Stiri pe aceeasi tema

- Este a patra zi de cand Timisoara este acoperita de zapada. Pe strazile din oras s-a circulat greu in ultimele zile, iar multe din trotuare au devenit adevarate pantinoare dupa ce oamenii care locuiesc in zona nu au curatat zapada de pe ele. Ieri, primarul Timisoarei, Nicolae Robu, anunta tocmai din…

- Smart city, mobilitate urbana, transport in comun, energie, calitatea aerului, parcuri, zone pietonale, locuri de facut sport, locuri de joaca, locuri de plimbare, noi principii urbanistice sunt temele conferintei la care participa primarul Timisoarei, Nicolae Robu, la Viena. Robu a plecat din Timisoara…

- Marti, la apariția primilor fulgi de nea in vestul țarii, primarul Timișoarei, Nicolae Robu, aflat in drum spre Viena, ținea discursuri din mașina, live pe Facebook... The post Un oraș din Timiș ii da clasa capitalei Banatului appeared first on Renasterea banateana .

- Daca e sfarșit de saptamana, e Nicolae Robu la chitara! Dupa o piesa pe versuri de Alexandru Vlahuța, prezentata acum 7 zile, primarul Timișoarei canta din nou, de aceasta data pentru „hateri”. Pe versuri de Nicolae Labiș, ușor adaptate.

- Fost premier al Romaniei, Sorin Grindeanu, l-a criticat dur pe primarul Timișoarei, Nicolae Robu. Ieșit momentan din scena politica, șeful ANCOM crede ca ieșirile edilului de pe Bega au efect in modul in care orașul este administrat. „Din pacate, trairile personale, care vin poate chiar din copilaria…

- Anunțul cum ca Gradina de Vara a Filarmonicii „Banatul” ar putea fi demolata a fost facut recent de catre primarul Nicolae Robu. Spațiul este avut in vedere pentru ridicarea unei cladiri „de la firul ierbii”, care este obligatoriu a fi construita pentru Timișoara 2021. Se numește „Multiplexity…

- Chiria pentru sediul PSD Timiș de pe Splaiul Tudor Vladimirescu ar putea crește, dupa ce primarul Nicolae Robu ar fi aflat ca suma achitata de social-democrați este puțin mai mica fața de prețurile pieței. „Trebuia sa se faca o reevaluare, așa cum am spus, in acord cu legea. Legea cere…

- Deși exista probleme prioritare pentru Timișoara, primaria a alocat o suma considerabila de bani pentru construcția unei linii de metrou, un proiect utopic momentan. Suma cu care urmeaza sa se faca studiul de prefezabilitate este de 145.000 de lei, iar Nicolae Robu se justifica prin faptul ca trebuie…

- Pana sa inceapa sa construiasca metroul, primarul din Timisoara s-a gandit ca n-ar fi rau sa-si exprime sentimentele prin muzica! Nicolae Robu a pus pe note niste versurile care ii apartin lui Alexandru Vlahuta.

- Chiar daca dezbaterea publica pe marginea proiectului de buget inca nu a avut loc și chiar daca acesta inca nu a trecut de votul consilierilor locali, primarul Nicolae Robu este convins ca anul acesta vor demara doua investiții dragi lui: amenajarea unui aquapark și construcția „fantanii…

- Primarul liberal al municipiului Timisoara, Nicolae Robu, a prezentat, vineri seara, pe pagina sa de Facebook, noua sa compozitie muzicala pe versurile lui Alexandru Vlahuta si a tinut sa arate ca zilnic este atras in „diverse batalii”, dar ca este un om „ultrapasnic si ultratolerant”.

