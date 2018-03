Stiri pe aceeasi tema

- Consiliul Concurentei analizeaza operatiunea prin care Dedeman preia companiile Cemacon. CC va verifica daca tranzacția va afecta concurenta pe piata. Consiliul Concurentei analizeaza operatiunea prin care PIF Industrial S.R.L impreuna cu Dedeman S.R.L. preiau companiile Cemacon S.A si Cemacon Real…

- In luna ianuarie 2018, comparativ cu luna ianuarie 2017, preturile productiei industriale pe total (piata interna si piata externa) au crescut cu 3,7%, mai putin decat inflatia masurata la consumator in acelasi interval de timp (prin indicele preturilor de consum - IPC), potrivit datelor transmise…

- Consiliul Concurentei va finaliza in acest an o investigatie pe partea de servicii financiare, unde se suspecteaza un schimb de informatii la nivelul Uniunii Nationale a Societatilor de Asigurare si Reasigurare din Romania (UNSAR), a anuntat, marti, presedintele autoritatii de concurenta, Bogdan Chiritoiu,…

- Aliat neasteptat pentru Uber si alte companii cu aplicatii care ne ajuta sa chemam masini cand avem nevoie sa ajungem rapid undeva. Consiliul Concurentei spune ca programele ajuta clientii si avertizeaza Primaria Bucurestiului ca nu le poate scoate in afara legii, potrivit Digi24. Patronatul taximetristilor…

- Viorel Vasile, presedintele Patronatului Roman al Brokerilor de Asigurare-Reasigurare (PRBAR) si CEO al celui mai mare jucator din piata de intermediere in asigurari - Safety Broker, contesta si numeste drept "falsa" declaratia facuta la finalul anului trecut de catre seful unei companii…

- Preturile productiei industriale au crescut in decembrie 2017, fata de decembrie 2016, cu 3,7%, in conditiile in care pe piata externa s-au majorat cu 5,1%, iar pe intern cu 3%. In noiembrie, cresterea an la an fusese de 4,4%, potrivit datelor INS. Fata de noiembrie, preturile…

- Preturile productiei industriale pe total (piata interna si piata externa) au crescut cu 0,2% in luna decembrie a anului trecut, fata de luna precedenta, si cu 3,7% comparativ cu perioada similara din 2016, arata datele publicate vineri de Institutul National de Statistica. Pe tipuri de…

- In luna decembrie 2017, preturile productiei industriale pe total (piata interna si piata externa) au crescut cu 0,2% fata de luna noiembrie 2017, informeaza un comunicat de presa al Institutului National de Statistica.  In luna decembrie 2017, comparativ cu luna decembrie 2016, preturile productiei…

- Calciul e cheia pentru prevenția osteoporozei, mai ales daca ai 20 de ani. Iaurtul și laptele nedegresat sunt cei mai buni prieteni ai oaselor tale, dar cine ar putea sa consume trei porții pe zi?Citeste si: Consiliul Concurentei pune TUNURILE pe BANCI: Investigatie de AMPLOARE pe servicii…

- Oamenii de stiinta sunt aproape sa faca public un nou test de sange pentru boala Alzheimer dupa ce au gasit o noua modalitate de a depista cele mai timpurii semne ale bolii, scrie The Guardian, potrivit NEWS.RO.Citeste si: Consiliul Concurentei pune TUNURILE pe BANCI: Investigatie de AMPLOARE…

- Interventie de salvare in Capitala, pe Calea Rahovei! Un muncitor care lucra pentru repararea unui cablu electric subteran a fost prins partial sub o placa de beton.Citeste si: Consiliul Concurentei pune TUNURILE pe BANCI: Investigatie de AMPLOARE pe servicii La fata locului s-au deplasat…

- Consiliului Concurenței a inceput ofensiva impotriva comisioanelor și dobanzilor practicate de bancile din Romania. Presedintele Bogdan Chiritoiu a anunțat ca instituția pe care o conduce a demarat o investigație pentru a afla de ce bancile din țara noastra ofera servicii bancare mai scumpe pe plan…

