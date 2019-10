Stiri pe aceeasi tema

- "S-a vorbit la vremea respectiva ca au fost distorsiuni in piata, ca piata nu functiona si, din aceasta cauza, a fost nevoie de o interventie. Eu am vrut sa spun ca, in ceea ce priveste energia electrica - ma voi referi numai la energia electrica, nu si la gaze naturale - au fost mai multe analize…

- Piata de energie din Romania se apropie incet dar sigur de liberalizare. Cel tarziu pana la jumatatea anului 2021 nu vor mai exista preturi plafonate la gaz si electricitate. Practic, vor disparea acele...

- Consiliul Concurentei nu a primit nimic oficial in legatura cu posibila vanzare de actiuni Telekom Romania catre Orange, dar daca acest lucru este real "vom tine legatura foarte aproape de Comisia Europeana", pentru ca este o tranzactie de interes pentru Romania si obiectivul nostru este sa nu se diminueze…

- Romania e in stare de „soc”! Maine e jale. Anunt oficial Record absolut al pretului energiei electrice pe piata spot de la Bucuresti: 750 lei/MWh maine. Prețul energiei electrice cu livrare maine a depașit valoarea de 750 de lei/MWh, pe mai multe intervale orare, cel mai mare preț inregistrat vreodata…

- Pretul energiei electrice pe piata bursiera spot atinge luni valori maxime de 655 de lei pe MWh, foarte apropiate de recordul absolut, importurile fiind in jur de 1.200 de MW, potrivit datelor OPCOM si Transelectrica, analizate de AGERPRES. Astfel, pretul mediu al energiei cu livrare luni este de 505…

- Autoritatea Nationala de Reglementare in Energie (ANRE) a aplicat amenzi de peste 3,5 milioane de lei in prima jumatate a anului. La marii operatori din domeniul energiei electrice s-au efectuat 137 de actiuni de control, in urma carora s-au incheiat 100 de procese verbale de constatare si sanctionare,…

- Pretul energiei electrice pe piata bursiera spot, cu livrare marti, a ajuns in orele de varf la 552,9 lei pe MWh, dublu fata de alte tari din regiune, potrivit datelor operatorului bursier OPCOM, analizate de AGERPRES. Astfel, pretul maxim de marti se apropie foarte mult de recordul de 600 de lei…

- Romania a importat in luna iunie 2019 o cantitate de gaze de 1.479.598 MWh, de 364 de ori mai mult fata de aceeasi luna a anului trecut, potrivit datelor Autoritatii Nationale de Reglementare in Energie (ANRE). În iunie 2018, România a importat doar 4.061 MWh, potrivit Agerpres. …