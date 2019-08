Stiri pe aceeasi tema

- Desi judetul a primit in total 28 de milioane de lei de la guvern, primarul nemultumit arata ca orasul condus de el are parte doar de 200.000 de lei. Motivul ar fi unul singur: interesele politice ale presedintelui CJ.

- Candidatul USR pentru funcția de primar al Timișoarei, Samuel Dominic Fritz, a declarat, aseara, in cadrul unui interviu la Televiziunea Europa Nova, ca una dintre problemele care trebuie rezolvata este digitalizarea. ”Avem frigidere care fac comanda de lapte și noi mergem la primarie sa facem o cerere.…

- Risipa banilor publici e sport național, iar constatarile Curții de Conturi confirma acest lucru in rapoartele pe care le intocmește in urma controalelor pe care le efectueaza in instituții. Cu toate ca, de fiecare data, masurile pe care le impun inspectorii de conturi sunt de recuperare a banilor,…

- Directorii de la SRL-urile primariei raman cu aceleasi salarii. Deocamdata. Asta pentru ca cele trei proiecte de hotarare de pe ordinea de zi a sedintei de joi a Consiliului Local (CL) Craiova au fost retrase. Potrivit acestora, Marcel Tanasescu, administratorul SC RAT SRL, Mihai Butari, administratorul…

- Consilierii locali și-au dat joi acordul ca Societatea de Piețe sa organizeze un targ anual cu produse tradiționale țaranești in Piața Traian, pentru „revitalizarea” zonei. Ionuț Nasleu, șeful de la Piețe, este ferm convins ca acolo vor veni buluc turiștii sa „guste” tradiția romaneasca.…

- Consilierii municipali ai PNL au organizat miercuri o conferinta de presa pentru a-si spune opinia in legatura cu problemele la zi ale Craiovei. Consilierul Flavius Sirop a criticat modul in care administratia PSD-ALDE a orasului a aborbat problema parcarilor cu plata prin SMS. Numarul parcarilor a…

- Președintele fracțiunii Partidului Democrat din Moldova (PDM), Pavel Filip, a anunțat in cadrul unui briefing de presa ca fracțiunea democraților va participa incepand cu ziua astazi la activitatea parlamentului și ca va fi in opoziție. De asemenea, Filip a venit cu un apel catre partidele de la guvernare…

- Serviciul Roman de Informatii (SRI) a pus in functiune sistemul IT prin care poate controla modul de cheltuire a banilor in institutii publice, dar si cat de cinstiti sunt patronii care au mai multe firme sau angajatii care au bani mai multi decat cei pe care-i declara.