Stiri pe aceeasi tema

- Mecanicii de locomotiva si angajatii CFR Calatori se pregatesc de proteste masive, timp de patru saptamani, incepand din 16 septembrie. Ceferiștii vor astfel să atragă atenţia asupra situaţiei tragice din sectorul feroviar, cauzată de lipsa investiţiilor, potrivit…

- "Pot sa va spun ca suntem in lucru cu cealalta ordonanta, privind capitalul negativ din companiile din Romania. Cred ca in urmatoarele zile o sa-l definitivam si o sa-l prezentam pe site, pentru ca la final de luna august sa poata fi emis. Este o discutie mai veche cu Banca Nationala, cu alti parteneri…

- Compania producatoare de tigari JTI Romania considera ca intentia Guvernului de a devansa marirea accizei cu sapte luni, incepand cu septembrie, afecteaza predictibilitatea fiscala si planurile de afaceri, informeaza Agerpres. Potrivit producatorului de tigarete, initiativa anuntata de autoritati este…

- JTI considera ca intenția Guvernului, anunțata in presa, de a devansa marirea accizei cu șapte luni, incepand cu septembrie, arunca in aer predictibilitatea fiscala și planurile de afaceri. Inițiativa anunțata este argumentata prin alinierea la Directiva UE, care prevede ca incidența accizei in prețul…

- Bugetul pentru programul "Rabla Plus" va fi suplimentat incepand de luni, 15 iulie, cu suma de 15 milioane de lei, in contextul in care toate tichetele pentru persoane fizice disponibile au fost epuizate dupa patru luni de la demararea programului, a anuntat Ministerul Mediului. RABLA PLUS 2019. "Iata…

- Toate tichetele pentru persoane fizice disponibile in Programul Rabla Plus au fost epuizate pentru prima data in istoria programului, iar bugetul va fi suplimentat incepand de luni cu 15 milioane de lei, anunta Ministerul Mediului. Bugetul programului Rabla Plus va fi suplimentat, incepand de luni,…

- Romania nu este in criza economica, iar pana la finalul anului Bugetul de pensii va intra pe excedent, a declarat luni ministrul Muncii, Marius Budai. ‘Refuz sa raspund la aceasta intrebare, cand Eurostat spune ca avem 5,1% crestere economica pe Romania in primul trimestru. Repet a doua oara, nu suntem…

- Numarul de case de marcat cu jurnal electronic instalate la firme a ajuns la circa 400.000, jumatate din totalul firmelor care ar trebui, conform estimarilor Guvernului, sa aiba astfel de aparate. Stocuri la distribuitori sunt suficiente, insa ritmul noilor instalari a incetinit atat de mult, incat…