Consilierii nu se înghesuie la comisia de circulaţie In mare parte, discutiile s-au axat pe problemele de trafic din zona Bucium, un „cartof fierbinte" pentru municipalitatea ieseana avand in vedere cozile de la orele de varf. Decizii nu au fost luate decat in privinta avizarii unor planuri urbanistice zonale propue de investitori imobiliari in diverse zone ale orasului. Citeste articolul mai departe pe ziaruldeiasi.ro…

Sursa articol: ziaruldeiasi.ro

