- Presedintele american Donald Trump si omologul sau chinez Xi Jinping s-ar putea intalni, in marja summitului G20 programat pe 28 si 29 iunie la Osaka, in Japonia, pentru a discuta despre negocierile comerciale americano-chineze aflate in impas, a indicat Larry Kudlow, consilierul economic al Casei…

- Presedintele american Donald Trump a amplificat semnificativ, duminica, presiunile asupra Chinei pentru incheierea unui acord comercial, amenintand ca va majora in aceasta saptamana tarifele pentru importuri in valoare de 200 de miliarde de dolari si ca in curand va lua masuri similare pentru alte bunuri…

- Anuntul facut pe Twitter marcheaza o schimbare majora de ton din partea lui Trump, care a apreciat anterior progresele negocierilor cu China si a laudat relatia avuta cu presedintele Xi Jinping. Orice semn de excaladare a razboiului comercial va agita aproape sigur pietele financiare, care au reactionat…

- CHIȘINAU, 26 apr - Sputnik. Președintele rus Vladimir Putin a declarat ca relațiile comerciale și economice ruso-chineze se dezvolta mai mult decât se planifica, cifra de afaceri din 2018 depașește 108 miliarde de dolari, a declarat liderul rus, deschizând discuțiile bilaterale ruso-chineze…

- China si Rusia vor organiza un exercitiu militar comun in largul Qingdao (estul Chinei) intre 29 aprilie si 4 mai pentru o mai buna coordonare intre cele doua tari in pregatirea unui raspuns comun la amenintarile maritime, a anuntat joi Ministerul Apararii chinez, citat de dpa. Informatia despre exercitiul…

- Președintele chinez Xi Jinping a afirmat ca statele dezvoltate din Vest au o serie de avantaje economice, tehnologice și militare in fața Chinei, motiv pentru care Partidul Comunist trebuie sa realizeze ca anumite persoane se vor folosi de aceste aspecte pentru a critica eșecurile socialismului, potrivit…

- Un summit mult asteptat al presedintelui Donald Trump cu omologul sau chinez Xi Jinping cel mai probabil nu va avea loc luna aceasta si ar putea fi amanat pana spre sfarsitul lunii aprilie, a declarat vineri secretarul de stat american Mike Pompeo, transmite dpa, informeaza AGERPRES . “S-au facut progrese…