- Va reamintim ca razboiul dintre Nicolae Robu și Ioan Goia dateaza de aproape un an. Astfel, in luna martie a anului trecut, primarul Timișoarei susținea ca directorul fostei RATT este un „nesimțit, nerușinat, care sfideaza un oraș intreg” și apela la timișoreni sa aiba rabdare cateva luni,…

- Timisorenii vor avea un targuri de Pasti si de Craciun la standardele marilor capitale europene. Este promisiunea facuta de primarul Timisoarei, Nicolae Robu, pentru anii 2020 si 2021. Edilul spune ca administratia locala nu a investit sume mari de bani in organizarea de targuri de mare anvergura, fiindca…

- Va reamintim ca USR Timișoara, prin vocea vicepreședintelui Ruben Lațcau, susținea, recent, ca situația dezastruoasa de la STPT este cauzata și de gatuitațile acordate cu atata lejeritate de Primaria Timișoara. Acum, in urma unui sondaj lansat de Robu pe Facebook, Lațcau il acuza pe edilul-șef…

- Cu doar cateva luni inainte de a fi gasit vinovat pentru finantarea ilegala a ACS Poli, primarul Timisoarei, Nicolae Robu, a instrainat unul din cele mai importante bunuri dobandite in decursul vietii sale. Vorbim despre un teren de peste 1.000 de metri patrati, situat in Timisoara, pe care acesta l-a…

- Primarul municipiului Constanta, Decebal Fagadau, invita constantenii la dezbaterea publica cu tema "Bugetul local al municipiului Constanta pentru anul 2018ldquo;.Potrivit reprezentantilor Primariei Constanta, dezbaterea va avea loc in data 13.02.2017, ora 16:00, in sala de sedinte Remus Opreanu situata…

- Patronii firmelor de taxi din oraș și primarul Nicolae Robu au purtat, miercuri dupa-masa, un dialog la sediul Municipalitații. A fost o „discuție amiabila”, dupa cum ne-a declarat Tudorel Peșteleu, patronul principalei firme de taximetrie din oraș. Timp de o ora cele doua parți au discutat…

- Cei care iubesc viața salbatica din Noua Zeelanda plang moartea unui exemplar de morus numit Nigel, cunoscut drept ”cea mai singuratica pasare din lumne”, care traia pe Insula Mana, in largul coastelor Wellingtonului. Chiar daca nu avea prieteni cu fulgi, Nigel petrecea timpul in preajma unor pasari…

- La mijlocul lunii ianuarie, primarul Nicolae Robu anunța, la o intalnire cu tinerii orașului, ca a cerut STPT sa nu mai afișeze timpii de așteptare pe panourile din stații. „La ora actuala, din pacate, eu am și cerut sa nu se mai afișeze, ca e mai deranjant sa ți se afișeze ca acuma. Ca vine…

- Nicolae Robu, primarul Timisoarei, a încercat sa explice, la Realitatea Tv, motivul pentru care în Spitalul de Boli Infectioase Timisoara sunt conditii de cosmar ce aduc amine de anii 1950, mai degraba.

- La inceput, garniturile Armonia, noile tramvaie ale Timișoarei, recondiționate cu jumatate de milion de euro bucata, au fost puse sa circule doar pe liniile care au fost modernizate relativ recent. Iata, insa, ca de ceva vreme ele merg și pe cele la care nu s-a intervenit de ani buni. Deși…

- Primaria municipiului Sebes vrea sa organizeze un referendum local prin care populatia sa fie consultata cu privire la cumpararea unui laborator mobil de monitorizare a calitatii aerului si a poluarii, investitia fiind estimata la peste 1 milion de lei. Decizia este luata dupa ce in ultimii ani in…

- Reprezentanții Primariei Timișoara au reușit sa amenajeze o parcare de aproximativ 200 de locuri langa Parcul Padurice, in Girocului, chiar pe str. Pepinierei. Sunt in jur de 170 de locuri de parcare, iar in curand vor fi mai multe, dupa ce municipalitatea va demola garajele de pe strada.…

- Strazile Timișoarei au fost scena unor urmariri ca in filme, in aceasta noapte, dupa ce cațiva șoferi Uber s-au incaierat cu mai mulți taximetriști. Nu a fost un singur incident. Ciocniri au fost in parcarea de la Iulius Mall, unde a și inceput totul, apoi in pasajul Jiul, dar și in zona Soarelui, nu…

- Cei doi politicieni care asigura conducerea Primariei Timisoara au dat, vineri, explicatii in fata reprezentantilor Inspectoratului Judetean de Politie. Atat liberalul Nicolae Robu, cat si viceprimarul Dan Diaconu au fost audiati in calitate de martori. Concret, au dat explicatii oamenilor legii care…

