Consiliul Concurenței, amenzi DE TREI ORI mai mari în 2018 față de 2017 Comparativ, in 2017 au fost acordate amenzi de 123 de milioane de lei. „A fost un an cu o activitate foarte intensa, al doilea an ca nivel al sanctiunilor din istoria Consiliului, cu 93 milioane de euro sanctiuni totale, cu un succes pe zona de ajutor de stat - cazul Oltchim. Am avut o activitate intensa, intr-un an agitat. Am avut intalnirea noastra de bilant saptamana trecuta si am multumit colegilor ca au reusit sa-si pastreze calmul si capul si au lucrat foarte bine si intens, cu toate perturbarile din jur”, a spus Chiritoiu. El a adaugat ca si acest an va fi unul la fel de „agitat si… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

