ministerul Comunicatiilor si Societatii Informationale (MCSI) va cheltui mai mult de 2 milioane de lei pe studii si analize din care sa afle, printre altele, daca Romania are nevoie de o noua autoritate.

- Progresele inregistrate de Rominia in lupta anticoruptie au fost din nou puse in pericol, saracia si inegalitatea sociala raman ridicate, iar cresterea economica mare a tarii, bazata pe consum, risca sa creeze conditiile unei aterizari dure, avertizeaza miercuri Comisia Europeana, in raportul sau de…

- Ministrul Fondurilor Europene, Rovana Plumb și președintele ANOFM, Cristiana Barbu au semnat, la inceputul saptamanii, trei proiecte cu finanțare europeana in valoare totala de 9,7 milioane euro pentru integrarea tinerilor șomeri pe piața muncii din Romania. Finanțarea se asigura prin Programul Operațional…

- "Propunerea legislativa are in vedere o colectare mai eficienta a impozitelor la bugetul de stat si eliminarea operatiunilor comerciale nefiscalizate de autovehicule second-hand achizitionate in spatiul intracomunitar si revandute in Romania. De asemenea, trebuie mentionat ca Romania se confrunta…

- Cea mai impresionanta poveste de dragoste! Ochii lui iți vorbesc despre dor și dragoste, despre o viața intr-un veac. Iubește Basarbia – locul unde s-a nascut – și iubește Romania – țara pentru care a luptat in razboi. Din dor de țara, in anul 1943 a mers pe jos peste 1.000 de kilometri, timp de […]…

- Ministrul Justitiei Tudorel Toader spune, in raportul sau care cuprinde 20 de puncte in baza carora isi argumenteaza propunerea de revocare a sefei Directiei Nationale Anticoruptie (DNA), ca Laura Codruta Kovesi “si-a creat o imagine de erou al luptei anticoruptie”, folosindu-se de buna credinta a cetatenilor…

- PNL susține ca datele economice arata ca guvernul nu va putea sa faca fața cheltuielilor bugetare, iar in aceasta situație, liberalii se aștepta ca de la vara PSD sa decida majorarea taxelor și impozitelor. Senatorul Iulian Dumitrescu, prim-vicepresedinte PNL, sustine ca PSD va fi obligata sa apeleze…

- Majoritatea indicilor bursieri din Romania au crescut cu peste 6%, de la inceputul anului, iar BET, care arata evolutia celor mai tranzactionate 13 companii de pe piata reglementata a Bursei de Valori Bucuresti, a urcat cu 6,52%. Cea mai mare apreciere a fost inregistrata de BET-NG, care…

- Colegiul Psihologilor din Romania solicita Guvernului sa modifice de urgenta incadrarea psihologilor, dar si sa reglementeze salariul celor platiti din fonduri publice la suma de 8.640 lei pe luna. Potrivit unui comunicat, Colegiul Psihologilor din Romania cere modificarea in regim de urgenta a conditiilorde…

- Proiectul legii manualului scolar isi propune realizarea unui manual de baza "pentru tot ceea ce inseamna programe scolare din trunchiul comun" pe care il parcurge fiecare elev in invatamantul obligatoriu din Romania si nu vizeaza eliminarea editurilor care pana acum produceau manuale alternative,…

- Ministrul Transporturilor, Lucian Sova, a declarat marti ca piata muncii din Romania este deschisa si pentru francezi, italieni, germani, austrieci si le-a transmis reprezentantilor companiilor de constructii la o dezbatere ca, in masura in care nu exista lucratori, pot sa finanteze resursa de forta…

- Proiectul legii manualului scolar isi propune realizarea unui manual de baza "pentru tot ceea ce inseamna programe scolare din trunchiul comun" pe care il parcurge fiecare elev in invatamantul obligatoriu din Romania si nu vizeaza eliminarea editurilor care pana acum produceau manuale alternative, a…

- Dupa cateva termene nerespectate, finalizarea lucrarilor de reabilitare a invelitorii, fațadei principale și a salii de spectacole a Filarmonicii de Stat din Arad nu mai este legata de o data fixa. Primaria se limiteaza acum sa anunțe ca „lucrarile de reabilitare a Palatului Cultural sunt la faza…

- In cursul acestei luni, Comisia Europeana a oferit noi informații privind investigația. „Piața transportului feroviar de marfa este o componenta cruciala a legaturilor de transport ale oricarei economii. CFR Marfa este operatorul istoric pe aceasta piața in Romania și a beneficiat de stingerea…

- Piața de produse OTC din Romania, ce include medicamentele fara prescripție medicala, suplimentele alimentare și dispozitivele medicale pentru ingrijire personala, a inregistrat o creștere de 18,8% in 2017, comparativ cu anul anterior și de 14,8% in ultimul trimestru al anului, fața de cel precedent.…

- Consiliul Concurentei a autorizat tranzactia prin care compania japoneza Yusen Logistics preia Keswick European Holdings Limited si Tibbett Logistics SRL, doi jucatori din sectorul de logistica. Keswick European Holdings Limited are ca obiect principal si secundar de activitate este sa actioneze…

