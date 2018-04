Stiri pe aceeasi tema

- Inalta Curte de Casatie si Justitie (ICCJ) a confirmat irevocabil incalcarea Legii concurentei de catre compania Orange, care „a abuzat de pozitia sa dominanta in relatia cu firma SC Netmaster Communications SRL”, se arata intr-un comunicat transmis luni de Consiliul Concurentei.

- Inalta Curte de Casație și Justiție a Romaniei prelungește suspansul și in celalalt dosar al afaceristului gorjean Ion Bircina, zis Goeru, care vizeaza tot infracțiuni de corupție. Joi, instanța suprema a stabilit un nou termen, pe 10 mai, la ora 11.00, in procesul in care este judecat și fostul…

- Anghel Iordanescu (67 de ani) a incercat sa mai intermedieze conflictul, fara rezultat insa, dar nu si-a pierdut speranta ca intr-o zi cele doua tabere vor ajunge la un numitor comun. "Sa recunoașteam ceea ce trebuie recunoscut! S-au facut multe greșeli in relația dintre Becali și MApN, dar…

- Deși „penal”, cu un proces de incompatibilitate, Iohannis a fost facut președinte de Livia Stanciu! In 24 aprilie 2013, ANI anunta ca primarul Sibiului, Klaus Iohannis, se afla in stare de incompatibilitate intrucat are si calitatea de reprezentant al municipiului in Adunarea Generala a Actionarilor…

- Viceprimarul Dan Diaconu (PNL) a anuntat pe pagina sa de Facebook, ca Inalta Curte de Casatie si Justitie a decis, definitiv, ca nu a fost incompatibil. ”Am incheiat o perioada de 4 ani deloc usori in viata mea. Inalta Curte de Casatie si Justitie a confirmat decizia Curtii de Apel Timisoara,…

- Curtea de Apel Bucuresti i-a dat castig de cauza lui Florin Talpan, in procesul in care l-a acuzat pe Gigi Becali de calomnie, astfel ca finantatorul vicecampioanei trebuie sa-i achite juristului suma de 30.000 de euro. Decizia poate fi atacata in 30 de zile, la Inalta Curte de Casație și Justiție,…

- Tensiuni fara precedent intre magistrații de CAB! Mai exact, Inalta Curte de Casație și Justiție a redeschis un dosar penal de abuz in serviciu și divulgarea informațiilor secrete de serviciu in care sunt vizați judecatori de la Curtea de Apel București, fosta conducere a instanței și șeful Inspecției…

- Instanta decide redeschiderea unei anchete care il vizeaza pe fostul ministru de Interne Gabriel Oprea. Curtea suprema le cere procurorilor sa il audieze pe fostul lider politic.Un fost angajat al Ministerului de Interne i-a facut lui Orea plangere penala pentru abuz in serviciu, acuzandu-l…

- Inalta Curte de Casatie si Justitie a respins, miercuri, contestatia omului de afaceri italian Ariganello Pasqualino, pentru care Curtea de Apel Alba Iulia a dispus anterior arestarea preventiva si predarea catre autoritatile din Italia. In aceeasi zi, in cursul serii, omul de afaceri a suferit un accident…

- Azi, la Inalta Curte de Casatie si Justitie a Romaniei va avea loc primul termen in apelul dosarului in care Sorin Sandru, avocat in cadrul Baroului Constanta, a fost trimis in judecata de Andrei Bodean, procuror al Directiei Nationale Anticoruptie Serviciul Teritorial Constanta.In prima instanta, Curtea…

- Doi dintre tinerii arestati preventiv la inceputul lunii trecute, intr-un dosar de trafic de droguri, aduse din Spania, cu firme de curierat si expediate apoi in Anglia, raman in arest. Vineri, la Curtea de Apel Galati s-a judecat contestatia facuta de procurorii DIICOT – BT Vrancea impotriva solutiei…

- Inalta Curte de Casatie si Justitie a confirmat sentinta Curtii de Apel Timisoara, sentinta prin care notarul aradean Adrian Vlai, alaturi de alte patru persoane, au fost condamnate pentru abuz in serviciu. Practic, notarul, alaturi de Nicolae Traian Petrisor, Floare Igna, Ortenzia Cociuba si Ioan…

- Consilierii judeteni din Teleorman au discutat oportunitatea ca CJ Teleorman sa se contituie parte civila in dosarul Liviu Dragnea-Tel Drum. In ciuda faptului ca DNA estimase deja un prejudiciu, consilierii județeni ai PSD-ALDE au considerat ca acesta nu este suficient de precis. Direcțiile de specialitate…

