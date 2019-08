Consiliul Concurenţei analizează preluarea Somaco Prefabricate de către Holcim România Somaco Grup Prefabricate este producator de materiale de constructie, specializat in prefabricate din beton si BCA (beton celular autoclavizat). Somaco opereaza cinci fabrici de materiale prefabricate din beton in Teius, Timisoara, Targoviste, Buzau si Roman, precum si o fabrica destinata productiei de BCA in Adjud. Holcim Romania, membra a Grupului LafargeHolcim, este producator de materiale de constructii specializat in producerea cimentului si betoanelor. In prezent, Grupul LafargeHolcim detine in Romania doua fabrici de ciment, in Campulung (jud. Arges) si in Alesd (jud. Bihor),… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol: dcnews.ro

