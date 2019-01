In cadrul investigatiei declansate la sfarsitul anului 2016, Autoritatea de Concurenta a constatat ca firmele Forestar, Nico Paul si Saniral au stabilit preturile ofertelor cu care au participat la licitatia in plic inchis pentru 94 de loturi de lemn fasonat, potrivit unui comunicat al institutiei.

Aceasta in contextul in care, in cadrul unei licitatii publice in plic inchis, partile participante trebuie sa pastreze confidentialitatea pretului oferit pentru bunul licitat.

Prin realizarea acestei intelegeri, cele trei companii nu si-au mai stabilit independent comportamentul in…