Consilierul lui Carmen Dan, revoltat! ”Nu e niciun #rezist, nu deranjează pe nimeni” ”Fiecare gandește prin prisma lui- n.r in ceea ce privește circulația rutiera, cam cum o vede el” a spus colonelul Lucian Dinița, in interviul acordat DCNews, marturisind ca a intalnit des aceasta gandire in Parlament. Lucian Dinița subliniaza ca exista ”reglementari internaționale foarte clare” in ceea ce privește legislația rutiera. In plus, dezvaluie ca un ales al poporului, in 2011, i-a spus ca legislația rutiera trebuie facuta dupa realitațile romanești, nu dupa ce se impune de afara. ”Pe roman nu-l intereseaza circulația rutiera, accidentele. Nu e niciun #rezist pentru… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol si foto: dcnews.ro

