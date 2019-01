Stiri pe aceeasi tema

- Consilierul lui guvernatorului Mugur Isarescu, Adrian Vasilescu, susține ca aceasta scadere a leului in raport cu principalele monede a inceput, dupa ce Guvernul a dat celebra OUG pentru ”taxa pe lacomie”. Vasilescu susține ca BNR intervine pentru a ține cursul sub control pentru ca altfel euro ar…

- Consultantul BNR a raspuns acuzațiilor potrivit carora Banca Naționala ar fi putut sa intervina sa opreasca acest curs, și ca cei de la BNR submineaza eforturile Guvernului de a crește puterea de cumparare...

- „Bancile din Romania au avut multe situatii in timpul crizei in care au fost foarte tare lovite. Bancile trebuie sa aiba un anumit indicator de solvabilitate. Cand acest indicator de solvabilitate scade, se da alarma. Inseamna ca bancile respective sunt in pericol. Ei, bine, in timpul crizei de foarte…

- Guvernatorul Bancii Nationale iese de fiecare data si vorbeste public atunci cand apar riscuri ce pot schimba echilibrul in ceea ce priveste stabilitatea financiara si asta a facut si marti, cand a spus public punctul lui de vedere, a declarat Adrian Vasilescu, consultant de strategie la Banca Nationala…

- Indicele ROBOR la trei luni, in functie de care sunt calculate dobanzile la majoritatea creditelor in lei, a scazut la 3,02%, potrivit datelor publicate joi de Banca Nationala a Romaniei. ROBOR la șase luni a ramas la 3,33%. ROBOR reprezinta rata medie a dobanzii la care bancile romanesti se imprumuta…

- Nivelul ROBOR este imputabil intregii tari, el depinde de realitatile din tara si in primul rand de rata inflatiei, situație in care nu se poate spune ca bancile sunt lacome deoarece cresc acest indice, a declarat Adrian Vasilescu, consultant de strategie la Banca Nationala a Romaniei (BNR). El a subliniat…

- Nivelul ROBOR este imputabil intregii tari, el depinde de realitatile din tara si in primul rand de rata inflatiei si atunci nu se poate spune ca bancile sunt lacome, deoarece cresc acest indice din cauza unor dereglari ale sistemului economic, sustine Adrian Vasilescu, consultant de strategie la Banca…

- ROBOR este impus de piața, iar ceea ce impune piața este rezultatul activitații economice, activitații statului și a tot ceea ce se intampla intr-o țara, a declarat Adrian Vasilescu, consultant de strategie la Banca Nationala a Romaniei (BNR), pentru HotNews.ro.