- Presedintele PSD Liviu Dragnea a declarat miercuri ca in luna ianuarie Consiliile de Administratie vor fi luate la mana, iar toate persoanele care au ajuns acolo vor fi verificate. "O sa le luam la mana anul viitor (Consiliile...

- Sociologul Marius Pieleanu, cel care conduce institutul Avangarde, este de parere ca, daca mâine ar avea loc alegeri, președintele Klaus Iohannis ar ieși din nou învingator. ”Președintele țarii incontestabil este în centrul jocului de putere. Nu pierde nimic din…

- Mai multe informații din interiorul partidelor, prezentate ca subterane ale politicii, au fost dezvaluite joi, la emisiunea Punctul de întâlnire, de la Antena 3. 1. Ținta politica nr. 1 în anul 2018 este eliminarea lui Liviu Dragnea, atât din fruntea Camerei Deputaților,…

- ”Domnul ministru al justitiei, Tudorel Toader a spus ceva. Bine, pana la urma a fost interpretat gresit. In discutiile cu domnia sa mi-a spus ce-a vrut domnia sa sa spuna si sunt de aceeasi parere cu domnia sa. Daca acele directive nu vor reusi sa fie transpuse in timp util in lege, Guvernul va trebui…

- Președintele executiv al PSD, Niculae Badalau, lanseaza o ipoteza care poate produce un adevarat cutremur pe scena politica. Badalau a explicat ca in PSD se vorbește foarte serios despre un referendum in care poporul sa fie intrebat daca doresc trecerea la monarhie. ”Eu sunt republican, dar am vazut…

- Primarul general al Capitalei, Gabriela Firea, primarii de sectoare și presedintele Senatului, Calin Popescu- Tariceanu, s-au intalnit astazi cu președintele PSD Liviu Dragnea, in biroul acestuia de la Camera Deputatilor. Primarul general spune ca a lasat in urma disputa cu Mihai Tudose.

- Gabriela Firea a declarat, luni seara,ca premierul Mihai Tudose isi jigneste o parte din colegii de partid, in timp ce se poarta ”foarte frumos” cu un grup minoritar pentru a incerca sa-si consolideze pozitia. Presedintele PSD Bucuresti, Gabriela Firea, a precizat la Antena 3, ca nu a spus ca Mihai…

- Tensiunile din PSD au explodat și au ajuns in spațiul public. Iata ce declara, duminica seara, Gabriela Firea, la Antena 3: ”Dezbinarea in PSD nu e un lucru bun, trebuie sa ne concentram pe programul de guvernare. Premierul e cel care a inaugurat aceasta perioada, in care da replici din ce…

- Președintele PSD, Liviu Dragnea și premierul Mihai Tudose au o intalnire, la ora transmiterii acestei știri. Aceasta intalnire vine in contextul tensiunilor majore din interiorul PSD și al razboiului dinte Gabriela Firea și Mihai Tudose.Sursele noastre susțin ca Liviu Dragnea și Mihai Tudose…

- Liviu Dragnea, presedintele PSD, i-a convocat, duminica seara, pe unii dintre liderii organizatiilor judetene pentru o sedinta informala, au precizat pentru Mediafax surse din partid. ”Este o sedinta informala, nu este o sedinta a Comitetului Executiv”, au precizat sursele citate. Potrivit acestora,…

- Președintele partidului ”Uniunea Salvați Romania” (USR), Dan Barna, a vorbit la ”Interviurile Libertatea” despre obiectivele mandatului sau de doi ani, ca președinte ales al USR, de a se extinde la nivelul marilor orașe și comune din Romania, despre candidatura unica la Primaria Capitalei din partea…

- "Am luat nota ca domnul Catalin Ivan desfasoara aici, la poarta partidului, un demers jurnalistic si ca domnia sa a trimis un set de documente la sediul partidului, documente pe care le vom analiza. Asa cum ne-a declarat si a sustinut presedintele organizatiei de la Iasi, domnul Catalin Ivan nu ar…

- Prim-ministrul Mihai Tudose a afirmat, joi seara, ca are o relatie "institutional corecta" cu presedintele Klaus Iohannis. Intrebat la Antena 3 care mai este relatia sa cu seful statului, premierul a raspuns: "Institutional corecta".Totodata, chestionat care este relatia sa cu presedintele…

- Joi si vineri, la Baile Herculane a avut loc sedința Comitetului Executiv National al PSD. La Herculane au fost prezenti toți liderii județeni ai PSD din țara, in frunte cu presedintele Liviu Dragnea si premierul Mihai Tudose. In ședința Consiliului Executiv PSD de la Baile Herculane s-a discutat despre…

- Presedintele Camerei Deputatilor, Liviu Dragnea, s-a prezentat luni la Directia Nationala Anticoruptie, fiind citat de procurori într-un dosar de coruptie. Câteva zeci de persoane - printre care vicepremierul Paul Stanescu, secretarul general al PSD, Marian Neacsu, deputatii Claudiu…

- Președintele PSD, Liviu Dragnea, a fost citat la DNA in aceasta dimineața. In fața Direcției anticorupție a fost așteptat de zeci de susținatori. Printre aceștia, vicepremierul Paul Stanescu, parlamentarii PSD Claudiu Manda și Andreea Cosma și secretarul general al PSD, Marian Neacșu.