- La nivelul anului trecut, au fost sanctionate 156 de companii sau asociatii, din care 33 au recunoscut incalcarea legii si au beneficiat de reduceri ale amenzilor. De asemenea, o companie (AEM SA) a aplicat la programul de clementa, aducand dovezi ce au condus la solutionarea cazului, si a beneficiat…

- Autoritatea de concurenta a constatat ca, la ora actuala, nu exista o evidența clara și completa a companiilor care pot asigura service pentru aparatele/echipamentele de radiologie-imagistica medicala

- Organizațiile de media iși exprima ingrijorarea in legatura cu semnalele privind existența unei ințelegeri de cartel pe piața publicitații mass-media, care ar distorsiona și mai mult piața audiovizuala din Republica Moldova, marcata de numeroase nereguli și disfuncționalitați. Recent, patru posturi…

- Un procent de 51% din comenzile plasate de romani in anul 2017 pe eMag, cel mai mare retailer online din Romania, au fost de pe mobile și tablete, iar 49% de pe desktop, a anunțat luni compania. Procentul este și mai mare in cazul noilor clienți eMag: 60% dintre cei care au plasat pentru prima data…

- Automobilele preferate de antreprenori si corporatisti trebuie sa fie in primul rand eficiente din cat mai multe puncte de vedere. Nu trebuie sa aiba un motor mare, ci cat mai mic, dar care sa fie puternic si sa nu faca rabat la consum sau performante. Tot din acest motiv, taxele datorate la stat…

- Primul proiect se refera la efectuarea inspecțiilor tehnice de siguranța pentru vehiculele cu avarii ale sistemelor de siguranța rutiera. In Strategia pentru Siguranța Rutiera, precum și in Planul de implementare a acesteia, adoptate prin Hotararea de Guvern nr. 755/2016, este prevazuta creșterea siguranței…

- Autoritatea de Supraveghere Financiara (ASF) se pregatește sa faca o serie de schimbari importante pe piața RCA. Șoferii “periculoși” ar urma sa plateasca polițe mai scumpe, iar cei prudenți s-ar putea bucura de reduceri mari ale tarifelor.

- O firma din Brasov, una din SUA si una din Germania au fost amendate cu 1,1 milioane de euro de Consiliul Concurentei pentru ca s-au inteles in scopul limitarii vanzarii traductoarelor pe teritoriul Romaniei.

- Cele trei companii sanctionate sunt GMC-I Messtechnik GmbH din Germania (3.849.925 lei), Arc Brasov (409.837 lei) si Dranetz Technologies Inc. din SUA (687.323 lei). Traductoarele de masurare curent sunt necesare pentru a adapta curentii de valori mari din instalatii la nivelul necesar circuitelor…

- Dupa ani buni in care firmele de paza iși plateau angajații la salarii minime, mulți dintre aceștia find depistați de catre ITM ca muncesc “la negru”, Consiliul Concurentei ia atitudine. Nu mai puțin de 33 de companii si patru asociatii din domeniul serviciilor de protecție și…

- Consiliul Concurentei a sanctionat cu amenzi in valoare totala de 23.422.255,99 lei (aproximativ 5 milioane euro) 33 de companii si 4 asociatii pentru fixarea pretului minim, respectiv facilitarea fixarii pretului minim pe piata serviciilor de paza.

