- Grupul socialistilor europeni (S&D) i-a transmis vineri o scrisoare Ursulei von der Leyen, in care o atentioneaza ca, la votul prevazut pentru saptamana viitoare in Parlamentul European, o vor sustine sa preia presedintia Comisiei Europene numai daca va prezenta in scris ''angajamente concrete''…

- Majoritatea cetatenilor germani nu sunt de acord cu desemnarea ministrului Apararii, Ursula von der Leyen, pentru functia de presedinte al Comisiei Europene, arata un sondaj realizat de Institutul DeutschlandTrend la cererea postului ARD, informeaza site-ul BR.de.Citește și: Traian Basescu…

- Socialistii europeni s-au declarat marti ''profund dezamagiti'' de nominalizarile pentru conducerea principalelor institutii ale UE decise de liderii europeni la un summit maraton desfasurat la Bruxelles timp de trei zile, relateaza agentia Reuters.Conform compromisului la care au ajuns liderii…

- Ultima varianta de compromis propusa la Bruxelles pentru sefia Comisiei Europene, ministrul german al apararii Ursula von der Leyen, este criticata de eurodeputatii social-democrati si din grupul Verzilor, relateaza dpa. Eurodeputatul german Udo Bullman, fostul lider al grupului S&D din Parlamentul…

- Miscarea "vestelor galbene" din Franta reprezinta un semnal de alarma privind necesitatea unei tranzitii ecologice echitabile, au atras atentia cei patru candidati principali la functia de presedinte al urmatoarei Comisii Europene, intr-o dezbatere desfasurata joi la Institutul Universitar European…