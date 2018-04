Stiri pe aceeasi tema

- MedLife anunța finalizarea tranzacției de cumparare a pachetului de 100% de acțiuni a diviziei de servicii medicale Polisano, companie din top 10 cei mai mari operatori de servicii medicale din Romania, ca urmare a aprobarii acesteia de catre Consiliul Concurenței, conform unui comunicat al MedLife.

- Consiliul Concurenței suspecteaza un cartel intre principalii furnizori de oua din Romania, scopul final fiind creșterea prețurilor, a anunțat autoritatea. Aceasta vine dupa ce ouale s-au scumpit puternic la finele anului trecut, iar Ministerul Agriculturii au sesizat Consiliul Concurenței . ”Autoritatea…

- Conducerea centrala a Consiliului Concurentei se va afla saptamana viitoare la Suceava pentru a sustine o conferinta despre activitatea antitrust. Evenimentul de la Suceava este organizat cu prilejul implinirii a 21 de ani de activitate a Consiliului Concurentei. Conferinta va avea loc pe data de ...

- BNR a respins miercuri tranzactia prin care banca maghiara OTP urma sa preia Banca Romaneasca, dupa ce in ultima perioada s-a speculat intens pe acest subiect, dat fiind faptul ca aprobarea intarzia mult peste media in care BNR decidea in situatii similare. Desi nu au fost facute inca publice motivele…

- E pentru voi, da, pentru voi, "cainilor", care sperati si iubiti "fara regrete Dinamo", asa cum suna un refren al unui cantec de-al vostru din inaltul peluzei. Care, peluza, e in Arena Nationala, ca voi n-aveti stadion. Adica, aveti in Stefan cel Mare, dar acolo totul e vechi, e prafuit, e de fapt…

- Contractele incredintate in mod direct de Primaria Capitalei firmelor pe care tot PMB le infiinteaza vor fi aduse in atentia Consiliului Concurentei si Comisiei Europene, au anuntat, joi, patronatele din constructii. Acestea atrag atentia ca se poate ajunge chiar la infringement, pentru ca…

- Consiliul Concurentei analizeaza operatiunea prin care PIF Industrial S.R.L impreuna cu Dedeman S.R.L. preiau companiile Cemacon S.A si Cemacon Real Estate S.R.L. PIF Industrial S.R.L si Dedeman S.R.L fac parte din acelasi grup de companii, conform Consiliului Concurentei. ldquo;PIF Industrial S.R.L.…

- Consiliul Concurentei a autorizat tranzactia prin care Recunostinta Prodcom Impex SRL a preluat activele referitoare la activitatea de productie, vanzare si distributie a preparatelor din carne si a produselor de post de la Diavist Product SRL.Potrivit unui comunicat al Consiliului Concurentei, Recunostinta…

- Un proiect ce are in prim plan realizarea unei platforme prin care consumatorul poate compara comisioanele bancare ar trebui sa se finalizeze pana la sfarsitul lunii iunie, a declarat, marti, Marcel Pandelica, presedintele Autoritatii Nationale pentru Protectia Consumatorilor (ANPC), in cadrul evenimentului…

- Producatorul si furnizorul de energie si corpuri de iluminat Electromagnetica Bucuresti (ELMA) a inregistrat anul trecut venituri de 221 milioane lei, fata de 234 milioane lei in 2016, compania incheiind anul pe minus, cu o pierdere de 15 milioane lei, potrivit raportului financiar preliminar.…

- Consiliul Concurentei analizeaza tranzactia prin care Glebi Holdings PLC, parte a Grupului Penta, preia Aamp;D Pharma Holdings NV.Potrivit Consiliului Concurentei, Grupul Penta este un grup specializat in investitii pe termen lung, avand investitii in diferite domenii, precum: jocuri de noroc, servicii…

- Consiliul Concurentei analizeaza tranzactia prin care Banca Transilvania S.A. preia Bancpost S.A., ERB Retail Services IFN S.A. si ERB Leasing IFN S.A.Banca Transilvania S.A. este principala societate a Grupului Financiar Banca Transilvania, grup care, printre altele, ofera servicii bancare pentru persoane…

