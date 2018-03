Stiri pe aceeasi tema

- Zilele de adevarata iarna care s-au abatut asupra Timișoarei le-au dat batai de cap locuitorilor. Cum deszapezirea a lasat de dorit, probleme in trafic au fost iminente. In tot acest timp, in drumul sau spre Viena, primarul Nicolae Robu facea abstracție de problemele aflate in fața ochilor, vorbind…

- Nicolae Robu a surprins din nou printr-o postare facuta pe Facebook, prin care s-a laudat cu lucruri pe care nu le-a realizat de cand ocupa funcția de primar al Timișoarei. Lista cu realizari prezentata de Robu nu a ridicat semne de intrebare doar pentru opinia publica, dar și pentru unii membrii din…

- Primarul Timisoarei, Nicolae Robu, ataca PSD pe Facebook. Printr-o noua postare pe reteaua de socializare, Robu anunta ca PSD Timis este in panica deoarece nu are realizari cu care sa concureze intr-o competitie electorala cu primaria. Robu anunta ca in cele doua mandate ale sale la Timisoara au fost…

- Este a patra zi de cand Timisoara este acoperita de zapada. Pe strazile din oras s-a circulat greu in ultimele zile, iar multe din trotuare au devenit adevarate pantinoare dupa ce oamenii care locuiesc in zona nu au curatat zapada de pe ele. Ieri, primarul Timisoarei, Nicolae Robu, anunta tocmai din…

- Smart city, mobilitate urbana, transport in comun, energie, calitatea aerului, parcuri, zone pietonale, locuri de facut sport, locuri de joaca, locuri de plimbare, noi principii urbanistice sunt temele conferintei la care participa primarul Timisoarei, Nicolae Robu, la Viena. Robu a plecat din Timisoara…

- 1 miliard de euro – atat ar putea costa realizarea unei linii de metrou la Timișoara. O fi mult, dar, spune primarul Nicolae Robu, la conferința de la Viena la care a participat, sumele aduse in discuție pentru proiecte similare in alte orașe erau de 5-6 miliarde. In plus, tot ce a facut in Timișoara…

- Anunțul cum ca Gradina de Vara a Filarmonicii „Banatul” ar putea fi demolata a fost facut recent de catre primarul Nicolae Robu. Spațiul este avut in vedere pentru ridicarea unei cladiri „de la firul ierbii”, care este obligatoriu a fi construita pentru Timișoara 2021. Se numește „Multiplexity…

- Chiria pentru sediul PSD Timiș de pe Splaiul Tudor Vladimirescu ar putea crește, dupa ce primarul Nicolae Robu ar fi aflat ca suma achitata de social-democrați este puțin mai mica fața de prețurile pieței. „Trebuia sa se faca o reevaluare, așa cum am spus, in acord cu legea. Legea cere…

- Campanie de amendare a timișorenilor care parcheaza pe trotuare in Timișoara. Mai multe reclamații au ajuns la urechile primarului Nicolae Robu legat de faptul ca deși intre blocurile din marile cartiere ale Timișoarei nu sunt amenajate locuri de parcare, șoferii care gareaza pe trotuar se aleg cu amenzi.…

- Pana sa inceapa sa construiasca metroul, primarul din Timisoara s-a gandit ca n-ar fi rau sa-si exprime sentimentele prin muzica! Nicolae Robu a pus pe note niste versurile care ii apartin lui Alexandru Vlahuta.

- O expozitie inedita de fotografie este organizata, la Timisoara, in perioada 16 februarie – 20 martie. Portretele a 101 oameni simpli sunt afisate pe gardul Parcului Botanic, intr-o zona intens circulata din centrul Timisoarei, in cadrul proiectului „Sunt aici”. Ideea campaniei este de a-i indeamna…

- De cand președintele PSD, Liviu Dragnea a hotarat sa-i lase pe primari sa decida salariile lor și ale subalternilor parca peste noapte banii ar fi facut pui. Jurnaliștii timișoreni au aflat ce salarii au primarul orașului Timișoara, Nicolae Robu, dar și alți membri din conducerea Primariei, dupa…

