- Consiliul Concurentei a autorizat tranzactia prin care prin care Holcim Romania SA preia Somaco Grup Prefabricate SRL.Holcim Romania S.A., parte a grupului LafargeHolcim, este specializata in producerea cimentului si betoanelor. Grupul LafargeHolcim este activ in peste 70 de tari, in principal in domeniul…

- Consiliul Concurentei a anuntat luni ca a autorizat tranzactia prin care fondul Abris CEE Mid-Market Fund III LP preia Dentotal Protect, distribuitor de echipamente pentru cabinete stomatologice, prin intermediul companiei DAKR Holdings Limited.

- Consiliul Concurentei a autorizat tranzactia prin care CRH RMXamp;AGREGATE SRL preia de la compania Pomponio SRL unele active utilizate pentru producerea si comercializarea betoanelor si comercializarea betoanelor si agregatelor, din judetele Alba, Sibiu, Cluj si Hunedoara.CRH RMXamp;AGREGATE SRL face…

- Atat Formel, cat si CPS sunt furnizori de servicii care sprijina producatorii de autovehicule si producatorii de piese pentru autovehicule in vederea asigurarii calitatii produselor acestora, precum si a proceselor operationale.Compania Formel D GmbH detine 22 de filiale in diferite tari, in Romania…

- Consiliul Concurentei a anuntat luni ca analizeaza tranzactia prin care producatorul de ciment Holcim Romania preia producatorul de materiale de constructie Somaco Grup Prefabricate, in conditiile in care operatiunea este o concentrare economica ce depaseste pragurile valorice legale.

- Travel Brands SRL este o agenție de turism si tur operatoare recent infiintata. Analiza Consiliului Concurentei a condus la concluzia ca operatiunea de concentrare economica nu ridica obstacole semnificative in calea concurentei efective pe piata romaneasca sau pe o parte substantiala a acesteia…

- Exim Holding AS face parte din grupul REWE, care activeaza in domeniul turismului si al retailului cu produse alimentare si nealimentare. Exim Holding este prezenta pe piata din Romania prin agentia de turism Dertour Romania SRL si prin magazinele Penny.Travel Brands SRL este o agentie de turism si…