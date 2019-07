Stiri pe aceeasi tema

- Consiliul Concurentei a autorizat tranzactia prin care Auchan Romania SA preia magazinele destinate comercializarii produselor alimentare si non-alimentare din statiile Petrom, informeaza autoritatea pentru concurenta printr-un comunicat remis AGERPRES. Auchan Romania este membra a grupului Auchan Holding…

- Este vorba despre achizitia companiilor Upscale Development SRL (Bridge 1), The Bridge 2 Development SRL si The Bridge 3 Office Building SRL, care formeaza un complex de birouri in Bucuresti. Upscale Development SRL (Bridge 1), The Bridge 2 Development SRL si The Bridge 3 Office Building SRL activeaza…

- Sika Romania este membra a grupului Sika, care desfasoara activitati in domeniul producerii de materiale de constructii (productie de beton, sisteme de hidroizolatii, sisteme de acoperire, sisteme de pardoseli, sisteme de lipire si etansare, retehnologizari etc).Grupul Sika este prezent…

- Travel Brands SRL este o agenție de turism si tur operatoare recent infiintata. Analiza Consiliului Concurentei a condus la concluzia ca operatiunea de concentrare economica nu ridica obstacole semnificative in calea concurentei efective pe piata romaneasca sau pe o parte substantiala a acesteia…

- Exim Holding AS face parte din grupul REWE, care activeaza in domeniul turismului si al retailului cu produse alimentare si nealimentare. Exim Holding este prezenta pe piata din Romania prin agentia de turism Dertour Romania SRL si prin magazinele Penny.Travel Brands SRL este o agentie de turism si…

- Consiliul Concurentei a autorizat tranzactia prin care Eurobank Ergasias SA din Grecia preia Grivalia Properties REIC, companie tot din Grecia, conform unui comunicat al autoritatii de concurenta remis, vineri, AGERPRES. Eurobank Ergasias, societatea-mama a grupului Eurobank, ofera o gama…

- Consiliul Concurentei analizeaza tranzactia prin care Grupul Rohrer preia Ramp;R Oil Services ndash; R.O.S. SRL si unele active ale RIG Service SA, precum si ale Grup Petrol Marin SA.Grupul Rohrer isi desfasoara activitatea, in principal, in domeniul izolatiilor industriale, al curatarilor industriale,…