- Judecatorii CAB au respins, joi, cererea de intrerupere a executarii pedepsei facuta de torționarul Alexandru Vișinescu, dupa condamnarea la 20 de ani de inchisoare pentru crime impotriva umanitații. Fostul comandant al Penitenciarului Ramnicu Sarat pe motiv ca bolile de care sufera ar face imposibila…

- Un medic psihiatru incadrat la Sectia exterioara de boli psihice Palazu Mare a Spitalului Clinic Judetean de Urgenta (SCJU) Constanta a fost condamnat joi, de Curtea de Apel Constanta, la un an de inchisoare, cu executare, pentru fals intelectual in forma continuata, decizia fiind definitiva si executorie.…

- Fostul premier Victor Ponta a fost audiat luni la Inalta Curte de Casatie si Justitie, in calitate de martor, in dosarul in care fostul deputat Sebastian Ghita este acuzat de coruptie si santaj, alaturi de fosti sefi din politie si parchete din Prahova, anunța Agerpres.Presa a publicat in…

- Cinci magistrati de la Curtea de Apel Bucuresti vor sustine, luni, in fata plenului Consiliului Superior al Magistraturii, interviul din cadrul concursului de promovare in functia de judecator la Inalta Curte de Casatie si Justitie - Sectia de contencios administrativ si fiscal. Potrivit…

- Primaria Sectorului 4 are doi condamnați, ca șefi la Piețe. Catalin Tolontan susține, pe tolo.ro , ca Primaria Sectorului 4 are șefi la „Piețe” un condamnat cu interdicție la funcții publice drept șef la juridic, iar ca șefa a corpului de control o condamnata in prima instanța pentru 40 de acte de luare…

- Vicepremierul Paul Stanescu a reafirmat, joi, ca va demisiona din funcția de ministru al Dezvoltarii Regionale daca va fi inculpat. Judecatorii Inaltei Curți de Casație și Justiție urmeaza sa decida in 26 februarie daca dosarul in care Paul Stanescu este vizat, alaturi de alte persoane, va fi redeschis,…

- Judecatorii de la Curtea de Apel Constanta au dispus scoaterea dosarului penal care ii priveste pe inculpatii Nicolae Stanciu si Vasile Costea de pe rolul Curtii de Apel Constanta si trimiterea la Curtea de Apel Galati, spre competenta solutionare. Decizia este definitiva si a fost luata ca efect al…

- Fostul impresar Ioan Becali s-a predat marti seara la Politia din Slobozia, iar Victor Becali s-a predat la Politia Ilfov, au declarat pentru AGERPRES surse din IGPR. Ioan Becali a fost condamnat definitiv marti de Inalta Curte de Casatie si Justitie la 7 ani si 4 luni inchisoare, iar…

- Inalta Curte de Casatie si Justitie urmeaza sa inceapa marti judecarea in camera preliminara a dosarului Mineriadei din 13-15 iunie 1990, in care fostul presedinte Ion Iliescu, fostul premier Petre Roman si fostul director al SRI Virgil Magureanu sunt acuzati de infractiuni contra umanitatii.Termenul…

- Avocatul Poporului anunta, miercuri, ca a promovat la Inalta Curte de Casatie si Justitie (ICCJ) un recurs in interesul legii pe Ordonanta Guvernului privind regimul juridic al contraventiilor.

- Procurorul general Augustin Lazar vine cu noi precizari privind acuzatiile grave facute de fostul deputat Vlad Cosma, la adresa DNA. „As dori sa va asigur de disponibilitatea Ministerului Public de a discuta cu presa, de a discuta problemele si evenimentele pe care Ministerul Public…

- Profi a caștigat in justiție un teren pe care și-a ridicat un magazin la Cluj Biroul de avocatura RTPR Allen & Overy a anunțat ca a obtinut respingerea restituirii in natura a unui teren pe care se afla unul dintre magazinele Profi din Cluj. Dupa 12 ani de litigiu, trei casari cu trimitere spre…

- Judecatorii de la Inalta Curte de Casație și Justiție ar urma sa pronunțe astazi decizia definitiva in dosarul in care fosta judecatoare Geanina Terceanu, condamnata de Curtea de Apel București la 5 ani și 6 luni de inchisoare, fiind acuzata ca a primit aproape 200.000 de euro mita pentru a dispune…

