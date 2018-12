Stiri pe aceeasi tema

- Energia electrica generata din surse regenerabile de persoanele fizice, asa-numitii prosumatori, ar trebui preluata in retea de la 1 ianuarie 2019, factura urmand sa fie compensata, insa nici Autoritatea Nationala de Reglementare (ANRE), nici furnizorii nu stiu cum poate fi realizat practic acest lucru.…

- Autoritatea Nationala pentru Reglementare in Domeniul Energiei (ANRE) a lansat, in sfarsit, in dezbatere publica un proiect de ordin care le va permite romanilor sa vanda, fara a-si face firma, energia electrica produsa acasa, cu ajutorul panourilor fotovoltaice de pe acoperis sau al altor dispozitive…

- Electrica a dat in judecata ANRE (Autoritatea Nationala de Reglementare in domeniul Energiei), cerand anularea ordinului privind rata de rentabilitate pe baza careia se stabilesc tarifele pentru distributie, se arata intr-un raport publicat pe site-ul BVB.

- Electrica a dat in judecata ANRE (Autoritatea Nationala de Reglementare in domeniul Energiei), cerand anularea ordinului privind rata de rentabilitate pe baza careia se stabilesc tarifele pentru distributie, se arata intr-un raport publicat pe site-ul BVB.

- Noul cadru de reglementare va descuraja investitiile in modernizarea retelelor si va afecta calitatea serviciului, iar reducerea investitiilor va produce efecte negative si in economie, cu o pierdere estimata a unei contributii la PIB de 13,7 miliarde de lei si reducerea cu 1,2 miliarde lei a contributiilor…

- Noul cadru de reglementare va descuraja investitiile in modernizarea retelelor si va afecta calitatea serviciului, iar reducerea investitiilor va produce efecte negative si in economie, cu o pierdere estimata a unei contributii la PIB de 13,7 miliarde de lei si reducerea cu 1,2 miliarde lei a contributiilor…

- Noul cadru de reglementare va descuraja investitiile in modernizarea retelelor si va afecta calitatea serviciului Reducerea investitiilor va produce efecte negative si in economie, cu o pierdere estimata a unei contributii la PIB de 13,7 miliarde de lei si reducerea cu 1,2 miliarde lei a contributiilor…

- Potrivit sursei citate, metodologia a fost aprobata tinand cont de evolutia cadrului legislativ in domeniu si experienta acumulata pe parcursul a trei perioade de reglementare si urmarindu-se, totodata, asigurarea echilibrului intre obiectivele operatorilor de distributie concesionari si interesele…