- Consiliul Concurentei analizeaza tranzactia prin care Banca Transilvania S.A. preia Bancpost S.A., ERB Retail Services IFN S.A. si ERB Leasing IFN S.A. Consiliul Concurenței a anunțat ca va verifica daca tranzactia prin care Banca Transilvania S.A. preia Bancpost S.A., ERB Retail Services IFN S.A. si…

- Banca Transilvania S.A. este principala societate a Grupului Financiar Banca Transilvania, grup care, printre altele, ofera servicii bancare pentru persoane fizice și persoane juridice, servicii de investiții financiare, servicii de administrare a portofoliilor, leasing financiar și operațional sau…

- Ministrul Sanatatii, Sorina Pintea, a declarat joi, pentru Agerpres, ca principalul motiv pentru care nu avem inca spitalele regionale de urgenta consta in faptul ca s-a inceput cu "proiecte fantasmagorice" si ca, din aceasta perspectiva, trebuie sa se lucreze la schimbarea mentalitatilor.Citește…

- Sudanul de Sud risca sa provoace cea mai mare criza a refugiatilor din Africa, dupa cea care a urmat genocidului din Rwanda, in 1994, au avertizat joi doua organisme ONU, unul din trei locuitori ai acestei tari fiind deja stramutat, relateaza DPA. Numarul refugiatilor din Sudanul de Sud urmeaza sa…

- Romania a imprumutat 2 miliarde de euro de pe pietele financiare internationale, joi, 1 februarie, printr o emisiune de euro obligatiuni, in doua transe: 750 milioane euro cu maturitatea de 12 ani si 1,25 miliarde euro cu maturitatea de 20 ani. Dupa cum recunoaste chiar ministrul Finantelor, banii sunt…

- Consiliul Concurentei a autorizat tranzactia prin care Yusen Logistics Europe preia Keswick European Holdings Limited si Tibbett Logistics SRL, se arata intr-un comunicat al institutiei, remis, vineri, AGERPRES. Yusen Logistics Europe B.V. face parte din Grupul Yusen Logistics, care este…

- Consiliul Concurentei a autorizat tranzactia prin care compania japoneza Yusen Logistics preia Keswick European Holdings Limited si Tibbett Logistics SRL, doi jucatori din sectorul de logistica. Keswick European Holdings Limited are ca obiect principal si secundar de activitate este sa actioneze…

- Trei lituanieni au fost arestati in decembrie in Lituania sub acuzatia de spionaj in favoarea Rusiei, a anuntat joi politia de la Vilnius, relateaza AFP. Suspectii fac obiectul a doua anchete separate, lansate la solicitarea serviciilor speciale ale armatei, conform Agerpres. 'Ei au actionat in schimbul…

- Numarul trei din Departamentul de Stat al SUA, Tom Shannon, si-a anuntat decizia de a demisiona, invocand motive personale, transmite Reuters. Tom Shannon (60 de ani), subsecretar de stat pentru probleme politice, este cel mai proeminent diplomat de cariera din SUA, avand peste 34 de ani de serviciu…

- Romania se afla intr-un dialog "destul de constructiv" cu oficialii Uniunii Europene pe tema legilor justitiei iar "explicatiile necesare" vor fi oferite atunci cand legile vor fi definitivate, a declarat joi, la Antena 3, ministrul de Externe, Teodor Melescanu.Citește și: Consiliul Concurenței…

- Avertisment fara precedent al lui Victor Ponta pentru presedintele Klaus Iohannis. Fostul premier ii spune sefului statului sa nu aiba incredere in Liviu Dragnea, dar nici in Traian Basescu. Dragnea l-a dat afara din PSD pe Ponta si de atunci cei doi sunt intr-un conflict deschis.Citește și: Consiliul…

- Contrar declaratiilor investitorului american George Soros referitoare la guvernul ungar, reteaua sa, mai degraba decat executivul de la Budapesta, foloseste 'metode de tip mafiot', a declarat joi secretarul de stat din Ministerul ungar de Justitie, Pal Volner, intr-un interviu acordat cotidianului…