- Bogdan Chiri­toiu, presedintele Consiliului Concurentei, a declarat ca toate co­mi­sioanele si dobanzile per­ce­pute atat la depozite si la cre­dite sunt mai mari decat in majoritatea tarilor din UE. Asta in condițiile in care, mai spune Bogdan Chirițoiu, la alte sec­toare din economie nu e asa.…

- Consiliul Concurenței a aplicat amenzi de peste 27 de milioane de euro in 2017, cu 60% mai mult decat in anul precedent. Cele mai mari amenzi au fost acordate pentru incheierea unor intelegeri anticoncurentiale pe piata comercializarii contoarelor si echipamentelor conexe pentru masurarea energiei electrice.…

- Ratele de dobanda la titlurile de stat vor continua tendinta ascendenta in trimestrele urmatoare, pe fondul factorilor externi, legati de perspective de continuare a ciclului monetar in Statele Unite, si interni, inclusiv accelerarea dinamicii PIB nominal si acumularea de riscuri la adresa stabilitatii…

- Primul proiect se refera la efectuarea inspecțiilor tehnice de siguranța pentru vehiculele cu avarii ale sistemelor de siguranța rutiera. In Strategia pentru Siguranța Rutiera, precum și in Planul de implementare a acesteia, adoptate prin Hotararea de Guvern nr. 755/2016, este prevazuta creșterea siguranței…

- Consiliul Concurentei a sanctionat sapte companii de pe piata serviciilor de transport local de persoane in regim de taxi si a serviciilor conexe din Iasi, precum si "Camera Nationala a Taximetristilor din Romania" ndash; Filiala Iasi cu amenzi de 165.364 lei aproximativ 36.000 euro pentru constituirea…

- Volumul investitiilor imobiliare care au fost realizate in Romania in anul 2017 este estimat la aproximativ 1 miliard de euro, valoare cu aproape 10% mai mare decat cea inregistrata in 2016 (890 milioane euro), iar tranzactia prin care Elbit Imaging a vandut complexul hotelier Radisson din Bucuresti,…

- Consiliul Concurentei a sanctionat cu amenzi în valoare totala de 23,4 milioane de lei (aproximativ 5 milioane de euro) un numar de 33 de companii si 4 asociatii de profil, pentru fixarea pretului minim, respectiv facilitarea fixarii pretului minim pe piata serviciilor

- Banca Transilvania a devenit actionar al Victoriabank, a treia cea mai mare banca din Republica Moldova, avand o participatie de peste 66% impreuna cu Banca Europeana pentru Reconstructie si Dezvoltare. BT si BERD sunt actionari majoritari ai Victoriabank si parteneri…

- Capitalul clujean trece dincolo de Prut. Banca Transilvania a cumparat Victoriabank Banca din Cluj a devenit acționar al Victoriabank, a treia banca din Republica Moldova, avand o participație de 66% impreuna cu Banca Europeana pentru Reconstrucție si Dezvoltare (BERD). BT si BERD sunt…

- Banca Transilvania a devenit actionar al Victoriabank, a treia cea mai mare banca din Republica Moldova, având o participatie de peste 66% împreuna cu Banca Europeana pentru Reconstructie si Dezvoltare, au anuntat, marti, reprezentanti ai bancii. BT si BERD sunt actionari majoritari…

- Banca Transilvania a devenit actionar al Victoriabank, a treia cea mai mare banca din Republica Moldova, avand o participatie de peste 66% impreuna cu Banca Europeana pentru Reconstructie si Dezvoltare, se arata intr-un comunicat al bancii comerciale publicat pe site-ul Bursei de Valori Bucuresti (BVB).…

- EnergoBit, unul dintre cei mai importanti furnizori de echipamente si servicii pentru domeniul energetic, va contesta in instanta amenda primita de la Consiliul Concurentei, in cadrul investigatiei ce a avut ca obiect licitatii pentru echipamente de masurarea energiei electrice. „Referitor…

- Aseara, pe portalul Bursa de valori Bucuresti, a fost postat un Raport curent conform Legii nr. 24 2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, Legii nr. 297 2004 privind piata de capital din Romania, Regulamentului nr. 1 2006 al CNVM si Codului Bursei de Valori Bucuresti.Conform…

- Compania Electromagnetica Bucuresti a fost sanctionata de Consiliul Concurentei cu o amenda de 10,02 milioane lei, respectiv 4,23% din cifra de afaceri din 2016 pentru presupusa incalcare a legii concurentei pe zona producerii si comercializarii contoarelor de energie electrica, a anuntat vineri…

- Un document de importanta capitala ajunge, in primele zile ale noului an, pe masa presedintelui Klaus Iohannis. La doua saptamani dupa ce a fost adoptat de Parlament, proiectul pentru bugetul anului 2018 va fi trimis peste doar doua zile spre analiza sefului statului. Motivul pentru care a…