- In ziua de 31.03.2019, Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta „Cpt. Puica Nicolae” al judetului Arges a fost solicitat pentru a interveni in comuna Bradu in vederea ridicarii unui proiectil explozibil. Astfel, echipajul pirotehnic de la Detașamentul de Pompieri Pitești a intervenit in localitatea…

- Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta „Drobeta” al judetului Mehedinti a desfasurat marti o actiune de distrugere a elementelor de munitie ramase neexplodate pe raza judetului Mehedinti, care au fost ridicate de echipajul pirotehnic in ultimele luni.

- Acțiunile de informare cu privire la noile modificari legislative intrate in vigoare in 2019 au continuat cu un seminar privind legislația in domeniul securitații la incendiu. Mai exact, Camera de Comert, Industrie si Agricultura Timis, in colaborare cu Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta „Banat”…

- Inspectoratul pentru Situații de Urgența “BANAT” al județului Timiș a fost solicitat sa intervina in data de 22.02.2019, in intervalul orar 21:00 – 24:00, la 19 de situații de urgența, dintre care: – 4 degajari copaci cazuți pe autoturisme, fire de energie electrica și partea carosabila, in urma carora…

- ARAD. Inceput de an in forța pentru Inspectoratul pentru Situații de Urgența (ISU) Arad. Sute de apeluri au ajuns la dispeceratul ISU Arad, prin 112. Din totalul apelurilor telefonice, in 44 dintre cazuri s-a solicitat intervenția subunitaților ISU Arad pentru stingerea incendiilor. Din cele…

- Consiliul Local Lugoj a fost convocat, prin dispoziția primarului Francisc Boldea, in ședința ordinara. Ședința va avea loc joi, 31 ianuarie, de la ora 14, in Sala de Consiliu a Primariei Municipiului Lugoj. Pe ordinea de zi a ședinței se afla proiectele de hotarari, privind: Aprobarea…

- Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta „Unirea” al judetului Alba iși evalueaza activitatea pentru anul 2018 La acțiune și-a anuntat prezenta și secretarul de stat, șef al Departamentului pentru Situații de Urgența, dr. Raed Arafat. Citește LIVE VIDEO: Raed Arafat, prezent la Evaluarea activitații…

- Detasamentul de Pompieri Aiud a intervenit cu doua autospeciale pentru stingerea unui incendiu izbucnit la nivelul acoperisului unui restaurant din Aiud, a informat Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta (ISU) Alba. Incendiul, care a fost localizat, s-a manifestat pe circa 40 de metri patrati.…