- Consiliul Concurentei a autorizat operatiunea prin care Romarm si Rheinmetall Landsysteme infiinteaza compania Romanian Military Vehicle Systems, care va fabrica transportorul blindat 8x8 ''AGILIS'', se arata intr-un comunicat al autoritatii de concurenta, remis, miercuri, AGERPRES.…

- Capitalul clujean trece dincolo de Prut. Banca Transilvania a cumparat Victoriabank Banca din Cluj a devenit acționar al Victoriabank, a treia banca din Republica Moldova, avand o participație de 66% impreuna cu Banca Europeana pentru Reconstrucție si Dezvoltare (BERD). BT si BERD sunt…

- Compania de cablu RCS&RDS, lider al pietei de servicii de televiziune si internet fix din Romania, va lansa servicii de telefonie mobila si pe piata din Ungaria in luna iunie sub brandul Digi, dupa mai multe amanari, scrie cotidianul de business Vilaggazdasag. Serviciile, care ar fi trebuit…

- Banca Transilvania a devenit actionar al Victoriabank, a treia cea mai mare banca din Republica Moldova, având o participatie de peste 66% împreuna cu Banca Europeana pentru Reconstructie si Dezvoltare, au anuntat, marti, reprezentanti ai bancii. BT si BERD sunt actionari majoritari…

- Consiliul Concurentei a amendat cu 3.056.314 lei aproximativ 655.904 euro companiile CRH Ciment Romania SA si Comnord SA pentru punerea in practica a unei concentrari economice inainte de a fi autorizata de autoritatea de concurenta.Potrivit Consiliului Concurentei, in cadrul analizei tranzactiei prin…

- Autoritatea de concurenta analizeaza tranzactia prin care grupul german Messer, cu activitati in domeniul productiei si distributiei gazelor industriale, va prelua operatiunile Buse Gaz. In urma acestui proces, grupul ar urma sa detina in totalitate activele Buse Gaz prin intermediul subdisiarelor…

- Autoritatea de Supraveghere Financiara (ASF) a aprobat oferta publica de cumparare in legatura cu cel de-al noualea program de rascumparare al Fondului Proprietatea. Pretul de cumparare din oferta este de 0,935 lei/actiune, cu 4,8% peste valoare la care actiunile FP au inchis sedinta de miercuri.…

- Consiliul Concurentei precizeaza ca a sanctionat 12 companii de pe piața productiei, distributiei si comercializarii de acumulatori auto, respectiv un producator și 11 distribuitori. Amenzile sunt in valoare totala de 3.291.715 lei, adica aproximativ 731.492 euro. In cadrul investigației, Consiliul…

- Sase companii au fost amendate de Consiliul Concurentei cu 73 de milioane de lei (circa 15,8 milioane de euro) pentru incheierea a doua intelegeri anticoncurentiale pe piata comercializarii contoarelor si echipamentelor conexe pentru masurarea energiei electrice, a anuntat autoritatea de concurenta.

- Doar 823.000 de consumatori casnici de energie electrica trecusera pe piata concurentiala la finalul lunii septembrie a anului trecut, potrivit ultimelor date disponibile publicate de Autoritatea de Reglementare in domeniul Energiei (ANRE), in timp ce numarul clientilor ramasi in regim reglementat…

- Consiliul Concurentei a sacntionat Electrica si Electromagnetica, pentru intelegeri anticoncurentiale in legatura cu producerea, comercializarea si furnizarea de contoare de energie electrica. Amenda data Electrica reprezinta aproape 3% din cifra de afaceri, respectiv 10,8 milioane lei, in timp ce sanctiunea…

- Aseara, pe portalul Bursa de valori Bucuresti, a fost postat un Raport curent conform Legii nr. 24 2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, Legii nr. 297 2004 privind piata de capital din Romania, Regulamentului nr. 1 2006 al CNVM si Codului Bursei de Valori Bucuresti.Conform…

- Consiliul Concurentei a declanșat o investigație privind o posibila trucare a unor licitații publice organizate de Compania Nationala de Transport al Energiei Electrice “Transelectrica S.A.

- In mai putin de o saptamana, piata energiei electrice pentru consumatorii casnici se liberalizeaza complet. Autoritatea pentru Reglementare in Energie va aviza doar tarifele finale pentru milioanele de consumatori care nu si-au schimbat furnizorul. Pentru prima jumatatea a anului, ANRE a aprobat tarife…