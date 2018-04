Stiri pe aceeasi tema

- Consiliul Concurentei a autorizat tranzactia prin care grupul german Messer, cu activitati in domeniul productiei si distributiei gazelor industriale, va prelua operatiunile Buse Gaz. In urma acestui proces, grupul ar urma sa detina in totalitate activele Buse Gaz prin intermediul subdisiarelor…

- Institutul National de Hidrologie si Gospodarire a Apelor (INHGA) a emis, miercuri, avertizari Cod galben si Cod portocaliu de inundatii, valabile pana la sfarsitul lunii aprilie, pe fluviul Dunarea, in aval de Portile de Fier. Potrivit hidrologilor, in intervalul 4 aprilie, ora 16.00 – 20 aprilie,…

- Serviciul de Informatii Externe (SIE) vrea sa cumpere medicamente, printre care antidepresive si extract de ginkgo biloba, in valoare de peste 1,3 milioane de lei fara TVA. Astfel, SIE a anunțat ca intenționeaza sa achiziționeze, prin licitatie publica, produse si preparate farmaceutice. Pe lista se…

- Guvernatorul BNR Mugur Isarescu a declarat joi, in Comisia Economica din Senat, ca spera ca pana la finalul anului rata inflatiei sa ajunga la 3,5%, in conditiile in care acum este de 4,7%. “Masa monentara nu intra numai numerar in circulatie. Cea mai mare parte din crestere este ca au crescut depozitele,…

- Plenul Consiliului Superior al Magistraturii a respins, marti, cererea prin care sefa DNA dorea apararea sistemului judiciar in ansamblul sau. Solicitarea lui Kovesi a fost formulata in legatura cu modul in care o parte a presei a relatat informatiile din comunicatul DNA din 13 noiembrie 2017, prin…

- O echipa de control a Inspectoratului General al Poliției Romane (IGPR), din care fac parte și experți ai Institutului Național de Criminalistica, va face verificari la Inspectoratul de Poliție al Județului (IPJ) Buzau, dupa ce atat deputatul Andreea Cosma, cat și fratele acesteia, fostul deputat Vlad…

- Primaria Sectorului 5 a semnat, marți, un Acord de asistența tehnica cu Banca Mondiala, extrem de important pentru demararea unor investiții masive in dezvoltarea economica sustenabila a sectorului. Concret, acordul semnat ofera suportul tehnic pentru demararea celor mai mari proiecte de dezvoltare…

- Vladimir Putin a fost reales duminica pentru un al patrulea mandat la presedintia Rusiei, cu 76,6% din voturi, potrivit rezultatelor publicate luni. Putin se afla de peste 18 ani la putere, in calitate de președinte sau premier, iar consolidarea puterii apare intr-un context foarte tensionat in relația…

- Sectia pentru procurori a Consiliului Superior al Magistraturii (CSM) a anunțat, vineri, ca a transmis la Cotroceni avizul negativ dat in cazul cererii de revocare a Laurei Codruta Kovesi de la șefia DNA. Klaus Iohannis urmeaza sa ia o decizie. “In urma avizului nefavorabil privind propunerea ministrului…

- Ordonanta de urgenta referitoare la declaratia unica a fost adoptata joi de Guvern, mecanismul de plata a contributiilor urmand a se schimba fundamental, a anuntat ministrul Finantelor Publice Eugen Teodorovici. Declarații Teodorovici: Aceasta ordonanta de urgenta schimba fundamental acest mecanism,…

- Crin Antonescu confirma ceea ce a declarat Liviu Dragnea, miercuri seara, la Antena 3, respectiv ca Victor Ponta a blocat procedura de selecție a șefilor de parchete și a propus-o pe Kovesi la DNA. De altfel, și Victor Ponta a susținut, in 2014, acest lucru. Fostul copreședinte al USL, Crin Antonescu,…

