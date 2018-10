Stiri pe aceeasi tema

- Social democrații timișoreni sunt nemulțumiți de modul in care se desfașoara ședințele de Consiliu Local, dar și de comportamentul primarului Nicolae Robu. Dan Idolu, liderul de grup al consilierilor locali PSD spune ca edilul nu contenește sa ii jigneasca atunci cand nu sunt de acord cu modul de lucru…

- Componența Comisiei de circulație formata la nivelul Primariei Timișoara, care lua decizii privind circulația in oraș sau dadea avize pentru anumite lucrari, a fost modificata inca din luna septembrie. Unele persoane care faceau parte din structura veche a comisiei au aflat in octombrie ca nu mai…

- Primaria Timișoara a decis in urma cu patru ani sa reabiliteze 30 din tramvaiele vechi care circulau in oraș. Contractul a fost caștigat de asocierea dintre firma din Pașcani și Astra Vagoane Arad. Pentru fiecare garnitura se platește 2,57 milioane de lei, ceea ce inseamna ca valoarea totala a contractului…

- Podul Jiul are toate avizele necesare, așa ca Primaria Timișoara poate da drumul la proiectul tehnic și, ulterior, la licitația de execuție. Nicolae Robu pare sa fi fost greșit informat de subordonații sai, pentru ca spune ca nu exista acord de la Monumente, fiind solicitata o modificare de arhitectura.…

- Nu vor mai fi probleme stringente cu banii la Primaria Timișoara. Asta susține Nicolae Robu, conform caruia salvarea vine de la impozitele colectate, pe trimestrul trei, de la firmele din oraș. Suma va fi de ajuns pentru plata datoriile urgente, dupa care se va intra in „zona normalitații”. Adica a…

- Nici țipenie de muncitor pe șantierul de pe Podul Dragalina. Lucrarile au inceput in aceasta vara, insa nu s-a muncit prea mult. Nicolae Robu, primarul Timișoarei, ne-a declarat, astazi, ca lucrarile au fost stopate pentru ca una scria pe hartie, iar alta s-a constatat pe teren in ceea ce privește rețelele…

- Un document exploziv legat de modul in care Primaria Timișoara face jocurile Retim SA a fost publicat, astazi, de deputatul PSD Alfred Simonis pe pagina sa de Facebook. Va reamintim ca, deși administrația condusa de Nicolae Robu știa ca expira contractul de salubrizare a strazilor , licitația nu a fost…

- Nicolae Robu nu se lasa, deși Consiliul Județean Timiș are pregatit un teren in comuna Giroc pe care ar putea fi realizata Sala Polivalenta de 16.000 de locuri a Timișoarei. Cu toate acestea, primarul Timișoarei nu vrea nicicum sa renunțe la ideea ca noua sala polivalenta sa fie realizata in oraș. Calin…