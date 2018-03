Consilierii pentru securitate nationala ai lui Trump l-au avertizat sa nu-l felicite pe Putin. Oricum, el a facut-o

Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele rus Vladimir Putin va incerca sa imbunatateasca imaginea Rusiei prin gazduirea Cupei Mondiale de fotbal, in acelasi fel in care Adolf Hilter s-a folosit de Jocurile Olimpice...

- Potrivit cotidianului The Washington Post, presedintele american l-a felicitat marti la telefon pe omologul sau rus, in pofida unor avertizari din partea consilierilor sai, inclusiv a unei note ce indica explicit, cu majuscule, ''A NU-L FELICITA'' (pe Putin). Scandalul iese cu atat mai mult in relief…

- Casa Alba incerca miercuri sa il identifice pe autorul unor stanjenitoare scurgeri de informatii in presa potrivit carora consilierii lui Donald Trump i-ar fi cerut, in zadar, sa nu il felicite pe presedintele rus Vladimir Putin pentru realegerea sa in functie, relateaza AFP. Potrivit cotidianului The…

- Consilierii lui Donald Trump au incercat in zadar sa-l convinga sa nu il felicite pe Vladimir Putin, proaspat reales pentru un al patrulea mandat la Kremlin, indica o noua scurgere de informatii de la Casa Alba, in ceea ce devine inca un episod stanjenitor pentru presedintele american, scrie AFP.

- Donald Trump a fost avertizat sa nu-l felicite pe Vladimir Putin pentru realegerea sa, a scris Washington Post. Potrivit cotidianului, in informarile care au ajuns pe masa presedintelui, consilierii au scris cu majuscule: "NU-L FELICITA".

- Președintele american, Donald Trump, l-a sunat pe președintele reales al Rusiei, Vladimir Putin, ca sa-l felicite pentru realegerea in funcție. Cei doi lideri au discutat despre teme fierbinți in politica internaționala, dar și despre posibilitatea unei intalniri la nivel inalt.

- Washingtonul este conștient de rezultatele alegerilor prezidențiale din Rusia, insa nu il felicita pe președintele Vladimir Putin pentru realegere, a anunțat luni Hogan Gidley, purtator de cuvant al Administrației americane, intr-un interviu acordat Reuters. „Rezultatele alegerilor nu ne surprind“…

- Presedintele rus Vladimir Putin i-a transmis omologului sau francez, Emmanuel Macron, ca nu exista dovezi care sa demonstreze implicarea Rusiei in atacul cu o substanta neurotoxica asupra fostului spion rus Serghei Skripal, a anuntat luni serviciul de presa al Kremlinului, dupa o convorbire telefonica…

- Presedintele sarb Aleksandr Vucici a fost primul sef de stat care i-a transmis un mesaj lui Putin. Recent, Vucici a anuntat ca Serbia va pastra legaturi stranse cu Rusia si nu va impune niciodata sanctiuni impotriva Moscovei, chiar daca negociaza aderarea la Uniunea Europeana. "Va rog sa acceptati felicitarile…

- Presedintele american Donald Trump a decis sa-l inlocuiasca in functie pe consilierul sau in domeniul securitatii nationale H.R. McMaster, insa inlocuirea efectiva a acestuia nu ar urma sa aiba loc imediat, dezvaluie The Washington Post (WP), scrie Reuters.Citește și: Victor Ponta DEZVALUIE…

- Presedintele american Donald Trump a luat decizia de a-l demite pe consilierul sau de securitate nationala, generalul H.R. McMaster, a relatat joi seara cotidianul Washington Post, care a adaugat ca presedintele american intentioneaza sa renunte si la alti oficiali, dupa ce marti l-a inlaturat din functie…

- Secretarul general al NATO Jens Stoltenberg a declarat joi ca membrii aliantei si-au marit cheltuielile militare in 2017 pentru al treilea an consecutiv, pe fondul plangerilor presedintelui Trump ca numai cativa dintre cei 29 de aliati isi indeplinesc promisiunile. Per total, tarile NATO - exclusiv…

- Se poate argumenta cu succes ca Tillerson a fost cel mai slab secretar de stat al SUA din intreaga epoca postbelica. El a prezidat o reorganizare esuata la Foggy Bottom [departamentul de stat - n.trad.] care a afectat moralul angajatilor si a dus la un exod al diplomatilor veterani. Retrogradarea de…

- Claudiu Manda spune ca Florian Coldea a admis ca ar fi existat mandate de interceptare pe siguranța naționala care ar fi vizat și vulnerabilitați de corupție. In ceea ce privește interceptarea jurnaliștilor sau a magistraților, Coldea a raspuns ca nu iși aduce aminte. "Am ințeles ce inseamna…

- Acuzatiile sunt extrem de variate, de la abuzuri de privilegiu relativ triviale pana la violari fara precedent ale legilor si normelor etice. Presedintele si ginerele sau e posibil sa foloseasca politica externa americana pentru a se imbogati. Delegatiile straine rezerva in mod obisnuit camere la hotelul…

