Stiri pe aceeasi tema

- Consiliul Concurentei pune in consultare publica angajamentele formulate de Glebi Holdings PLC, companie a grupului Penta, pentru a elimina ingrijorarile concurentiale identificate in contextul preluarii A&D Pharma Holdings NV. Angajamentele propuse de Glebi Holdings…

- Operatorul telecom Orange a fost amendat de Consiliul Concurentei cu 34,8 de milioane de euro pentru abuz de pozitie dominanta in urma unei plangeri facute in 2006 de Netmaster, furnizor alternativ de servicii de telefonie fixa.

- Consiliul Concurentei a declansat o investigatie pe piata productiei si comercializarii oualor de consum din Romania, suspectand un cartel care a determinat cresterea artificiala a preturilor la finalul anului trecut, se arata intr-un comunicat al institutiei, remis, marti, AGERPRES . In luna noiembrie…

- Noul Contract Colectiv de Munca al angajatilor Complexului Energetic Oltenia a ajuns pe masa inspectorilor de munca. Reprezentantii companiei au transmis ca salariatii nu au decat de castigat in urma semnarii noii intelegeri &...

- Conducerea centrala a Consiliului Concurentei se va afla saptamana viitoare la Suceava pentru a sustine o conferinta despre activitatea antitrust. Evenimentul de la Suceava este organizat cu prilejul implinirii a 21 de ani de activitate a Consiliului Concurentei. Conferinta va avea loc pe data de ...

- Consiliul Concurentei a demarat un proiect de 50,68 milioane lei, finantat din fonduri externe nerambursabile, pentru implementarea unui sistem informatic bazat pe o platforma de tip Big Data care va permite, printre altele, o identificare mai rapida a cartelurilor, in special a celor din achizitii…

- Patronatele din constructii anunta ca vor sesiza Consiliul Concurentei si Comisia Europeana fata de intentia Primariei Municipiului Bucuresti de a incredinta, in mod direct, lucrari catre firmele pe care vrea sa le infiinteze.

- Consiliul Concurentei analizeaza preluarea companiilor Cemacon si Cemacon Real Estate de catre PIF Industrial S.R.L si Dedeman, firme care fac parte din acelasi grup. PIF Industrial are ca obiect de activitate acordarea de consultanta pentru afaceri si management. Obiectul de activitate…

- Consiliul Concurentei a autorizat tranzactia prin care Recunostinta Prodcom Impex SRL a preluat activele referitoare la activitatea de productie, vanzare si distributie a preparatelor din carne si a produselor de post de la Diavist Product SRL.Potrivit unui comunicat al Consiliului Concurentei, Recunostinta…

- Desi in urma cu doua saptamani s-a zvonit ca Marcel Bogdan Pandelica va fi demis din fruntea Autoritatii Nationale pentru Protecția Consumatorilor, acesta se afla inca la conducerea ANPC. Chiar marti, 27 februarie, Bogdan Pandelica a participat, in calitate de presedinte al ANPC, la conferința PRIA…

- Un proiect ce are in prim plan realizarea unei platforme prin care consumatorul poate compara comisioanele bancare ar trebui sa se finalizeze pana la sfarsitul lunii iunie, a declarat, marti, Marcel Pandelica, presedintele Autoritatii Nationale pentru Protectia Consumatorilor (ANPC), in cadrul evenimentului…

- Aliat neasteptat pentru Uber si alte companii cu aplicatii care ne ajuta sa chemam masini cand avem nevoie sa ajungem rapid undeva. Consiliul Concurentei spune ca programele ajuta clientii si avertizeaza Primaria Bucurestiului ca nu le poate scoate in afara legii, potrivit Digi24. Patronatul taximetristilor…

- Consiliul Concurentei analizeaza tranzactia prin care Glebi Holdings PLC, parte a Grupului Penta, preia Aamp;D Pharma Holdings NV.Potrivit Consiliului Concurentei, Grupul Penta este un grup specializat in investitii pe termen lung, avand investitii in diferite domenii, precum: jocuri de noroc, servicii…

- Parlamentarul social-democrat Marius Budai a anuntat ca persoanele cu venituri mai mici de 2.500 lei vor beneficia de servicii bancare gratuite. Potrivit Legii 258/2017, adoptata de Parlament in decembrie 2017, consumatorul vulnerabil este persoana al carei venit lunar nu depaseste echivalentul…

- Banca Transilvania S.A. este principala societate a Grupului Financiar Banca Transilvania, grup care, printre altele, ofera servicii bancare pentru persoane fizice și persoane juridice, servicii de investiții financiare, servicii de administrare a portofoliilor, leasing financiar și operațional sau…

- Consiliul Concurentei a autorizat tranzactia prin care Westgate Romania a preluat dreptul de utilizare a marcilor Stanleybet si a domeniilor www.stanleysport.ro si www.stanleybet.ro, care apartin companiei Stanley International Betting Limited. Anterior acestei operatiuni, Stanley International…

- Grupul TeraPlast, cel mai mare procesator de PVC din Romania si unul dintre principalii producatori de materiale pentru piata constructiilor si instalatiilor, anunta dobandirea controlului asupra Depaco, dupa ce a primit aviz favorabil de la Consiliul Concurentei, se arata intr-un comunicat al companiei.

