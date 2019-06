Consilierul premierului ţine PSD-ul în şah: Victor Negrescu anunță că vrea să candideze și el Fostul ministru delegat pentru Afaceri Europene Victor Negrescu, liderul PES activists Romania si consilier onorific al premierului, a afirmat, marti, ca nu exclude sa candideze la Congresul din 29 iunie daca nu va regasi discursul pro-european si mesajele in care crede in proiectele politice ale candidatilor, potrivit agerpres.ro. "In momentul de fata, evaluez proiectele politice ale candidatilor. In masura in care aceste proiecte politice vor cuprinde directiile pe care le-am prezentat colegilor mei, nu vor exista motive pentru ca eu sa candidez. Dar, evident, imi rezerv dreptul ca,… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

Sursa articol si foto: stiripesurse.ro