- Presedintele rus in exercitiu Vladimir Putin s-a felicitat luni, cu cateva zile inainte de alegerile prezodentiale, ca a facut din agricultura o ”locomitiva” a economiei ruse, printr-o crestere puternica a productiei, favorizata in opinia sa de ”schimbul de sanctiuni” cu Occidentul, relateaza AFP.…

- Statele Unite au avertizat, luni dupa-amiaza, ca ar putea lansa un nou atac punctual asupra Siriei in cazul in care Consiliul de Securitate al Natiunilor Unite nu ia masuri pentru evitarea unor noi bombardamente chimice, relateaza site-ul agentiei Reuters, citat de realitatea.

- Presedintele rus Vladimir Putin a ordonat doborarea unui avion de pasageri despre care se credea ca a fost deturnat de teroristi care voiau sa atace ceremonia de deschidere a Jocurilor Olimpice de iarna de la Soci din 2014, dar ordinul nu a fost pus in aplicare intrucat s-a dovedit a fi o alarma falsa.

- Presedintele rus Vladimir Putin a declarat in timpul unei intalniri electorale ca si-ar fi dorit sa impiedice prabusirea URSS, dar ca nu ar vrea sa traiasca intr-o alta epoca istorica, deoarece stramosii sai au fost tarani iobagi, relateaza agentia oficiala de presa RIA Novosti. In acelasi…

- Cancelarul german Angela Merkel și președintele american Donald Trump s-au declarat "ingrijorați", in cadrul unei convorbiri telefonice, dupa un discurs al lui Vladimir Putin care a laudat noile arme "invincibile" ale forțelor armate rusești, scrie AFP. "Cancelarul și președintele sint ingrijorați de…

- Arma cea noua a Rusiei, drespre care a povestit Vladimir Putin, presedintele Federatiei Ruse, intr-un mesaj adresat Adunarii Federale, face "gauri" in apararea anti-racheta a Statelor Unite ale Americii. In timpul discursului, Putin a reamintit, de asemenea, ca detinerea de arme hipersonice "ofera avantaje…

- Presedintele rus Vladimir Putin a discutat in Consiliul de Securitate al Federatiei Rusiei in legatura cu situatia din regiunea siriana Ghouta Orientala, a declarat purtatorul de cuvant al Kremlinului, Dmitri Peskov, citat luni de agentia de presa TASS, relateaza Reuters. Oficialul rus…

- Presedintele Republicii Moldova, Igor Dodon, a declarat într-un interviu ca nu crede ca Republica Moldova va deveni membru al UE. De asemenea el a tinut sa-l laude în interviu pe Putin, chiar în detrimentul sau, mentionând ca Republica Moldova nu are un…

- Presedintele francez, Emmanuel Macron, si cancelarul german, Angela Merkel, vor discuta cu presedintele rus, Vladimir Putin, duminica, despre punerea in aplicare a armistitiului in Siria, a anuntat Palatul Elysee, intr-un comunicat citat de AFP, scrie agerpres.ro. "Consiliul de Securitate tocmai…

- Președintele rus, Vladimir Putin, se afla in fruntea clasamentului mediatic al barbaților ruși care au fost cel mai adesea menționați in presa in cursul anului, anunța compania Medialogia, citata de Noi.md. Potrivit companiei, indicele media al președintelui Federației Ruse s-a ridicat la 3.204.197.…

- Presedintele palestinian Mahmoud Abbas i-a spus omologului sau rus, Vladimir Putin, ca nu mai este acceptabil rolul Statelor Unite ca mediator al discutiilor de pace in Orientul Mijlociu din cauza comportamentului Washingtonului, informeaza Reuters online, citand agentia de stiri Interfax.

- Presedintele palestinian, Mahmoud Abbas, va vizita Rusia luni pentru a incerca sa obtina sustinerea lui Vladimir Putin dupa ce Washingtonul a recunoscut Ierusalimul drept capitala Israelului, informeaza AFP.

- Presedintele francez Emmanuel Macron i-a cerut vineri omologului sau rus Vladimir Putin "sa faca totul pentru ca regimul sirian sa opreasca degradarea intolerabila a situatiei umanitare" si si-a exprimat "ingrijorarea" fata de "posibila folosire a clorului" in atacuri chimice impotriva civililor,…

- Presedintele rus Vladimir Putin sustine ca nu are smartphone, dupa ce s-a prezentat anul trecut ca o „persoana obisnuita“, care aproape ca nu utilizeaza Internetul si nu are cont pe retele sociale, relateaza AFP.

- Președintele PSD, Liviu Dragnea vine cu noi argumente și noi detalii in scandalul declanșat impotriva Serviciului de Protecție și Paza. Dragnea afirma raspicat ca nu intenționeaza sa mute serviciul de sub aripa președintelui Romania, dar ca Iohannis este el insuși in pericol, fiind o problema de securitate...

