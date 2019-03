Consiliul angajatilor Volkswagen blocheaza construirea unei noi fabrici in Europa de Est Reprezentantii angajatilor VW au respins construirea unei noi fabrici in estul Europei sau in Turcia. Acestia doresc folosirea mai eficienta a unitatilor de productie deja existente.



La Volkswagen se coace un nou conflict intre conducerea concernului si comitetul angajatilor. Reprezentantii lucratorilor refuza deocamdata sa-si dea acordul pentru construirea unei noi fabrici VW in estul Europei sau Turcia.



"In consiliul de supraveghere al VW, reprezentantii nostri vor vota impotriva", sustin surse apropiate sindicalistilor de la VW, citate de publicatia economica Handelsblatt.