- Nicolae Robu, a lansat noi atacuri la adresa Consiliului Județean Timiș, despre care a spus ca este deficitar la capitolul investițiilor. Din punctul de vedere al primarului Timișoarei, CJ Timiș nu are capacitatea de a realiza obiective de mare anvergura. Mai mult, acesta a și spus ca Primaria Timișoara…

- Cu doar cateva luni inainte de a fi gasit vinovat pentru finantarea ilegala a ACS Poli, primarul Timisoarei, Nicolae Robu, a instrainat unul din cele mai importante bunuri dobandite in decursul vietii sale. Vorbim despre un teren de peste 1.000 de metri patrati, situat in Timisoara, pe care acesta l-a…

- Cu 1.375 de respondenți și doar o zi pusa la dispoziția timișorenilor pentru a oferi raspunsuri, primarul Timișoarei, Nicolae Robu, a finalizat sondajul privind gratuitațile acordate pe mijloacele de transport in comun din Timișoara. Edilul a cerut public parerea timișorenilor, dupa ce a fost criticat…

- Patronii firmelor de taxi din oraș și primarul Nicolae Robu au purtat, miercuri dupa-masa, un dialog la sediul Municipalitații. A fost o „discuție amiabila”, dupa cum ne-a declarat Tudorel Peșteleu, patronul principalei firme de taximetrie din oraș. Timp de o ora cele doua parți au discutat…

- Spitalul de Boli Infectioase din Timisoara a fost amendat pentru condițiile mizere din saloane. Inspectorii Direcției de Sanatate Publica Timiș au aplicat unitații medicale sancțiuni de peste 6.000 de lei. O amenda de 1.000 de lei a fost data pentru dotarea necorespunzatoare a grupurilor sanitare, iar…

- Purtatorul de cuvant al Directiei de Sanatate Publica Timis, Dana Spac, a declarat, luni, corespondentului Mediafax, ca o echipa de medici inspectori fac verificari la Spitalul de Boli Infectioase din Timisoara. "O echipa formata din medici inspectori din cadrul DSP Timis fac verificari, de…

- Primarul Mihai Chirica va lua luni legatura cu edilul Timisoarei, Nicolae Robu, pentru a vedea daca se va putea in continuare asigura legatura aeriana dintre cele doua orase. Primarul Iasului sustine insa ca nu trebuie sa ne punem baza doar in Blue Air, sugerand ca si alte companii ar putea veni cu…

- ”Anul 2018, Romania, Timisoara, Spitalul de Boli Infectioase Victor Babes!!! Nu mai am cuvinte sa comentez….cred ca imaginile spun totul…. Spun doar ca mai trebuie sa mergeti la multe concerte, cu spectacole ale marilor artisti, pentru a aduce spitalul la niste conditii putin mai ridicate decat cele…

- La inceput, garniturile Armonia, noile tramvaie ale Timișoarei, recondiționate cu jumatate de milion de euro bucata, au fost puse sa circule doar pe liniile care au fost modernizate relativ recent. Iata, insa, ca de ceva vreme ele merg și pe cele la care nu s-a intervenit de ani buni. Deși…

- Un incident grav in care au fost implicati taximetristi si soferi Uber a avut loc in noaptea de sambata spre duminica in Timisoara. Mai multi soferi s-au luat la bataie, fiind nevoie de interventia fortelor de ordine.

- La o intalnire cu tinerii Timișoarei, care a avut loc recent la primarie, edilul-șef le-a explicat acestora ca in Timișoara nu se va intampla ca in București, unde administrația publica locala a pus gand rau Uber. Robu le spunea ca i s-a explicat ca este legal sa funcționeze un sistem alternativ…

- Soferii a nu mai putin de 40 de autoturisme au fost implicati intr-un scandal, in noaptea de 27 spre 28 ianuarie, pe strazile din Timisoara. Totul ar fi inceput din zona Complexului Studentesc, unde cativa taximetristi s-au incaierat cu soferi de la Uber. In incercarea de a-si face dreptate, taximetristii…

- Aproape inexistent pana acum la Timișoara, razboiul taximetriști – Uber a izbucnit violent in noaptea de sambata spre duminica. S-a lasat cu urmariri pe strazile orașului, raniți și mașini avariate, cu audieri la poliției și cu locuința primarului Nicolae Robu pazita de forțele de ordine.