- Curtea de Apel Ploiesti a demontat un dosar facut de „unitatea de elita” a DNA, serviciul teritorial de la Ploiesti, condus de Lucian Onea, dispunand achitarea fostului judecator Stefan Fieraru de la aceeasi instanta, in prezent avocat, acuzat de un pretins trafic de influenta, scrie Lumea Justiției.…

- Comisia Europeana a anunțat luni ca a deschis o investigație aprofundata pentru a evalua daca diferitele masuri de sprijin public acordate de autoritațile romane producatorului de energie „Complexul Energetic Hunedoara” sunt conforme cu normele UE privind ajutoarele de stat acordate intreprinderilor…

- Ministrul justiției, Tudorel Toader, le-a transmis luni un mesaj dur membrilor Secției pentru procurori a Consiliul Superior al Magistraturii (CSM), care au dat aviz negativ solicitarii de revocare a Laurei Codruța Kovesi. Toader așteapta motivarea acestora pentru a trimite mai departe cererea de revocare…

- Societatea de investiții Tradeville a publicat o analiza despre evoluția companiilor din domeniul apararii listate la BVB, relevanta in contextul in care Guvernul a decis sa aloce 2% din PIB pentru Ministerul Apararii Naționale. In 2018, se va menține aceasta alocare, ceea ce inseamna ca se pot continua…

- Ministerul Justiției a publicat pe site un proiect de act normativ privind “aplicarea de catre Romania a Regulamentului (UE) 2017/1939 al Consiliului din 12 octombrie 2017 de punere in aplicare a unei forme de cooperare consolidata in ceea ce privește instituirea Parchetului European”. Potrivit acestuia,…

- Ministerul Educatiei Nationale face apel la cadrele didactice care au anuntat ca vor boicota simularea Evaluarii Nationale din cauza unor nemultumiri privin veniturile sa nu afecteze elevii prin demersuri radicale, institutia sustinand ca boicotul nu este o solutie. “Ministerul Educatiei Nationale este…

- Nationala masculina de polo pe apa a Romaniei s-a calificat Campionatul European din acest an, dupa victoria de sambata impotriva Cehiei, cu scorul de 17-6 (5-1, 4-1, 3-1, 5-3), la Brno, in mansa secunda a barajului pentru turneul final de la Barcelona. Romania se impusese si in tur, cu 20-5. Este a…

- Senatul a aprobat, luni, proiectul de lege prin care dobanda anuala efectiva (DAE) este limitata la de 2,5 ori dobanda de politica monetara (2,25% in prezent) in cazul creditelor ipotecare și la 18% in cazul creditelor de consum. Senatorii au adoptat, totodata, un alt proiect care restrange dreptul…

- Ministerul Agriculturii și Dezvoltarii Rurale a identificat, prin Direcțiile pentru Agricultura Județene, pornind de la efectivele de ovine și producția de lana obținuta, zonele in care vor fi realizate centrele de colectare lana și piei de animale, potrivit unui comunicat transmis miercuri. ”In prezent,…

- Mașinile hibride și electrice second hand necesita atenție sporita in procesul de cumparare, deoarece, in caz de defect, reparațiile pot fi mult mai costisitoare decat pentru un automobil cu motorizare diesel sau pe benzina, potrivit unui studiu al platformei AutoDNA.ro. O verificare a istoricului pentru…

- Aproximativ 25.000 de romani vor pleca in weekend-ul ulterior Sfantului Valentin in minivacanțe in țara, cu 20 % mai puțini decat anul trecut, arata un studiu al Federației Patronatelor din Turismul Romanesc (FPTR). Cele mai cautate destinații interne sunt marile orașe, care atrag turiștii cu restaurante…

- Un numar de 20 de judete intra marti seara sub Cod galben de ninsori abundente si viscol iar in restul regiunilor se vor semnala precipitatii si intensificari ale vantului pana joi dupa-amiaza, potrivit Administratiei Nationale de Meteorologie (ANM). O informare meteo, valabila pentru intervalul 13…

