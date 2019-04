Stiri pe aceeasi tema

- Consiliul Concurentei s-a consultat cu Comisia Europeana inainte de a finaliza investigatia privind un posibil cartel intre banci pentru manipularea ROBOR, insa nu au existat dovezi care sa indice o incalcare a legii, se arata intr-o scrisoare a comisarului european pentru Concurenta, Margrethe Vestager,…

- Consiliul Concurentei a declansat o analiza a nivelului ROBOR din ultima perioada, avand in vedere fluctuatia indicatorului dupa aparitia, la finele anului trecut, a Ordonantei de Urgenta 114/2018, a declarat, luni, presedintele Consiliului Concurentei, Bogdan Chiritoiu. "Avem o analiză pe zona…

