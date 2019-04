Stiri pe aceeasi tema

- Consilierul general al Primariei Capitalei, Orlando Culea, a fost exclus din PSD, motivul fiind „nerespectarea disciplinei de partid”. El a declarat, pentru Mediafax, ca a contestat decizia si a facut plangere penala in acest caz, iar daca nu va avea castig de cauza, atunci va merge in instanta.

- Razboiul din PSD București este departe de a se fi terminat, in ciuda faptului ca Liviu Dragnea și Gabriela Firea au dat semne de impacare. Consilierul general al PSD in Primaria Capitalei, Orlando Culea, principalul critic al primaruui general, a fost exclus din partid pentru ca nu a votat un proiect…

- Consilierul general al PSD, Orlando Culea, a atacat-o mati dimineata pe Gabriela Firea, spunand despre aceasta ca ar conduce „dictatorial” primaria si ca s-a inconjurat de „incompetenti”. Orlando Curea face parte din tabara lui Liviu Dragnea, aflat in conflict cu primarul general.

- Aurelian Badulescu a fost exclus, vineri, din PSD, printr-o decizie a Comitetului Executiv National al PSD Sector 4, condus de primarul Daniel Baluta. In urma pierderii calitatii de membru PSD, acesta nu va mai detine nici functia de viceprimar, pentru ca va pierde functia de consilier in cadrul Primariei…

- Președintele PSD București, Gabriel Mutu, a declarat vineri pentru ȘTIRIPESURSE.RO ca social-democrații vor depune plangere penala impotriva funcționarilor din Primaria Capitalei daca aceștia nu vor convoca, potrivit legii, o ședința extraordinara de CGMB la solicitarea a 22 de consilieri generali.Un…

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, a declarat vineri ca a fost chemat la DNA pentru a i se inmana rezolutia de clasare in cazul dosarului in care Viorel Catarama a facut plangere penala privind excluderea sa din partid. Intrebat, intr-o conferinta de presa, de ce a fost vineri dimineata la DNA,…

- Consilierul general PSD Orlando Culea a declarat, joi, pentru ȘTIRIPESURSE.RO, ca a fost de fața la discuția dintre Gabriel Mutu, primarul sectorului 6 și Aurelian Badulescu, viceprimarul Capitalei, in incinta Primariei Bucureștiului, dar ca aceștia nu s-au lovit, ci doar au discutat agresiv.„Am…

- E macel la ALDE Timis. Consilierul judetean Nistor Geana a fost exclus din partid, in urma unei sedinte in care i s-au reprosat mai multe aspecte care ar fi ... The post Consilier judetean exclus din partid appeared first on Renasterea banateana .