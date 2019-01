Consilierul personal al primarului Timișoarei, Ioan Nasleu, caruia prietenii ii spun ”Ionuț”, se pregatește de un chef mamut dupa ce a fost plecat in vacanța impreuna cu Nicolae Robu in SUA și Jamaica. In ciuda tuturor informațiilor despre legaturile acestuia cu lumea interlopa, Robu și-a declarat susținerea pentru fostul ofițer SRI susțintand ca ”Ființa umana […] Articolul Consilierul personal al primarului Timișoarei, chef mamut cu ”spuma” administrației locale și infractori. Ce manelist a facut reclama aniversarii a aparut prima oara pe PRESSALERT.ro .