- Caroline Wozniacki s-a calificat, joi, in sferturile de finala ale turneului de la Sankt Petersburg, trecand in turul doi de sportiva rusa Anastasia Potapova, numarul 235 mondial, scor 6-0, 6-1. Pentru Wozniacki a fost primul meci de dupa revenirea pe locul 1 WTA. Prin scorul din Rusia, daneza intra…

- Un accident rutier in care au fost implicate trei autovehicule, intre care un microbuz, a avut loc joi seara pe DN 1, in zona Floresti, cinci persoane fiind ranite.Potrivit purtatorului de cuvant al IPJ Prahova, Marian Popescu, un microbuz Mercedes Vito de categorie 8+1 locuri ar fi incercat…

- Ciprian Sabin Mares, maior in cadrul SRI Arad, a fost condamnat definitiv joi de Curtea de Apel Timisoara la 3 ani si 6 luni inchisoare cu executare pentru trafic de droguri.Initial, in decembrie 2017, maiorul SRI primise la Tribunalul Arad o pedeapsa de 2 ani si 6 luni inchisoare cu suspendare,…

- Un autobuz care transporta pe aeroportul din Frankurt pasageri de la avionul cu care sosisera catre terminal a intrat joi in coliziune cu un camion pe platforma aeroportului, in urma accidentului soferul autobuzului si 13 pasageri fiind raniti, informeaza agentia DPA.Nu este clar de ce s-a…

- Avand in vedere incidentul produs miercuri in zona Aeroportului Otopeni, judetul Ilfov, in urma caruia un taximetrist si-a amenintat clientii cu arma pe care o avea in autoturism, Primarul General, Gabriela Firea, atrage atentia public asupra faptului ca Primaria Municipiului Bucuresti nu tolereaza…

- Duelul celor mai frumoase jucatoare din turneul Taiwan Open a fost cu ghinion pentru romanca! Ana Bogdan, locul 89 WTA, a fost eliminata, joi, in turul doi al turneului Taiwan Open, cu premii totale de 250.000 de dolari.Bogdan a fost invinsa de sportiva canadiana Eugenie Bouchard, numarul…

- Alerta intr-un oras din Romania, dupa ce un copil de patru ani a murit, fiind suspect de meningita. Totul s-a intamplat in Motru, judetul Gorj, iar autoritatile au decis sa inchida doua gradinite si o cresa pentru dezinsectie. Chiar edilul orasului a facut anuntul in direct la Antena 3.Citește…

- UPDATE Facebook și-a reluat funcționarea, in Romania, și pe Chrome. Sunt semnalate probleme, in continuare, in alte țari. Deocamdata, compania nu a oferit niciun punct de vedere.UPDATE Facebook funcționeaza pe alte browsere. Facebook nu mai funcționeaza, la aceasta ora, in mai multe…

- Inalta Curte de Casatie si Justitie a decis ca DNA e obligata sa trimita in judecata dosarul moții polițistului Bogdan Gigina. Procurorii au și un termen: cel tarziu 1 mai.Decizia vine dupa ce Inalta Curte de Casatie si Justitie a judecat primul termen in procesul in care familia lui Bogdan…

- Consiliul Concurentei a autorizat tranzactia prin care Westgate Romania SRL a preluat dreptul de utilizare a marcilor Stanleybet si a domeniilor www.stanleysport.ro si www.stanleybet.ro, ce apartin Stanley International Betting Limited, informeaza autoritatea de concurenta printr-un comunicat remis…

- Consiliul Concurentei a autorizat tranzactia prin care Westgate Romania a preluat dreptul de utilizare a marcilor Stanleybet si a domeniilor www.stanleysport.ro si www.stanleybet.ro, ce apartin Stanley International Betting Limited.

- El a spus ca institutia a prevazut in buget o suma intre 200.000 si 300.000 de euro pentru ambele proiecte, informeaza AGERPRES. Citeste si Bogdan Chiritoiu, presedintele Consiliului Concurentei: "Transferul contributiilor sociale ne-a dat peste cap" Chiritoiu a explicat cum se vor…

- Companiile Xella RO, Macon si Simbeton au ca principala activitate fabricarea produselor din beton pentru constructii, Simcor Var este producator de var si ipsos, iar Simterac realizeaza alte produse ceramice.

