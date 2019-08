Stiri pe aceeasi tema

- Dana Varga, consilierul premierul Viorica Dancila pe „problematica roma“, a distribuit pe pagina sa de Facebook un colaj de forografii in care se sugereaza asemanarea intre Klaus Iohannis si dictatorul nazist Adolf Hitler.

- "Pe langa multe stiri fierbinti si nu toate optimiste, din pacate, ziua de ieri, duminica, ne-a adus si o informatie-bomba: se pare ca, pentru prima oara in mandatul de Presedinte , dl Iohannis a fost de gasit la locul de munca in week-end. Sa nu ne bucuram prea devreme, insa. Domnia…

- Președintele ALDE, Calin Popescu Tariceanu, a cerut joi demisia ”necondiționata” din funcție a președintelui Klaus Iohannis, pe care il acuza de ”grave tentative de abatere a Romaniei de la normele statului de drept universal”. Solicitarea, formulata pe Facebook de Tariceanu, vine dupa ce Curtea Constituționala…

- Presedintele Iohannis a cazut victima ironiilor internautilor, dupa o postare pe Facebook, in care seful statului a tinut sa ureze mult succes echipei nationale a Romaniei in meciul cu Germania (U21). "Mult succes echipei nationale de fotbal a Romaniei U21 in semifinala Campionatului European! Suntem…

- Darius Valcov, fost consilier al premierului Viorica Dancila, trebuie sa plateasca daune morale de 20.000 de lei catre Forumul Democrat al Germanilor din Romania, dupa ce a pierdut un proces. Decizia nu este definitiva. Potrivit minutei instanței, Valcov a scris pe pagina sa de Facebook un montaj video…

- Maia Sandu, presedinta Partidului Actiune si Solidaritate (PAS), investita premier de coalitia formata de Blocul ACUM (PAS si Platforma DA) si Partidul Socialistilor (PSRM), a multumit vineri, intr-o postare pe contul sau de Facebook, Romaniei si presedintelui Klaus Iohannis pentru sprijinul constant…

- Academia Româna susține ca sondajul efectuat de Inscoop Research și prezentat de Institutul de Stiinte Politice si Relatii Internationale "Ion I.C. Bratianu", nu a fost comandat de Academie.