Consilierul pentru securitate nationala al Casei Albe John Bolton a anuntat vineri ca se va deplasa in Turcia si in Israel in ianuarie pentru a discuta despre situatia din Siria, dupa decizia presedintelui Donald Trump de a retrage trupele americane din aceasta tara, relateaza AFP. Decizia a fost primita foarte bine la Ankara, dar a provocat ingrijorare in Israel, aliat apropiat al SUA. "Vom discuta despre eforturile noastre continui de a face fata provocarilor de securitate cu care se confrunta aliatii si partenerii nostri in regiune, in special urmatoarea faza a luptei impotriva gruparii Statul…