- Consiliul Concurentei a sanctionat sapte companii de pe piata serviciilor de transport local de persoane in regim de taxi si a serviciilor conexe din Iasi, precum si Camera Nationala a Taximetristilor din Romania - Filiala Iasi cu amenzi de 165.364 lei (aproximativ 36.000 euro) pentru constituirea…

- Consiliul Concurentei analizeaza preluarea de catre Ligatne Limited (Cipru), companie controlata indirect de omul de afaceri ceh Jiri Smejc, a traderului local de gaze Covi Construct 2000 SRL de la actionarii actuali, Forsalos Holdings Limited, Elena Raluca Patrascu si Mircea Sandulescu.…

- Prin aceasta tranzactie, societatea Ligatne Limited (Cipru) achizitioneaza toate partile sociale ale Covi Construct 2000 S.R.L. de la actionarii actuali, respectiv Forsalos Holdings Limited, dna. Elena Raluca Patrascu si dl. Mircea Sandulescu. Ligatne Limited controleaza un grup de societati active…

- Prin aceasta tranzactie, societatea Ligatne Limited (Cipru) achizitioneaza toate partile sociale ale Covi Construct 2000 S.R.L. de la acționarii actuali, respectiv Forsalos Holdings Limited, Elena Raluca Patrascu și Mircea Sandulescu.

- Romanian Military Vehicle Systems (RMVS) va finaliza in anul 2020 productia primului transportor blindat 8×8 AGILIS din cele 400 vehicule de acest tip cu care va fi dotata armata romana, se arata intr-un comunicat al companiei, remis, joi, AGERPRES . Compania mixta romano-germana Romanian Military Vehicle…

- Consiliul Concurentei a autorizat operatiunea prin care Romarm si Rheinmetall Landsysteme infiinteaza compania Romanian Military Vehicle Systems, care va fabrica transportorul blindat 8x8 ''AGILIS'', se arata intr-un comunicat al autoritatii de concurenta, remis, miercuri, AGERPRES.…

- Consiliul Concurentei a autorizat operatiunea prin care Compania Nationala Romarm SA – Filiala Societatea Uzina Automecanica Moreni SA (UAM) si Rheinmetall Landsysteme GmbH infiinteaza compania Romanian Military Vehicle Systems SA.

- Capitalul clujean trece dincolo de Prut. Banca Transilvania a cumparat Victoriabank Banca din Cluj a devenit acționar al Victoriabank, a treia banca din Republica Moldova, avand o participație de 66% impreuna cu Banca Europeana pentru Reconstrucție si Dezvoltare (BERD). BT si BERD sunt…

- Olandezii de la Damen, care au batut anul trecut palma cu Daewoo pentru preluarea pachetului majoritar de actiuni la santierul naval din Mangalia, precizeaza ca a existat o intarziere in procesul de preluare, dar ca se concentreaza pentru obtinerea unui rezultat pozitiv. “A existat o intarziere…

- Consiliul Concurentei anunta, intr-un comunicat transmis vineri, ca analizeaza tranzactia prin care Grupul Messer preia compania Buse Gaz. In urma acestei tranzactii, Grupul Messer, prin intermediul Messer Romania Gaz SRL si Messer Belgium NV, va detine 100% din capitalul social al Buse Gaz SRL.

- Tranzactia prin care olandezii de la Damen urmau sa preia 51% din actiunile Daewoo la santierul naval din Mangalia, aprobata anul trecut de Consiliul Concurentei, este “in aer” dat fiind ca statul inca analizeaza tranzactia si se gandeste sa isi exercite dreptul de preemtiune, decizie amanata pana…

- Investigatia a fost declansata avand la baza informatii furnizate de Romsilva, prin Directia Silvica Hunedoara, care a sesizat un posibil comportament anticoncurential al Safety Security si Spartan Paza si Protectie, in cadrul procedurii de achizitie publica avand ca obiect "Contractul de prestari…

- Consiliul Concurentei a amendat sase companii cu 73 de milioane de lei (circa 15,8 milioane de euro) pentru incheierea a doua intelegeri anticoncurentiale pe piata comercializarii contoarelor si echipamentelor conexe pentru masurarea energiei electrice, a anuntat, duminica, intr-un comunicat de presa,…