- Premierul Viorica Dancila a declarat luni ca il va chema de urgenta in tara pe ministrul justiției, Tudorel Toader, aflat in vizita de lucru in Japonia, in contextul ultimelor informatii privind situatia de la DNA. “Voi avea o disuctie imediat ce voi ajunge la Guvern si il chem pe ministrul justitiei…

- Bugetul de stat a pierdut incasari de peste 7 miliarde de lei in perioada 2010-2015, intrucat pretul de referinta al gazelor la care se calculeaza redeventele petroliere nu a mai fost actualizat din anul 2008, dupa cum au relevat doua controale ale Curtii de Conturi, a declarat miercuri Dorinel Unsarescu,…

- Presedintele Senatului, Calin Popescu-Tariceanu, arata, intr-o postare pe contul sau de Facebook, ca statul de drept din Romania este sub asediul sistemului paralel de putere. In opinia sa, tara noastra a cunoscut un regres urias in ceea ce priveste respectarea drepturilor si libertatilor fundamentale,…

- Ultima achitare de rasunet incasata de DNA intr-un dosar a venit, pe 1 februarie, de la Curtea de Apel Constanța, care a pronunțat o decizie definitiva. Primarul din Tuzla, Resit Taner, trimis in judecata pentru santaj, de DNA Constanța, a fost achitat definitiv de Curtea de Apel, sub acuzația de șantaj.…

- 85% dintre banci afirma ca implementarea unui program de transformare digitala este o prioritate de afaceri pentru 2018, conform unui raport publicat de companuia de consultanța EY. Decizia bancilor de a investi in tehnologie in urmatorii trei ani este in principal motivata de obiectivul acestora de…

- Dupa ce a susținut public, in nenumarate randuri, ca inregistrarea ședinței in care folosea un limbaj catalogat de Inspecția Judiciara drept “inadmisibil in raport cu standardele minimale de etica si deontologie ale unui magistrat” este trucata, șefa DNA, Laura Codruța Kovesi recidiveaza intr-un interviu…

- Mai multe persoane au fost audiate de politistii din Timisoara, in noaptea de sambata spre duminica, in urma unui scandal izbucnit intre mai multi taximetristi si cativa soferi Uber, care s-au batut si s-au urmarit in trafic. Potrivit reprezentantilor Inspectoratului Judetean de Politie Timis, scandalul…

- Peste 100 de milioane de euro din bugetul Primariei Capitalei pe 2018 sunt destinate investitiilor in sanatate, iar domeniului infrastructura si siguranta rutiera ii sunt alocati peste 231 milioane de euro, informeaza Primaria Capitalei. In ceea ce priveste domeniul sanatatii, in 2018, Primaria Capitalei…

- PSD a votat vineri lista cu ministri ai Guvernului Dancila si a modificat structura Executivului, aceasta fiind cu patru vicepremieri, dintre care unul pentru implementarea parteneriatelor internationale ale tarii. La finalul sedintei, premierul desemnat Viorica Dancila a anuntat cine va face parte…

- Comisia Europeana a aprobat un grant in valoare de 27,09 milioane de euro pentru Transelectrica, in vedere construirii liniei electrice de 400 kV Cernavoda – Stalpu, a anuntat joi Transelectrica. Acesta este primul dintre cele sase proiecte ale Transelectrica, incluse pe lista revizuita in noiembrie…

- Romanian Military Vehicle Systems (RMVS) va finaliza in anul 2020 productia primului transportor blindat 8×8 AGILIS din cele 400 vehicule de acest tip cu care va fi dotata armata romana, se arata intr-un comunicat al companiei. Compania mixta romano-germana Romanian Military Vehicle Systems (RMVS) a…

- Șeful Serviciului Omoruri din Poliția Capitalei, Radu Gavriș, a ajuns, joi, la sediul Direcției Naționale Anticorupție, fara a face vreo declarație la intrarea in cladire. La aceasta ora nu se știe motivul vizitei, dar surse judiciare susțin ca acesta ar fi unul de curtoazie. De altfel, Radu Gavriș…

