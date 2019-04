Stiri pe aceeasi tema

- Investigatia pe piata masei lemnoase a fost declansata de Autoritatea de Concurenta in 2016 si are in vedere posibile intelegeri in vederea impartirii pietei/surselor de aprovizionare si adjudecarii volumului de lemn destinat comercializarii la un pret minimal in cadrul licitatiilor organizate de…

- "Investigatia este finalizata si urmeaza sa fie redactat documentul pe care sa il postam pe site, lucru care se va intampla peste cateva saptamani. Ce facem acum este sa confidentializam, sa scoatem nume de persoane, cifre prea exacte. Va vom da intervale, pentru a nu devoala secrete comerciale",…

- Autoritatea de Concurenta a analizat aceasta operatiune si a constatat ca nu ridica obstacole semnificative in calea concurentei efective, in special prin crearea sau consolidarea unei pozitii dominante pe pietele relevante identificate.

- Consiliul Concurentei a sanctionat trei companii cu amenzi totale de 2,3 milioane de lei (aproximativ 497.866 euro) pentru trucarea unei licitatii derulate de Romsilva, prin Directia Silvica Neamt, pentru valorificarea lemnului fasonat, se arata intr-un comunicat al institutiei, potrivit agerpres.ro.Citește…

- In cadrul investigatiei declansate la sfarsitul anului 2016, Autoritatea de Concurenta a constatat ca firmele Forestar, Nico Paul si Saniral au stabilit preturile ofertelor cu care au participat la licitatia in plic inchis pentru 94 de loturi de lemn fasonat, potrivit unui comunicat al institutiei.…