- In plin scandal al audierilor in dosarul deschis dupa prabusirea portii de la intrarea in Timisoara de pe Calea Lugojului, primarul Timisoarei, Nicolae Robu, a postat pe Facebook o imagine in care alearga pe o banda. „Azi e sambata, deci numai maine nu-i luni. Iar luni, ca in fiecare luni, in 2018,…

- Preluand o provocare lansata la mitingul de sambata trecuta, cand unul dintre vorbitori i-a reproșat ca nu ia atitudine pentru diminuarea bugetului local in urma modificarilor reglementarilor fiscale și chiar i-a cerut sa organizeze un protest public, edilul-șef al Timișoarei a lansat un nou sondaj…

- Inelul IV este o prioritate, dar nu prea. Nu trece an in care cei din administrația publica locala sa nu promita amenajarea Inelului IV de circulație, mai ales ca Timișoara nu are o centura completa. In Inelul IV intra și strada Grigore Alexandrescu, o strada fara trotuare și fara iluminat public,…

- In toamna anului 2016, Timișoara a caștigat titlul de Capitala Europeana a Culturii 2021, urmand ca de toate detaliile sa se ocupe in continuarea Asociația Timișoara Capitala Culturala Europeana. Instituția este condusa de Simona Neumann, laudata in multe randuri de primarul Timișoarei, și il are…

- Sala mai plina ca la orice dezbatere publica a PMT, la intalnirea primarului Nicolae Robu cu tinerii din Timișoara. In asistența, tineri din PNL, șeful Poliției Locale, consilierii edilului, city managerul, fiica primarului și un magician. Dupa aproape trei ore, Robu a plecat in graba, la alta intalnire,…

- Ar fi trebuit sa-și vada visul implinit, dar 128 de tineri din Timișoara, fericiții caștigatori ai unei competiții lansate de primarie, stau cu agoniseala de-o viața blocata in conturi. Ei ar fi trebuit sa primeasca deja terenuri gratuite pentru a-și construi case, imparțite de Primaria Timișoara in…

- Consilierul judetean Dumitru Dobrica a platit in 2013 o excursie la Viena si bilete la concerte pentru Valeriu Zgonea si actuala sotie in schimbul sprijinului pentru numirea fiicei sale intr-o importanta functie publica, potrivit rechizitoriului prin care fostul presedinte al Camerei Deputatilor a fost…

- Un bulevard din centrul Timișoarei va purta numele Regelui Mihai I: cel care face legatura intre spitalul de copii si Piata Marasti. Așa a rezultat din sondajul de pe Facebook al primarului Nicolae Robu, la care au raspuns puțin peste 1.000 de oameni. 200 au spus ca nu e potrivita redenumirea vreunei…

- Consilierul judetean Dumitru Dobrica a platit in 2013 o excursie la Viena si bilete la concerte pentru Valeriu Zgonea si actuala sotie in schimbul sprijinului pentru numirea fiicei sale intr-o importanta functie publica, potrivit rechizitoriului prin care fostul presedinte al Camerei Deputatilor…

- In doar a patra zi din 2018, primarul Timișoarei, Nicolae Robu, face deja al doilea sondaj pe Facebook. Daca in prima zi din noul an edilul ii intreba pe tinerii din oraș daca sunt de acord sa aiba o intalnire cu el, acum, Robu vrea sa știe parerea timișorenilor cu privire la redenumirea unei strazi…

- Urbea de pe Bega se va putea lauda, destul de curand, si cu un muzeu al cafelei, dedicat memoriei timișoreanului care a ramas in istorie ca inventator al expressorului. Noul punct muzeal Francesco Illy va fi amenajat intr-unul dintre fostele castele de apa ale orașului și le va da vizitatorilor prilejul…

- Incident incredibil la Timișoara. Unul din tramvaiele Armonia, reabilitate cu 500.000 de euro fiecare, s-a rupt efectiv in doua, pe șine. Incidentul a avut loc astazi, in zona Padurii Verzi, in vecinatatea fabricii Continental. Vechile tramvaie au fost reabililitate cu bani de la bugetul local al Timișoarei,…

- Modernizarea in forța trebuie sa continue la Timișoara iar pentru ca acest lucru sa se intample e nevoie de bani. Ca sa susțina investițiile promise pentru anul viitor, primarul Nicolae Robu vrea sa ia un credit. Mai ales in condițiile in care bugetul Timișoarei se micșoreaza cu milioane bune de euro…