- Fostul președinte al PNL, Alina Gorghiu, a vorbit, miercuri, de un trend crescator pentru partidul pe care îl reprezinta și despre o cota ridicata de încredere în președintele Klaus Iohannis, deși sondajul IMAS arata o scadere, atât în ce-i privește și liberali, cât…

- UPDATE Presedintele PSD Liviu Dragnea si premierul Mihai Tudose se vor intalni luni, de la ora 15.00, cu parlamentarii PSD, in contextul anuntatelor masuri fiscale. Liderul PSD Liviu Dragnea si premierul Mihai Tudose vor participa, luni, la sedinta alesilor PSD , care urmeaza sa aiba loc la Palatul…

- Președintele PSD, Liviu Dragnea, și premierul Mihai Tudose au fost așteptați de protestatari la Sibiu, miercuri, chiar în fața filialei PSD. Câteva zeci de persoane i-au așteptat pe cei doi lideri social-democrați și au scandat ”Hoții!” și ”Sa va fie rușine!”.…

- Presedintele PSD, Liviu Dragnea, a declarat, marti, ca au inceput sa soseasca evaluarile secretarilor de stat si ca unii ministri au facut analize serioase, iar altii "mai superficiale" si ca discutia din coalitie pe acest subiect va trebui sa vizeze si numarul secretarilor de stat. In ceea ce priveste…

- Ministrul Energiei, Toma Petcu, vicepresedinte al ALDE, a declarat vineri, ca relatia dintre presedintele Senatului, Calin Popescu Tariceanu, presedintele Camerei Deputatilor, Liviu Dragnea, si premierul Mihai Tudose este „foarte buna”. Precizarile au venit ca urmare a declaratiei…

- Negocierile cu autoritațile privind solicitarile Federației SANITAS merg pe fagașul dorit, lucrurile sunt ca și rezolvate și nimeni nu va pierde nimic de la 1 ianuarie, a declarat, joi, președintele federației, Leonard Barascu, dupa discuții cu premierul Mihai Tudose și președintele PSD, Liviu Dragnea,…

- Președintele PSD, Liviu Dragnea, a fost miercuri seara la Antena 3, unde a vorbit despre performanțele remarcabile ale guvernarii PSD-ALDE, în special despre “producțiile istorice” din agricultura. Liviu Dragnea a venit la emisiunea lui Radu Tudor de la Antena 3 cu un coș…

- Liviu Dragnea a declarat, în exclusivitate la Punctul de întâlnire, de la Antena 3, ca nu a dorit înlocuirea din functie a premierului Mihai Tudose, în ciuda tensiunilor aparute între ei, înaintea CEx-ului PSD de acum doua saptamâni. Președintele…

- Ministrul Agriculturii, Petre Daea, și președintele PSD, Liviu Dragnea, au venit, la emisiunea Punctul de întâlnire, de la Antena 3, încarcați cu bunatați de sezon precum: roșii, ardei, pere, vinete, struguri dar și o sticla de vin. ”A fost pelerinaj. Colegii au zis…

- Ministrul Finantelor, Ionuț Mișa, scapa deocamdata de remaniere. ”Nu intentionam schimbarea lui Ionut Misa”, a afirmat premierul Mihai Tudose, dupa ce, marți, acelasi mesaj îl transmitea si președintele PSD, Liviu Dragnea. Întrebat daca este…

- Mihai Tudose i-ar fi spus lui Liviu Dragnea in CExN, cand nu ajungeau la niciun numitor comun: ”Fie imi dau eu demisia, fie iți dai tu demisia din fruntea PSD”, potrivit unor surse Antena 3. In spațiul public, se vorbea despre faptul ca premierul Mihai Tudose i-ar fi cerut demisia lui Liviu…

- Astfel, cel care l-ar fi consiliat pe Mihai Tudose sa porneasca criza politica, ar fi fost consilierul Felix Rache, fost jurnalist la Antena 3. Analistul politic Bogdan Chirieac a vorbit despre acest scenariu. ”Daca e adevarat, inseamna ca domnul Felix Rache este un consilier de prima mana.…

- Presedintele PSD, Liviu Dragnea, a declarat, vineri, ca a stabilit impreuna cu premierul Mihai Tudose un sistem de comunicare mai simplu, mentionand ca vor face o intalnire informala cu ministrii pentru chestiunile legate de guvernare si pentru evaluarea secretarilor de stat.