- Primaria orașului de pe Bega se arata interesata de realizarea de noi locuri de parcare, iar cel mai mare proiect din 2017 este aproape de finalizare in partea de sud a orasului, unde se amenajeaza 175 de noi locuri de parcare. In zona Strazii Pepinierei la noile parcari lucreaza Societatea de Drumuri…

- De la inceputul anului trecut, legislația permite din nou ridicarea mașinilor parcate neregulamentar. La inceput, la Timișoara nu s-a acționat pe aceasta parte. Au fost stabilite tarifele practicate de SDM, iar șoferii au fost lasați o perioada sa se obișnuiasca cu noile norme. Uneori, erau…

- Timpii de asteptare din statiile Societatii de Transport Public Timisoara (fostul RATT) le dau zilnic batai de cap timisorenilor. Intr-o intalnire pe care primarul Timisoarei, Nicolae Robu, a avut-o cu tinerii din oras, acestia si-au exprimat nemultumirea cu privire la modul confuz, haotic, in care…

- Varianta de ocolire Timișoara Sud constituie, fara indoiala, un exemplu de manual, predat in cadrul lecției despre bataia de joc fața de contribuabili. Fara indoiala, exista și un asemenea capitol prin carțile dupa care invața politicienii romani sa conduca țara. Reluand pe scurt povestea, vom reaminti…

- Reprezentanții Consiliului Judetean Suceava au depus, ieri, o jerba de flori la statuia marelui poet national Mihai Eminescu, amplasata in Stadtpark din capitala Austriei, Viena, si au participat la un concert organizat cu sprijinul Bisericii romanești din Viena.Presedintele CJ Suceava, Gheorghe ...

- Florin Ravașila este ultimul sosit in echipa de consilieri personali ai primarului Timișoarei. In trecut a mai fost consilier județean PDL, consilier al lui Alin Popoviciu și a candidat pe locul patru pe lista pentru Senat a PNL Timiș la alegerile din 2016. Deși a fost numit consilier…

- Mai mulți funcționari publici din Primaria Timișoara vor incasa salarii mai mici incepand cu luna februarie a acestui an, in urma unei decizii luate de catre primarul Nicolae Robu. Unii angajați de la Direcția de Urbanism sunt pedepsiți de primarul Timișoarei pentru ca s-au mișcat prea greu la aplicarea…

- Peste 200 de studenti din toata tara au protestat sambata seara, in centrul Timisoarei, fata de legile justitiei. Ei au depus candele aprinse langa un sicriu pe care scria “Justitia”. Potrivit Mediafax, cei peste 200 de tineri din intreaga tara au participat, in weekend, la Adunarea Generala Extraordinara…

- In doar a patra zi din 2018, primarul Timișoarei, Nicolae Robu, face deja al doilea sondaj pe Facebook. Daca in prima zi din noul an edilul ii intreba pe tinerii din oraș daca sunt de acord sa aiba o intalnire cu el, acum, Robu vrea sa știe parerea timișorenilor cu privire la redenumirea unei strazi…

- Sala polivalenta de 16.000 de locuri, construcția careia la Timișoara ar putea fi finanțata de Compania Nationala de Investitii, ramane inca la stadiul de proiect. Anul 2017 a stat sub semnul contrelor intre primarul Timisoarei, Nicolae Robu, si presedintele Consiliului Județean Timis, Calin Dobra,…

- Incident incredibil la Timișoara. Unul din tramvaiele Armonia, reabilitate cu 500.000 de euro fiecare, s-a rupt efectiv in doua, pe șine. Incidentul a avut loc astazi, in zona Padurii Verzi, in vecinatatea fabricii Continental. Vechile tramvaie au fost reabililitate cu bani de la bugetul local al Timișoarei,…

- Primarul general al Capitalei, Gabriela Firea, sustine ca informatiile referitoare la construirea unui patinoar in Parcul Romniceanu sunt ”o dezinformare”, in zona efectuandu-se lucrari de desfiintare a unor elemente de joaca si mobilier urban avariate.”Mi s-au dat toate asigurarile necesare…