- Cu referire la aspectele invocate in mass-media privind soluția de clasare dispusa in cauza cunoscuta generic sub denumirea “dosarul Microsoft”, instrumentata de catre Direcția Naționala Anticorupție, Biroul de informare si relatii publice face urmatoarele precizari: Parchetul de pe langa Inalta Curte…

- Inalta Curte de Casatie si Justitie a decis ca DNA e obligata sa trimita in judecata dosarul moții polițistului Bogdan Gigina. Procurorii au și un termen: cel tarziu 1 mai.Decizia vine dupa ce Inalta Curte de Casatie si Justitie a judecat primul termen in procesul in care familia lui Bogdan…

- Consiliul Concurentei a aplicat anul trecut amenzi in valoare de 123,1 milioane lei (27,35 milioane euro), in crestere cu 60,3% fata de anul anterior, fiind sanctionate 156 de companii sau asociatii, din care 33 au recunoscut incalcarea legii si au beneficiat de reduceri ale amenzilor, se arata in raportul…

- Afaceristul Emil Nistor, cel cunoscut de bistriteni in special ca patronul Complexului turistic „Poiana Zinelor” , a scapat de puscarie, inca o data, dupa ce magistratii Curtii de Apel Cluj au pronuntat vineri sentinta din dosarul in care acesta a fost trimis in judecata, in anul 2014, de procurorii…

- Vicepremierul Paul Stanescu a declarat, joi, la Inalta Curte de Casatie si Justitie ca va demisiona din functie daca va fi inculpat in dosarul care are ca obiect deturnarea de fonduri de la Consiliul Judetean Olt. “In 2010, Curtea de ...

- Vicecampioana olimpica la gimnastica in anul 1988, la Seul, Camelia Voinea, in prezent antrenoare de gimnastica la CS Farul Constanta, a atacat la Inalta Curte de Casatie si Justitie a Romaniei decizia Curtii de Apel Constanta prin intermediul careia instanta i a respins actiunea formulata impotriva…

- Curtea a luat in dezbatere exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art.352 alin.(11) si alin.(12) din Codul de procedura penala, ridicata de Parchetul de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie - Directia Nationala Anticoruptie. Alineatul (11) prevede ca "in cazul in care…

- Consiliul Concurenței a amendat 33 de companii și patru asociații pentru stabilirea unor tarife minime pe piața serviciilor de paza, sancțiunile totalizand 23,4 de milioane de lei, a anunțat joi instituția. ”In cadrul intalnirilor, membrii asociatiilor s-au inteles sa stabileasca un pret minim pentru…

- Situația mai puțin obișnuita in justiție. Marți seara, in dosarul intocmit de Parchetul de pe langa Inalta Curte de Casație și Justiție in cazul Hexi Pharma a fost admisa excepția necompetenței teritoriale a Judecatoriei Sectorului 5.In urma deciziei de azi, dosarul a fost trimis la Curtea…

- Judecatorii din Curtea de Apel Constanta au dispus azi inlocuirea masurii arestarii provizorii luata fata de Dogan Semsettin suspectat de trafic de migranti cu masura arestului la domiciliu in Bucuresti , pe o perioada de 30 de zile, cu incepere de la data punerii efective in libertate a persoanei solicitate…

- Cererea de extradare a fostului sef al Intreprinderii de Stat a Alcoolului si a Industriei Bauturilor Alcoolice UKSPIRT din Ucraina, Mykhailo Labutin, ce trebuia judecata vineri la Curtea de Apel Suceava, a fost amanata, iar instanta a stabilit un nou termen pentru 12 ianuarie, a declarat pentru…

- Ea a fost aleasa cu 11 voturi pentru și 8 impotriva. Judecatoarea Simona Camelia Marcu a fost singurul magistrat care si-a depus candidatura pentru funcția de președinte al CSM. Este membru al Consiliului din partea Inaltei Curti de Casatie si Justiție, unde a activat ca judecator la…

- Judecatorii de la Inalta Curte de Casatie si Justitie a Romaniei au stabilit primul termen intr un dosar in care este contestata o solutie de neurmarire netrimitere in judecata primita de mai multe persoane, printre acestea aflandu se si Radu Stefan Mazare, fostul primar al municipiului Constanta. Initial,…

- Fugit in Madagascar, Radu Mazare afla miercuri daca va fi arestat in lipsa Judecatorii de la Inalta Curte de Casatie si Justitie (ICCJ) ar putea decide, incepand de miercuri, odata cu terminarea vacantei sarbatorilor de iarna, daca dispun arestarea in lipsa a lui Radu Mazare, instanta urmand sa…