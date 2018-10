Stiri pe aceeasi tema

- Statele membre ale Uniunii Europene au ajuns marti noaptea la un acord pentru o reducere cu 35% a emisiilor de CO2 ale autovehiculelor noi pana in 2030, insa unele tari si-au exprimat dezamagirea fata de lipsa de ambitie dupa publicarea unui raport alarmant al expertilor ONU cu privire la incalzirea…

- Singura solutie pe care o are Guvernul este sa respecte recomandarile propuse de Comisia de la Venetia in mecanismul de cooperare si verificare, spune presedintele PNL, Ludovic Orban, atragand atentia ca o rezolutie impotriva Romaniei poate pune in pericol pozitia tarii noastre la nivelul Uniunii Europene,…

- Asociația Editorilor din Romania saluta decizia de marti a miniștrilor de finanțe din UE de a permite statelor membre sa alinieze nivelul TVA la cartea electronica cu cel aplicat carților tiparite. Reunit la Luxemburg, Consiliul pentru Afaceri Economice și Financiare al Uniunii Europene a convenit…

- Ministrii de Finante din UE au decis marti sa scada TVA pentru cartile electronice si alte publicatii digitale, si sa o alinieze la cota redusa aplicata cartilor si publicatiilor tiparite. Acordul a fost anuntat de ministrul austriac de Finante, Hartwig Loeger, intr-o dezbatere publica la…

- Implementarea mecanismului generalizat de taxare inversa a TVA poate contribui semnificativ la reducerea incidentei fraudelor in domeniu si la cresterea gradului de conformare, a declarat marti ministrul Finantelor Publice, Eugen Teodorovici, la reuniunea de la Luxemburg a Consiliului pentru Afaceri…

- Comisia Europeana intenționeaza sa oblige companii din domeniul online precum Facebook, YouTube și Twitter sa identifice și sa elimine propaganda terorista și violența extremista, neconformarea fiind urmata de amenzi, informeaza Financial Times. Comisia Europeana va abandona abordarea voluntara…

- Prognoza meteo pentru inceputul saptamanii se anunța cu ploi pentru unele județe, respectiv cele din nordul țarii, apoi ploile se vor extinde și in restul țarii. De miercuri, vremea se mai indreapta, spun meteorologii. Saptamana incepe cu ploi in nordul țarii, care ulterior se vor extinde și in restul…