- Zilele trecute, masina primarului Nicolae Robu a fost surprinsa intrand pe liniile de tramvai, pentru a depasi o coloana de vehicule. Era, ce-i drept, o stire de presa, care insa a luat o amploare fantastica, de a-i fi crezut ca s-a anuntat ridicarea vizelor pentru SUA. Retelele de socializare au explodat,…

- Zborurile de Cluj catre Germania și Spania, predispuse la intarzieri de sarbatori Peste 100 de zboruri au fost intarziate si 6.800 de pasageri au fost afectati in ultimii cinci ani, in perioada Craciunului si a Revelionului, iar valoarea compensatiilor pe care companiile aeriene ar trebui sa le plateasca…

- Timișoara este plina, in aceste zile, de cete de uratori care incearca sa obțina cațiva banuți prin reprezentații specifice pentru perioada sarbatorilor de iarna. Unii dintre ei, insa, sunt atat de insistenți incat intimideaza trecatorii. Zilele trecute, o ceata de uratori iși facea numarul prin centrul…

- Primarul de la Pauliș iși arunca din nou comunitatea in scandal, de aceasta data chiar inaintea sarbatorilor de iarna. Ioan Turcin nu poate trece peste problemele sale personale și profita...

- Ultima ședința (aproape sigur) din acest an a aleșilor locali timișoreni a fost una de tip maraton, intrucat pe ordinea de zi inițiala au figurat 68 de proiecte de hotarare, carora li s-au adaugat peste 25 aflate pe lista suplimentara. Chiar la inceputul ședinței, primarul Nicolae Robu a anunțat ca…

- Mai multe firme din Timișoara au transmis un memoriu Consiliului Local Timișoara prin care cereau retragerea de pe ordinea de zi a unui proiect ce prevedea instituirea unei taxe speciale de 2 la suta din tarifele de cazare practicate in municipiu, deoarece proiectul nu a trecut prin dezbatere publica.…

- Avionul care a sosit, marți, de la Viena pe aroportul din Sibiu a lovit o pasare la aterizare și are probleme tehnice, acesta fiind și motivul pentru care nu a mai putut efectua zborul retur de la Sibiu la Viena. Cursa a fost anulata.

- Avionul care a sosit marti de la Viena pe aeroportul din Sibiu a lovit o pasare la aterizare si are probleme tehnice, motiv pentru care nu a mai putut efectua zborul retur de la Sibiu la Viena, aceasta cursa fiind anulata, potrivit unui comunicat de presa remis AGERPRES."Va comunicam faptul…

- Masina Primariei Timisoara cu care circula primarul Nicolae Robu a fost surprinsa marti dimineata circuland pe liniile de tramvai pentru a depasi o coloana de masini care asteptau la semafor.

- Peste 2.000 de persoane au manifestat luni la Viena impotriva participarii formatiunii de extrema-dreapta FPO (Partidul Libertatii) in noul guvern austriac condus de conservatorul Sebastian Kurz, in timp ce executivul a depus juramantul de investitura in fata sefului statului, relateaza AFP. Mai multe…

- Zilele trecute, primarul Nicolae Robu a avut un nou atac extrem de virulent la adresa PSD. Nu, nici de aceasta data Robu n-a vizat macelarirea legilor Justiției, modul absolut sfidator in care PSD se comporta in parlament sau faptul ca printr-o lege se desființeaza decizii definitive și irevocabile…

- Strada Surorile Martir Caceu a fost inchisa circulației, pe timp de zi, inca de la inceputul lunii noiembrie. Cei din primarie au vrut sa inlocuiasca covorul asfaltic, iar compania de gaz a vrut sa schimbe conductele vechi. Estimarile specialiștilor din primarie erau ca strada va fi…

- Anunțul a fost facut marți de primarul Timișoarei. Robu spune ca ar fi trebuit ca asta sa se intample acum un an, dar cei de la RATT nu au fost in stare sa ii puna in aplicare ideile. „Noi vom introduce in curand plata de pe telefon și numai de pe telefon pentru transportul in comun.…