Stiri pe aceeasi tema

- "Este nevoie de un guvern urgent care vine și repara greșelile facute de PSD in economie. Și aici vreau sa fac o afirmație, și știu foarte bine ce spun, cu toata claritatea: nu vor exista taieri de salarii și pensii! Și spun acest lucru pentru a contrazice o afirmație mincinoasa a pesediștilor și…

- Daniel Funeriu, fost ministru al Educației, susține ca este pentru pensiile speciale acordate unor demnitari. In acest context, Funeriu il ia peste picior pe liderul USR Dan Barna, care a declarat in repetate randuri ca daca partidul sau va ajunge la guvernare va elimina pensiile speciale. „Sa stiți…

- Proiectul de modificare si completare a unor acte normative cu privire la instituirea interdictiei beneficiului la pensie de serviciu pentru persoanele remunerate din fonduri publice condamnate definitiv pentru fapte de coruptie a fost initiat de doi deputati PNL: Florin Roman si Romeo Nicoara. Potrivit…

- Dan Barna și-a facut deja planul daca nu va intra in turul doi al alegerilor prezidențiale din noiembrie. In cazul in care voturile primite nu-i vor permite sa intre in turul al doilea, Dan Barna a anunțat de pe acum ca va vota candidatul PNL, adica pe Klaus Iohannis. Liderul USR a explicat apoi ce…

- Presedintele Uniunii Salvati Romania (USR), Dan Barna, a declarat miercuri, la Bacau, ca daca formatiunea sa va ajunge la guvernare, va elimina toate pensiile speciale, inclusiv ale parlamentarilor, cu doua exceptii prevazute de legislatie, pentru militari si magistrati, potrivit Agerpres."Nu…

- Presedintele Uniunii Salvati Romania (USR), Dan Barna, a declarat miercuri, la Bacau, ca daca formatiunea sa va ajunge la guvernare, va elimina toate pensiile speciale, inclusiv ale parlamentarilor, cu doua exceptii prevazute de legislatie, pentru militari si magistrati.

- Intrebat, vineri, intr-o conferința de presa, ce are sa ii reproșeze lui Klaus Iohannis, liderul USR, Dan Barna, a spus ca președintele este ”reprezentantul clasei politice care ne-a adus in aceasta situație”. De ce ar fi vinovat Klaus Iohannis, potrivit lui Dan Barna ”Președintele…

- Dan Barna se declara impotriva pensiilor speciale. „Este o revolta in societate pe ideea ca pensia speciala este un lucru meritat. Nu este un lucru meritat, contributivitatea este un lucru meritat”, a spus Dan Barna luni seara la Digi24. Presedintele USR a afirmat ca acordarea unor…