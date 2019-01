Consilierul pentru securitate nationala al Casei Albe, John Bolton, a declarat sambata ca Siria nu ar trebui sa vada retragerea trupelor americane din tara ca o invitatie de a folosi arme chimice, relateaza Reuters. "Nu exista absolut nicio schimbare in pozitia SUA fata de utilizarea armelor chimice de catre regimul sirian si absolut nicio schimbare in pozitia noastra conform careia orice utilizare a armelor chimice va atrage un raspuns foarte puternic, asa cum am facut de doua ori inainte", le-a spus John Bolton jurnalistilor in avion cu putin timp inainte de a ateriza la Tel Aviv. "Astfel, regimul…