- Remanierea Guvernului, tema a discutiilor, il vizeaza si pe ministrul pentru relatia cu Parlamentul, Viorel Ilie, pentru care conducerea ALDE si-a reconfirmat joi sprijinul politic. Presedintele PSD, Liviu Dragnea, a declarat joi seara ca ministrul Dezvoltarii Regionale, Sevil Shhaideh, si ministrul…

- Liderii PSD și ALDE se intalnesc astazi, la ora 10.00, pentru a discuta despre o posibila inlocuire a ministrului pentru relația cu Parlamentul, Viorel Ilie. Presedintele PSD, Liviu Dragnea, a anuntat ca vineri dimineata liderii coalitiei guvernamentale se vor intruni in sedinta pentru a discuta situatia…

- Prin actiunile lui din ultimele zile Mihai Tudose poate fi incadrat in randul politicienilor abili. A jucat inteligent. Pe termen scurt reuseste sa devina egalul lui Liviu Dragnea, iar pe termen lung arata ca poate schimba perceptia asupra PSD. Din toate framantarile, din toate declaratiile, se remarca…

- Presedintele PSD Liviu Dragnea a declarat joi seara, dupa sedinta Consiliului National Executiv, ca au existat "oameni de bine" din afara partidului care a influentat liderii si ca acest lucru nu mai trebuie sa se repete, recunoscand ca formatiunea pe care o conduce a fost in mare cumpana.…

- Presedintele PSD, Liviu Dragnea, a declarat joi seara ca ministrul Dezvoltarii Regionale, Sevil Shhaideh, si ministrul Fondurilor Europene, Rovana Plumb, si-au mentinut in cadrul CExN al partidului decizia de a demisiona.”Mulțumesc pentru susținere colegilor! Mi-am pastrat decizia pe care…

- Președintele PSD, Liviu Dragnea, și premierul Mihai Tudose s-au întâlnit joi dupa-amiaza, chiar înainte de CEx-ul PSD. Cei doi vorbesc la sediul din Baneasa al PSD. Cel mai probabil, cei doi s-au întâlnit pentru a stabili daca vor intra cu o parere comuna…

- Liviu Dragnea, presedintele PSD, si Mihai Tudose, premierul Romaniei, sunt la ora transmiterii acestei stiri la sediul PSD din Baneasa, unde au o ultima discutie intre patru ochi inainte de sedinta Comitetului Executiv National al PSD, care are loc de la ora 17.00, la sediul din Kiseleff.Inainte…

- “Risc iminent de rupere a coalitiei”, “Tariceanu s-a intors de urgenta in tara”, anunta pe burtiera Antena 3 in emisiunea Alessandrei Stoicescu. Potrivit informatiilor obtinute de HotNews.ro, Liviu Dragnea joaca dur negocierile cu Mihai Tudose, amenintand ca va merge pana la capat in caz ca nu va accepta…

- Președintele executiv al PSD, Niculae Badalau, a declarat, marți, in urma unei intalniri la sediul PSD, la care au luat parte președintele social-democraților, Liviu Dragnea, și premierul Mihai Tudose, ca urmeaza sa aiba loc o remaniere guvernamentala. "Domnul premier are un…

- "Discutia cu presedintele Iohannis a fost daca e dispus sa semneze actele saptamana aceasta si ce s-a discutat la Varna", a declarat Mihai Tudose, dupa sedinta social democratilor. Seful Executivului a anuntat ca exista o lista de ministri remaniabili pe care a prezentat-o in sedinta de marti…

- Niculae Badalau, presedintele executiv al PSD, a declarat dupa sedinta social democratilor, ca va exista o remaniere in Guvern, pentru ca premierul Mihai Tudose e suparat pe mai multi ministri, iar in unele zone sunt ramaneri in urma. El a begat, insa, o raceala intre premier și liderul PSD. ”Suntem…

- Presedintele PSD Liviu Dragnea a ajuns marti, cu putin inainte de ora 13:30, la sediul PSD din Kiseleff, unde liderii social-democrati au fost convocati de urgenta dupa declaratiile premierului Mihai Tudose care a anuntat ca va face remanieri importante in Guvern si a acuzat conducerea ca a fabricat…

- Președintele PSD, Liviu Dragnea, respinge din nou ideea unei crize între PSD și Guvern și susține ca îl susține în continuare pe Mihai Tudose pentru funcția de premier. "La partid se fac discuții politice, nu discuții barbatești, eu am convovat CEX-ul joi, fiind vorba…

- „Cred ca sesizarea o va face domnul presedinte Tariceanu. Nu stiu ce va face Guvernul, pot fi mai multe variante. Stiu ca domnul Tariceanu mi-a zis ca intentioneaza sa faca aceasta sesizare”, declara Dragnea luni. Insa la aproximativ o ora distanța de anunțul facut de șeful PSD, Calin Popescu Tariceanu…

- Ministrul Finantelor, Ionut Misa, se implica in scandalul iscat de cresterea fara precedent a indicelui ROBOR. O prima masura a ministrului a fost sa participe la sedinta BNR de politica monetara.Citeste si: Tariceanu, declaratii in fata magistratilor de la ICCJ. Acuzatii BOMBA la adresa procurorilor…

- Presedintele PSD, Liviu Dragnea, si premierul Mihai Tudose au convenit sa se faca o evaluare a secretarilor de stat, pe care ministrii vor trebuie sa o realizeze in maxim doua saptamani. ”Am stabilit cu primul ministru si li s-a cerut ministrilor sa prezinte intr-o saptamana, maxim doua saptamani,…