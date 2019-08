Stiri pe aceeasi tema

- O noua criza economica se prefigureaza la orizont la o distanța de 10 ani fata de precedenta și alți 10 ani fata de penultima, sustine deputatul independent Remus Borza, fost consilier pe probleme economice al premierului Viorica Dancila."Din pacate, nu invațam nimic din greșelile trecutului,…

- „Eu am spus niște lucruri de bun simț, care, in prezent, ca un lait motiv, apar in discursurile primului-ministru, Viorica Dancila, ministrului Finanțelor, Eugen Teodorovici, alți demnitari PSD și chiar in randurile opoziției, fie ca vorbim de Rareș Bogdan, Ludovic Orban sau, mai recent, Florin Cițu.…

- Prim-ministrul Viorica Dancila a facut, miercuri seara, declarații de presa, la Palatul Victoriei, in care a facut un sumar al masurilor luate in ultimele zile in cazul Caracal. „Se implinesc deja cinci zile de cand vestea cutremuratoare a intamplarilor din Caracal ne-a lovit. Este un caz șocant, o…

- Dupa demiterea sa din functia de consilier al premierului Viorica Dancila, Remus Borza a atacat an termeni duri PSD, argumentand ca a cdrezut ca se vor schimba si ca vor lua masuri de prevenire a unei eventuale crize economice, dar lucrurile nu au stat asa.

- Viorica Dancila a anunțat luni ca va discuta cu președintele Klaus Iohannis pentru a formula o poziție comuna a României în criza de la Chișinau. Pâna acum, președintele și guvernul au emis separat declarații prudente pe aceasta tema.

- Remus Borza a reacționat dur dupa ce Viorica Dancila a anunțat demiterea acestuia. Consilierul economic al premierului Viorica Dancila, Remus Borza, a spus ca Romania se comporta ca o țara bananiera in domeniul exporturilor. In urma declarațiilor, consilierul economic a fost demis. Remus Borza a reacționat…

- Remus Borza, consilierul economic al premierului Viorica Dancila, a anunțat o reducere a numarului de bugetari și o scadere a numarului de ministere. „Am crescut veniturile in sectorul bugetar, cred ca suntem singura țara din lume care platește mult mai bine salariații din sectorul public decat pe…

- Consilierul economic al premierului Viorica Dancila a declarat sambata, la Antena 3, ca susține reducerea numarului ministerelor.„La Guvern trebuie sa mai reducem din ministere. Mai raruț e mai draguț. E mai eficient, mai raman bani sa facem și o fabrica in Romania”, a spus Remus Borza.…