- George Soros ii critica dur pe șefii Statelor Unite și Rusiei! "Vladimir Putin conduce un stat mafiot și Trump ar vrea sa faca la fel, numai ca nu-i permite Constituția", a declarat miliardarul.Lui George Soros nu-i place moneda Bitcoin deoarece este prea speculativa. "E un balon de sapun…

- Incepand din anul 2000, niciun alt eveniment nu a mai fost atat de discutat la Forumul Economic Mondial decat aceasta prima aparitie a unui nou presedinte american. Trump e asteptat sa mai vorbeasca inca o data despre glorioasa sa politica interna si externa promovata sub sloganul "America in primul…

- Presedintele comisiei pentru securitate nationala din parlamentul ungar, Zsolt Molnar, a afirmat joi ca-i va trimite o scrisoare miliardarului american George Soros in care ii va cere sa-i furnizeze informatii despre asa-zisul Plan Soros, transmite MTI. Deputatul Partidului Socialist Ungar…

- Presedintele american, Donald Trump, a promulgat vineri o lege care prelungeste cu 6 ani programul prin care Agentia Nationala de Securitate (NSA) culege date, fara necesitatea unui mandat judecatoresc, privind comunicatiile digitale ale cetatenilor straini din afara Statelor Unite, transmite agentia…

- CNN, The New York Times, ABC, The Washington Post, Time si Newsweek sint considerate de președintele SUA drept principalele surse de știri false. Presedintele SUA a publicat pe Twitter un link catre site-ul gop.com, controlat de Republican National Committee, „arma” sa politica. Premiul intii a fost…

- Se prea poate ca presedintele Macron sa fie un novice in diplomatia internationala, dar, de la venirea sa la putere, el a dat dovada de un talent deloc neglijabil in curtarea sefilor de stat si de guvern. Sa luam, de exemplu, relatiile sale cu presedintele Trump, potrivit Rador care citeaza The Times…

- Președintele rus, Vladimir Putin, va decide personal cum sa raspunda la sancțiunile SUA in curs de pregatire in cadrul așa-numitului „raport Kremlinul“. O lista cu inalți oficiali ruși și oameni de afaceri apropiați de conducerea rusa ar trebui sa fie prezentata Congresului SUA cel tarziu pana pe 29…

- In ultima vreme, am aflat ca oamenii apropiati de presedintele Trump il flateaza in mod public, in timp ce se pare ca il vorbesc de rau pe la spate. Flatarile par sa fi atins apogeul. Duminica, secretarul de stat de la Casa Alba, Stephen Miller, l-a numit pe Trump un "geniu politic". Intr-o reuniune…

- Presedintele rus Vladimir Putin i-a transmis omologului sau sirian, Bashar al-Assad, in mesajul de Anul Nou, ca Rusia va continua sa sustina Siria in incercarea de a-si apara suveranitatea, a anuntat Kremlinul.

- Presupusul organizator al atentatului si individul suspectat ca a instalat dispozitivul exploziv intr-un centru comercial din Sankt-Petersburg au fost arestati preventiv si sunt interogati de membri ai Comisiei speciale de ancheta, anunta Serviciul Federal rus de Securitate (FSB). Treisprezece…

- Președintele rus Vladimir Putin a declarat ca explozia in care au fost raniți cel puțin 10 oameni intr-un supermarket din St. Petersburg a fost un act terorist, și a cerut forțelor de securitate sa nu ia prizonieri cand au de-a face cu amenințari din partea unor suspecți de terorism.

- Putin este cauza sau rezultatul modului in care traim? Care este motivul pentru care rating-ul sau real este atat de ridicat dupa 18 ani la putere, in contextul stagnarii de un deceniu a economiei? De ce, in conditiile scaderii veniturilor reale, populatia nu ia atitudine impotriva cresterii cheltuielilor…

- "Un atac terorist a avut loc ieri in Sankt-Petersburg. Recent, Serviciul Federal de Securitate a dejucat un alt complot terorist", a declarat Vladimir Putin joi, potrivit agentiei Tass. "I-am ordonat directorului Serviciului Federal de Securitate (FSB) sa actioneze in cadrul legal, doar in…

- Turcia si Rusia colaboreaza pentru scoaterea a 500 de sirieni din provincia siriana Ghouta, potrivit unor declaratii facute duminica de presedintele Recep Tayyip Erdogan, informeaza Reuters.Presedintele turc a declarat inainte de a pleca intr-o vizita oficiala in Sudan: „Exista aproximativ…

- Inaintea discursului de luni al presedintelui Trump pe tema securitatii nationale, oficialii dadusera de inteles ca el va adopta un nou ton dur la adresa Chinei. Nu prea s-a intamplat asa ceva. Intr-un discurs care a fost urmarit cu mare atentie, Trump a calificat China si Rusia drept "puteri rivale",…