- Conform unui comunicat al primarului Timișoarei, impozitele și taxele locale nu vor crește anul viitor, urmand sa ramana la același nivel din 2017. „Așa cum am dovedit-o din 2012 de cand sunt primar, eu sunt un liberal autentic și, pe cale de consecința, sunt partizanul fiscalitații cat mai scazute.…

- Zilele trecute, masina primarului Nicolae Robu a fost surprinsa intrand pe liniile de tramvai, pentru a depasi o coloana de vehicule. Era, ce-i drept, o stire de presa, care insa a luat o amploare fantastica, de a-i fi crezut ca s-a anuntat ridicarea vizelor pentru SUA. Retelele de socializare au explodat,…

- Zborurile de Cluj catre Germania și Spania, predispuse la intarzieri de sarbatori Peste 100 de zboruri au fost intarziate si 6.800 de pasageri au fost afectati in ultimii cinci ani, in perioada Craciunului si a Revelionului, iar valoarea compensatiilor pe care companiile aeriene ar trebui sa le plateasca…

- In ultimii cinci ani, peste 100 de zboruri au fost intarziate in perioada Craciunului și a Revelionului, mai bine de 6.800 de pasageri romani avand de suferit din cauza intarzierilor. Zilele de 22 și 23 decembrie 2016, respectiv 6 ianuarie 2017, au fost cele mai aglomerate pe principalele aeroporturi…

- Timișoara este plina, in aceste zile, de cete de uratori care incearca sa obțina cațiva banuți prin reprezentații specifice pentru perioada sarbatorilor de iarna. Unii dintre ei, insa, sunt atat de insistenți incat intimideaza trecatorii. Zilele trecute, o ceata de uratori iși facea numarul prin centrul…

- Plangerea impotriva primarului Timisoarei, Nicolae Robu, a fost depusa marți de catre Tudor-Virgil Bastea la Inspectoratul Judetean de Politie Timis. Timisoreanul ii informeaza pe oamenii legii ca exista o fotografie in care este surprins Nicolae Robu circuland cu masina de serviciu la intersectia Aleii…

- Un timisorean a depus o plangere la Inspectoratul Judetean de Politie Timis impotriva primarului Nicolae Robu, care, marti, a fost fotografiat in timp ce depasea pe liniile de tramvai o coloana de masini, transmite corespondentul MEDIAFAX.Plangerea impotriva primarului Timisoarei, Nicolae Robu, a ...

- Nicolae Robu a raspuns ca poate circula ”in regim de urgenta”. Fotografii de pe rețelele sociale au ajuns in presa. In imagini, este mașina de serviciu a primarului Timișoarei, Nicolae Robu, care depașește, pe linia de tramvai, mașinile care stateau in coloana la semafor. La volan…

- Revoluționarul Petrișor Morar le-a cerut consilierilor județeni prezenți in sala sa fie uniți și sa urmareasca interesele județului. „Nu reușim sa fim ceea ce am fost in 1989. In 1989, in Timișoara a fost unitate. Haideți sa incercam sa gandim ce este cel mai bine pentru județ. Daca…

- Atacuri iresponsabile facute fara pic de jena in zile de doliu național – așa califica președintele CJ Timiș Calin Dobra declarațiile facute saptamana trecuta de primarul Timișoarei, Nicolae Robu. Dobra susține ca Primaria Timișoara blocheaza un proiect cu fonduri europene al CJ Timiș, din cauza ca…

- Sala de sport s-a mutat de la Timișoara la Giroc doar pentru ca era Sorin Grindeanu premier! Asta susține primarul Nicolae Robu, care spune și ca ar vrea stadionul „Dan Paltișanu”, daca tot intenționeaza CJ Timiș sa-l demoleze. Totuși, edilul ar dori sa incheie un „pact de colaborare administrativa”…

- Primarul Timișoarei a decis eliminarea biletelor de calatorie pe mijloacele de transport in comun. Edilul spune ca lumea trebuie sa fie in pas cu vremurile și propune folosirea unei aplicații pe telefonul mobil in acest scop. Nu a explicat, primarul, ce vor face pensionarii, care au gratuitate, dar…