Stiri pe aceeasi tema

- Valoarea totala pe piața neagra a țigaretelor confiscate in anul 2018 de autoritațile romane se ridica la peste 50 de milioane de lei, conform datelor publice disponibile pe website-ul www.stopcontrabanda.ro, primul centralizator care ofera in timp real situația capturilor de țigarete din Romania.…

- Politistii de frontiera timiseni au depistat marti opt cetateni cubanezi care incercau sa treaca ilegal frontiera din Serbia in Romania, pe jos, deoarece doreau sa ajunga in Spania, informeaza Inspectoratul General al Politiei de Frontiera, prin intermediul unui comunicat, relateaza Agerpres.Cei…

- Politistii de frontiera au confiscat 1.668 de pachete cu tigari de contrabanda si 7.068 bucati materiale pirotehnice, pe care doi cetateni romani, sot si sotie, intentionau sa le comercializeze pe piata neagra din localitatile judetului Mehedinti, informeaza Inspectoratul General al Politiei de Frontiera,…

- Peste 120.000 de persoane au intrat in tara in ultimele 24 de ore, a anuntat, duminica, Inspectoratul General al Politiei de Frontiera (IGPF). "In ultimele 24 de ore, prin punctele de trecere ale frontierei au trecut peste 204.300 persoane, cetateni romani si straini, dintre care 122.200 pe sensul de…

- Uniunea Naționala a Transportatorilor Rutieri din Romania (UNTRR) solicita Guvernului, Ministerului Finanțelor Publice (MFP), Ministerului Afacerilor Externe (MAE) și Autoritații de Supraveghere Financiara (ASF) desecretizarea scrisorii primite de la Comisia Europeana (CE) in data de 19 iulie 2018 și…

- Sute de TIR-uri asteapta miercuri dimineata sa intre din Romania in Ungaria prin vamile de pe frontiera de vest, timpii de asteptare fiind de pana la sase ore, informeaza Inspectoratul General al Politiei de Frontiera.

- Sute de TIR-uri asteapta miercuri dimineata sa intre din Romania in Ungaria prin vamile de pe frontiera de vest, timpii de asteptare fiind de pana la sase ore, informeaza Inspectoratul General al Politiei de Frontiera. Potrivit aplicatiei online a Politiei de Frontiera, camioanele au de asteptat sase…