- Președintele Klaus Iohannis a anunțat, miercuri seara, ca o desemneaza pe Viorica Dancila pentru funcția de premier. Vom reveni cu detalii. Stirea Iohannis: “Am decis sa dau inca o șansa PSD”. Viorica Dancila, desemnata premier a aparut prima data pe Știri online, ultimele știri, presa online, ziar…

- Ministerul Afacerilor Interne (MAI) a primit, luni, trei seturi de documente din partea Poliției Romane, inclusiv nota-raport prezentata, la finele saptamanii de chestorul Bogdan Despescu (șeful poliției) fostului premier Mihai Tudose. Conținutul acesteia din urma va fi analizat de Corpul de Control…

- Bancile au platit in 2017 impozit pe profit de 641,5 mil. lei, dublu atat fata de nivelul bugetat pentru anul trecut, cat si comparativ cu suma incasata in 2016 din taxarea castigurilor institutiilor de credit. Impozitul pe profit platit de banci in 2017 a fost cel mai mare din ultimii sapte ani, potrivit…

- Un deputat liberal lanseaza un apel catre Comitetul Executiv Național al PSD, ce se va desfașura, luni, pentru a-i cere explicații premierului Mihai Tudose referitoare la „afacerea OMV”. Premierul Mihai Tudose, fost ministru al economiei, este acuzat ca a blocat, la sfarșitul anului trecut, un ordin…

- Consilierul ministrului afacerilor interne, fost lucrator al Brigazii Rutiere, Valentin Riciu, respinge, intr-un raport inaintat conducerii MAI, acuzațiile lansate in spațiul public la adresa sa. Agentul șef principal Valentin Riciu precizeaza ca nu a fost seful polițistului-pedofil Eugen Stan si nici…

- Mai mulți lideri ai PSD cer, incepand de vineri seara, devansarea urgenta a Comitetului Executiv (CEx) al partidului pentru inceputul saptamanii viitoare, luni sau marți, in condițiile in care acesta era programat sa aiba loc intre 28 și 31 ianuarie, la Iași. Dumitru Buzatu, președintele PSD Vaslui…

- Autoritatea de concurenta analizeaza tranzactia prin care grupul german Messer, cu activitati in domeniul productiei si distributiei gazelor industriale, va prelua operatiunile Buse Gaz. In urma acestui proces, grupul ar urma sa detina in totalitate activele Buse Gaz prin intermediul subdisiarelor…

- Consiliul Concurentei anunta, intr-un comunicat transmis vineri, ca analizeaza tranzactia prin care Grupul Messer preia compania Buse Gaz. In urma acestei tranzactii, Grupul Messer, prin intermediul Messer Romania Gaz SRL si Messer Belgium NV, va detine 100% din capitalul social al Buse Gaz SRL.

- Consiliul Concurentei analizeaza tranzactia prin care Grupul Messer preia compania Buse Gaz SRL. In urma acestei tranzactii, Grupul Messer, prin intermediul subdisiarelor Messer Romania Gaz SRL si Messer Belgium NV, va detine 100% din capitalul social al Buse Gaz SRL.

- Andi Topala Domnule prim-ministru, m-am indoit mult in privința dumneavosatra cand ați fost propus. Nu v-aș fi votat, pentru ca, spre deosebire de deputatul coleg Liviu Pleșoianu, nu am acest drept. E drept, am fost orbit de caracterizarile publice „pe surse” (ca sa va citez expresia nedemna din ședința…

- Ministerul Educatiei a emis un ordin de schimbare a regulamentului in unitatile de invatamant, printre prevederi fiind interzicerea folosirii telefoanelor mobile, fara acordul profesorului, in timpul cursurilor. De asemenea, copiii nu sunt obligati sa poarte uniforma si nu pot fi pedepsiti prin note.…

- Sase companii au fost amendate de Consiliul Concurentei cu 73 de milioane de lei (circa 15,8 milioane de euro) pentru incheierea a doua intelegeri anticoncurentiale pe piata comercializarii contoarelor si echipamentelor conexe pentru masurarea energiei electrice, a anuntat, duminica, intr-un comunicat…