Stiri pe aceeasi tema

- "Acest aspect a condus la o situatie neobisnuita, in care cele trei companii detin cote de piata aproximativ egale, fluctuatiile in timp fiind nesemnificative", afirma reprezentantii autoritatii de concurenta. Aceasta concluzie se mentine si in urma observatiilor primite in cadrul dezbaterii…

- Consiliul Concurentei suspecteaza ca ar putea exista o coordonare intre cei mai mari trei producatori de ciment din Romania, deoarece desi companiile au capacitati de productie diferite, cotele lor de piata sunt aproximativ egale.

- Consiliul Concurentei a efectuat inspectii inopinate la sediile unor companii din sectorul auto si ale unor societati de asigurare, ca urmare a extinderii investigatiei, declansate in anul 2017, pe piata serviciilor de intretinere si reparare a...

- "Investigatia este finalizata si urmeaza sa fie redactat documentul pe care sa il postam pe site, lucru care se va intampla peste cateva saptamani. Ce facem acum este sa confidentializam, sa scoatem nume de persoane, cifre prea exacte. Va vom da intervale, pentru a nu devoala secrete comerciale",…

- In contextul celor declarate recent de domnul Președinte al Consiliului Concurentei Bogdan Chirițoiu, voi face cateva precizari: - -Piața RCA este o piața in consolidare, care necesita unele ajustari, dar nu de sistem; - Nu se are in vedere trecerea asigurarii pe persoana, ci va ramane pe mașina; -…

- In Romania, benzina costa in prezent, fara taxe, 0,536 euro pe litru, iar media UE este de 0,518 euro pe litru. Spre comparatie, la mijlocul lunii februarie, benzina era, in Romania, 0,501 euro pe litru, iar media UE era de 0,497 euro pe litru. Se observa, astfel, ca pretul benzinei in tara…

- "Monitorul preturilor", care va include date cu privire la aproximativ 30.000 de produse alimentare si carburanti auto, va fi gata pana la mijlocul acestui an, a declarat Bogdan Chiritoiu, presedintele Consiliului Concurentei. Potrivit acestuia, la sfârşitul lunii decembrie 2018,…

- Ancheta Consiliului Concurentei in sectorul turismului, soldata cu amenzi de 2,5 milioane de euro, a fost traumatizanta, agentiile fiind acuzate de faptul ca au incercat sa rezolve o problema generata tot de statul roman, a declarat, joi, Dragos Anastasiu, vicepresedintele Asociatiei Nationale a…