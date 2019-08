Stiri pe aceeasi tema

- Exact așa cum Vladimir Putin nu-și ascunde disprețul pentru liberalismul occidental, tot așa și amicii sai europeni de extrema dreapta nu fac un secret din admirația lor pentru președintele rus și politicile lui. Ambele parți neaga energic ca aceste conexiuni se extind și dincolo de tarâmul strict…

- Procurorii italieni au demarat o investigație prrivind acuzațiile potrivit carora formațiunea politica a lui Matteo Salvini, Liga, a primit o finanțare ilegala din Rusia, au informat joi aceștia, relateaza Mediafax citând site-ul agenției Dpa. "Verificam situația pentru a vedea daca a…

- Doi foști premieri ai Italiei cer o ancheta cu privire la informațiile aparute in presa potrivit carora vicepremierul Matteo Salvini ar fi negociat termenii unui acord prin care partidul acestuia ar fi urmat sa primeasca bani printr-o companie ruseasca de petrol, relateaza BuzzFeed News.

- Agenți ruși au încercat sa finanțeze cu 65 de milioane de dolari campania electorala a partidului lui Matteo Salvini, Liga, la alegerile europarlamentare, politicianul fiind descris de aceștia ca fiind un ”Trump european”, a relatat BuzzFeed News, citând înregistrari ale…

- O șoferița din Prahova a fost oprita de polițiștii rutieri pentru ca a intrat cu bolidul pe care il conducea intr-o zona cu ”acces interzis”. Tanara le-a dat oamenilor legii datele surorii sale, sperand sa scape astfel de amenda, dar cealalta femeie avea permisul suspendat. Cand a fost oprita de polițiști,…

- Tehnicianul Massimiliano Allegri, care a pregatit pâna la finalul sezonului trecut campioana Italiei, Juventus Torino, a afirmat, joi, ca îsi va lua un an sabatic, transmite News.ro.“Îmi voi lua un an sabatic pentru a-mi reîncarca bateriile si a ma dedica vietii personale,…

- Romanii s-au prezentat la urne in numar record Românii din Spania stau la coada la vot. Foto: Anna Maria Damian. Românii s-au prezentat astazi la urne în numar record. Peste 46% dintre alegatori si-au exprimat optiunea la europarlamentare, iar la referendum au votat aproape…

- Saptamana aceasta, povestirile cu umor și blandețe ale lui Dino Buzzati, spectacolul “Aglaja”, o versiune fidela artistei crescute in lumea circului, documentarul “One Strange Rock”, in care știința se impaca bine cu filozofia și podcastul “Where Should We Begin?” despre ințelegerea problemelor in relațiile…