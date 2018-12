"Am sperat și eu ca și dumneavoastra sa avem in președintele Romaniei un partener care sa ne ajute in stoparea erodarii și degradarii sistemului de justiție. Am sperat și eu ca și dumneavoastra sa avem in președintele Romaniei un partener pentru o Romanie puternica și demna in Europa. Am sperat și eu ca și dumneavoastra sa gasim in președintele Romaniei un partener echilibrat, echidistant politic și care sa se gandeasca in primul rand la țara și in al doilea rand la un nou mandat," a spus Calin Popescu Tariceanu.

-declarație in curs de actualizare-