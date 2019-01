Stiri pe aceeasi tema

- Convorbirea telefonica dintre Trump si Erdogan a avut loc pe 14 decembrie. Surse de la presedintia turca au afirmat ca cei doi lideri au convenit sa coopereze intr-un ''mod mai eficient'' in Siria. Discutiile au intervenit pe fondul unor amenintari sustinute privind lansarea unei noi ofensive…

- Decizia lui Trump de retragere totala a trupelor SUA a fost confirmata de catre oficiali americani si se asteapta ca ea sa aiba loc in urmatoarele luni. Demersul i-a uimit pe parlamentarii americani si pe aliati, si bulverseaza politica americana in Orientul Mijlociu. Pentru Turcia, aliat in cadrul…

- "Vom incepe operatiunea pentru a curata estul Eufratului de teroristii separatisti in cateva zile. Tinta noastra nu sunt soldati ai SUA, ci membrii organizatiei teroriste active in aceasta regiune", a subliniat presedintele turc.Ankara si Washingtonul sunt de mult timp in dezacord cu privire…

- Turcia va lansa „in urmatoarele zile” o noua operatiune in nordul Siriei impotriva fortelor kurde sustinute de SUA, a anuntat presedintele turc, Recep Tayyip Erdogan, scrie BBC.Operatiunea, despre care Erdogan a afirmat ca se va concentra pe teritoriul la est de raul Eufrat, risca sa duca…

- De curand a avut loc la Teatrul Regina Maria premiera spectacolului „Avalansa” de Tuncer Cucenoglu, in regia lui Petru Vutcarau. Miercuri seara, spectacolul a fost jucat in prezenta autorului turc. Tuncer Cucenoglu este unul dintre cei mai importanti dramaturgi turci contemporani, extrem de jucat…

- Vizand consolidarea relațiilor culturale și istorice dintre Turcia și Romania, TotalSoft, unul dintre cei mai importanți furnizori și integratori de soluții software de business, filiala deținuta integral de catre Logo Yazilim A.S. (Logo), cel mai mare furnizor independent de software din Europa de…

- "Modalitatea in care acest personaj politic a ales sa isi atace propria tara in plenul Parlamentului de la Bruxelles sau de la Strasbourg reprezinta pentru colegii din Parlamentul European o premiera absoluta din partea unui eurodeputat, desi noi, romanii, ne-am obisnuit cu stilul acesteia. In acest…