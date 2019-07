Stiri pe aceeasi tema

- Companiile petroliere trebuie sa afiseze simultan majorarea preturilor la carburanti, pentru ca firmele sa nu se influenteze reciproc, intrucat concurenta pe piata carburantilor este una redusa, se arata intr-un comunicat de presa al Consiliului Concurentei. Autoritatea de Concurenţă solicită…

- Consiliul Concurentei sustine implementarea unei reguli prin care toti operatorii sa afiseze simultan majorarile preturilor la carburanti, in anumite zile si la ore stabilite. "Concurenta pe piata comercializarii cu amanuntul de carburanti din...

- Consiliul Concurentei sustine implementarea unei reguli prin care toti operatorii sa afiseze simultan majorarile preturilor la carburanti, in anumite zile si la ore stabilite, dupa ce ancheta derulata a confirmat faptul ca existenta unui lider, care...

- Autoritatea de Concurenta solicita adoptarea acestei masuri in urma derularii unei anchete sectoriale pe piata comercializarii cu amanuntul de carburanti din Romania. Ancheta a confirmat faptul ca existenta unui lider, care detine aproximativ jumatate din piata, are efect direct asupra modului in…

- Companiile concurente prefera sa adopte un comportament similar cu cel al liderului din punct de vedere al modificarilor de preturi, acestea realizandu-se, de cele mai multe ori, intr-un interval de maximum 24 de ore, potrivit autoritatilor.

- Companiile petroliere trebuie sa afiseze simultan majorarea preturilor la carburanti, pentru ca firmele sa nu se influenteze reciproc, intrucat concurenta pe piata carburantilor este una redusa, se arata intr-un comunicat de presa al Consiliului Concurentei. Autoritatea de Concurenta solicita adoptarea…

- "Autoritatea de Concurenta solicita adoptarea acestei masuri in urma derularii unei anchete sectoriale pe piata comercializarii cu amanuntul de carburanti din Romania care a confirmat faptul ca existenta unui lider, care detine aproximativ jumatate din piata, are efect direct asupra modului in care…

- Dante International, controlata in comun de Grupul Naspers si de Iulian Stanciu, opereaza ca un retailer generalist, prin intermediul platformei eMAG (www.emag.ro) si prin 15 magazine fizice/showroom-uri. De asemenea, Dante International desfasoara activitate de retail de fashion prin intermediul…