- La nivelul anului trecut, au fost sanctionate 156 de companii sau asociatii, din care 33 au recunoscut incalcarea legii si au beneficiat de reduceri ale amenzilor. De asemenea, o companie (AEM SA) a aplicat la programul de clementa, aducand dovezi ce au condus la solutionarea cazului, si a beneficiat…

- Consiliul Concurentei analizeaza tranzactia prin care Xella Ro preia companiile Macon, Simcor Var, Simbeton si Simteran si asteapta observatii din piata cu privire la aceasta concentrare economica, se arata într-un comunicat al institutiei, remis, vineri, AGERPRES. Companiile Xella Ro, Macon si…

- Companiile Xella RO, Macon si Simbeton au ca principala activitate fabricarea produselor din beton pentru constructii, Simcor Var este producator de var si ipsos, iar Simterac realizeaza alte produse ceramice.

- Consiliul Concurenței a amendat șapte companii de taximetrie din Iași pentru constituirea unui cartel și fixarea prețurilor la serviciile practicate. Sancțiunile totalizeaza 165.364 lei, echivalentul a aproximativ 36.000 euro și includ și o asociație de profil. ”In cadrul unor intalniri ale asociatiei…

- Consiliul Concurentei a sanctionat cu amenzi in valoare totala de 2.810.243 lei (aproximativ 600.000 euro) Camera Notarilor Publici Suceava și 72 de notari publici din Suceava si Botosani, membri ai acestei organizatii.

- Consiliul Concurentei a amendat trei companii, dintre care doua straine, cu aproape 5 milioane de lei. Motivul: reprezentantii lor s-au inteles pentru a limita comercializarea in Romania a unui echipament de masurare a energiei electrice.

- O firma din Brasov, una din SUA si una din Germania au fost amendate cu 1,1 milioane de euro de Consiliul Concurentei pentru ca s-au inteles in scopul limitarii vanzarii traductoarelor pe teritoriul Romaniei.

- Patronatul Serviciilor de Securitate (PSS) considera investigația Consiliului Concurenței, atat incorecta cat și injusta, fiind bazata pe o interpretare eronata a legislației incidente in materie, coroborate cu așa zise probe, „in susținerea” soluției pronunțate. Președintele PSS, Bogdan Șovar, anunța…

- Consiliul Concurentei a sanctionat cu amenzi de 23,422 milioane lei (aproximativ 5 milioane euro) 33 de companii si 4 asociatii de pe piata serviciilor de paza, pentru fixarea pretului minim, respectiv facilitarea fixarii pretului minim, informeaza Consiliul.

- Romanian Military Vehicle Systems (RMVS) va finaliza in anul 2020 productia primului transportor blindat 8×8 AGILIS din cele 400 vehicule de acest tip cu care va fi dotata armata romana, se arata intr-un comunicat al companiei. Compania mixta romano-germana Romanian Military Vehicle Systems (RMVS) a…

- Consiliul Concurentei a autorizat infiintarea companiei Romanian Military Vehicle Systems SA de catre Romarm SA – Filiala Societatea Uzina Automecanica Moreni SA (UAM) si Rheinmetall Landsysteme GmbH, fiecare actionar urmand sa detina 50% din capitalul noii firme. Compania…

- Consiliul Concurentei a amendat cu 3 mil. lei (aproximativ 655.904 euro) companiile CRH Ciment Romania si Comnord pentru punerea in practica a unei concentrari economice inainte de a fi autorizata de autoritatea de concurenta. Astfel, in cadrul analizei tranzactiei prin care CRH Ciment Romania…

- Consiliul Concurentei anunta, intr-un comunicat transmis vineri, ca analizeaza tranzactia prin care Grupul Messer preia compania Buse Gaz. In urma acestei tranzactii, Grupul Messer, prin intermediul Messer Romania Gaz SRL si Messer Belgium NV, va detine 100% din capitalul social al Buse Gaz SRL.

- Consiliul Concurentei investigheaza o posibila trucare a unor licitatii organizate de Romsilva. Ancheta a fost declansata decembrie 2017, in urma unei sesizari venite chiar din partea regiei care administreaza padurile statului. Aparent, la licitatia organizata de Romsilva, pentru serviciile de paza,…

- In cadrul investigatiei, Consiliul Concurentei a constatat incheierea unor intelegeri anticoncurentiale pentru stabilirea pretului de revanzare a produselor in perioada 2008 - 2013, intre producatorul Rombat Bistrita si distribuitorii sai (Chimszed Impex, Dova Com, Fado Trade, Fast Consignatie, Genamag,…

- Consiliul Concurentei a dat amenzi de aproape 16 milioane de euro pentru cinci firme care instalau contoare pentru masurarea consumului de energie electrica, dar si un distribuitor si furnizor de curent. Potrivit inspectorilor de concurenta, companiile si-au impartit licitatiile organizate de distribuitorii…

- Sase companii au fost amendate de Consiliul Concurentei cu 73 de milioane de lei circa 15,8 milioane de euro pentru incheierea a doua intelegeri anticoncurentiale pe piata comercializarii contoarelor si echipamentelor conexe pentru masurarea energiei electrice, a anuntat, duminica, intr un comunicat…

- Electrica va contesta in instanta amenda de 10,801 milioane de lei, reprezentand 2,98% din cifra de afaceri totala aferenta anului financiar 2016, aplicata de Consiliul Concurentei, in urma unei investigatii extinse privind comercializarea de contoare si echipamente conexe de masurare a energiei…

- La randul sau, si producatorul si furnizorul de energie si corpuri de iluminat Electromagnetica a fost amendat de Consiliul Concurentei cu 10,02 milioane lei, in urma unei investigatii pe piata producerii si comercializarii contoarelor de energie electrica si a echipamentelor conexe, insa anunta…

- Consiliul Concurentei a declansat o investigatie privind o posibila trucare a unor licitatii publice organizate de Compania Nationala de Transport al Energiei Electrice "Transelectrica SA". Mai exact, potrivit primelor informații ar fi vorba pentru atribuirea unor lucrari de modernizare si retehnologizare…