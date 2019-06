Stiri pe aceeasi tema

- Curtea Constituționala urmeaza ca miercuri, 5 iunie, sa ia o decizie pe sesizarea lui Florin Iordache, in calitate de vicepresedinte al Camerei Deputatilor, in privinta completurilor de trei judecatori de la instanța suprema, specializate in cazuri de coruptie. In cazul in care CCR admite sesizarea,…

- Un judecator de la Inalta Curte de Casație și Justiție cere MAI și Inspectoratului General al Poliției Romane cercetarea administrativa a conducerii IJP Prahova dupa ce polițiștii nu au reușit sa aduca la audieri un martor din procesul Sebastian Ghița - Iulian Badescu.

- FOTO – Arhiva Primarul comunei Cașeiu, Silviu Boldor, a caștigat procesul cu Agenția Naționala de Integritate (ANI), la trei ani și jumatate dupa ce a fost acuzat de conflict de interese administrativ și penal. Inalta Curte de Casație și Justiție s-a pronunțat in cazul primarului comunei Cașeiu acuzat…

- Un complet format din cinci judecatori de la Inalta Curte de Casatie si Justitie a dispus, luni, sesizarea Curtii de Justitie a Uniunii Europene (CJUE) in procesul in care Elena Udrea solicita anularea condamnarii primite in dosarul ‘Gala Bute’, fiind vorba de trei intrebari, care se refera la posibilitatea…

- Presedintele Senatului, Calin Popescu-Tariceanu, a fost achitat definitiv de Inalta Curte de Casatie si Justitie, luni, pentru savarsirea infractiunii de marturie mincinoasa. Un complet de cinci judecatori de la Instanta suprema a respins apelul declarat de DNA si a mentinut decizia de achitare data…

- Un complet de cinci judecatori de la Inalta Curte de Casatie si Justitie amanat pentru 11 iunie judecarea apelului in dosarul in care Darius Valcov, fost primar al municipiului Slatina si ministru al Finantelor, a fost condamnat in prima instanta la 8 ani de inchisoare pentru trafic de influenta si…

- Inalta Curte de Casație și Justiție l-a achitat pe fostul șef al ANAF Sorin Blejnar in dosarul „Motorina”, in care era acuzat de complicitate la evaziune fiscala și sprijin acordat unei grupari infracționale organizate.In prima instanța, Blejnar fusese condamnat la 5 ani de inchisoare.…

- Inalta Curte de Casatie si Justitie a admis recursul presedintelui Klaus Iohannis si a respins definitiv cererea Ministerului Apararii Nationale de suspendare a decretului prin care a fost prelungit mandatul sefului Statului Major al Apararii, generalul Nicolae Ciuca, informeaza...