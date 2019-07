Platforma ROCA SA este o companie care ofera servicii pentru revitalizarea business-ului si antreprenoriatului romanesc, crearea de branduri noi si reconditionarea de branduri, prin investitii in societati aflate in dificultate si asigurarea unui management specializat.



Electroplast SA este un producator autohton de cabluri electrice din cupru si aluminiu.



In conformitate cu prevederile Legii concurentei (nr. 21/1996), aceasta operatiune este o concentrare economica ce depaseste pragurile valorice prevazute de lege, fiind supusa controlului Consiliului Concurentei.



Consiliul…