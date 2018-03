Stiri pe aceeasi tema

- Comisia de disciplina constituita la nivelul Primariei Tg-Jiu pentru a cerceta din punct de vedere administrativ abuzurile și comportamentul agresiv al directorului Direcției de Patrimoniu, Marian Rotaru, vrea sa ne ia de proști, in condițiile in care cercetarea prealabila s-a efectuat cu viteza…

- Ludovic Orban, liderul PNL, a declarat, dupa decizia instantei de a-l achita in dosarul in care era acuzat ca ar fi cerut bani pentru campania electorala, ca a fost o grea incercare, dar cu toate acestea nu este responsabilitatea politicienilor sa analizeze activitatea unei institutii din Justitie.

- Primarul interimar al capitalei Silvia Radu susține ca in Consiliul Municipal Chișinau dezbaterile politice stau mai presus decat interesele locuitorilor capitalei. Concluzia a fost facuta in contextul in care nici saptamana trecuta consilierii municipali nu au aprobat proiectul de procurare a 50 de…

- Expoziția de fotografie ”Ieși la vot” a Asociației Promo-LEX a ajuns la Calarași. Ea a fost gazduita de Consiliul rational, in perioada 16-19 februarie. Astfel, au putut s-o vada atat factorii de decizie din raion, cat și cetațenii de rand. Potrivit lui Mihail Gorincioi, coordonator Promo-LEX Calarași,…

- Seful principalei agentii de informatii militare americane, NSA, a declarat marti ca nu a primit unda verde din partea Casei Albe pentru a replica serviciilor rusesti, acuzate de ingerinta in campania prezidentiala americana, scrie AFP.

- In sedinta de Consiliu Local de marti, 27 februarie, consilierii locali sigheteni au votat Bugetul. Municipiul are un buget de 148.149, 06 mii lei, din care cea mai mare parte, respectiv 140.444,52 mii lei, va fi utilizata pentru salariile angajatilor Primariei si a serviciilor aflate in subordinea…

- Campania electorala se afla in plina desfasurare in Italia, cu mai putin de 10 zile inainte de alegerile legislative, insa putini sunt candidatii care se declara interesati de ceea ce anumiti experti considera ca ar reprezenta principalele surse de venit ale acestei tari, turismul si cultura, informeaza…

- Ciocniri intre fortele de ordine si manifestanti antifascisti s-au soldat joi seara cu cel putin trei raniti la Torino (nord-est), un nou episod al tensiunilor crescande ce marcheaza campania...

- Ciocniri intre fortele de ordine si manifestanti antifascisti s-au soldat joi seara cu cel putin trei raniti la Torino (nord-est), un nou episod al tensiunilor crescande ce marcheaza campania electorala din Italia, au informat vineri surse judiciare, relateaza AFP. Trei politisti au fost raniti si doi…

- Rusia ar putea incerca sa influenteze rezultatul alegerilor nationale din Suedia din septembrie, daca autoritatile de la Moscova simt ca interesele lor strategice ar putea fi amenintate, a spus, joi, Serviciul de Securitate al Suediei, relateaza Reuters.

- DNA Ploiesti solicita documente de la PSD Prahova DNA Ploiești. Foto: Simona Uța. Procurorii DNA Ploiesti au solicitat documentele din campania electorala pentru alegerile europarlamentare din anul 2014, de la PSD Prahova. Procurorii DNA- Ploiesti au transmis o adresa la sediul PSD…

- Consilierii locali de la Petrila au incasat mai mulți bani decat ar fi trebuit. Raportul Curții de Conturi arata ca, in perioada octombrie 2014 – decembrie 2016, consilierii locali de la Petrila au incasat ilegal peste 44.000 de lei. Curtea de Conturi arata ca producerea “abaterii o constituie necunoașterea…

- Europarlamentarul Siegfried Mureșan lanseaza un atac dur la adresa PSD, caruia ii reproșeaza ca in campania electorala din 2016 „i-a mințit” pe romani, promițand ca salariile vor crește in anul urmator.„PSD, in campania electorala din 2016: salariile vor crește. PSD, dupa 1 an de guvernare…

- Presedintele Donald Trump a scris, pe Twitter, ca campania sa electorala "nu a facut nimic rau", dupa ce justitia americana a inculpat 13 cetateni rusi pentru interferenta in alegerile din 2016, relateaza BBC .

- Presedintele american Donald Trump a afirmat vineri ca inculparea unor cetateni rusi pentru amestecul in alegerile din SUA dovedeste ca personalul sau de campanie nu a gresit cu nimic, informeaza DPA. Un juriu federal din Statele Unite a decis vineri inculparea a 13 cetateni rusi si a trei organizatii…

- Bugetul județului Valcea a fost indelung dezbatut de liberali, intervențiile majore fiind doar ale președintelui CJ, Radulescu și vicepreședintelui Bușu. O intervenție nepotrivita (daca ne luam dupa cele șoptite de președinte catre vicele Valer Tudor – mai bine nu intervenea) a fost a consilierului…

- La Primaria Municipiului Chișinau trebuie organizat lucrul corect, oferite servicii de calitate inalta cetațenilor, examinate documentele in mod transparent, exclusa corupția. Declarația a fost facuta de catre președintele fracțiunii comuniștilor și celor fara partid din Consiliul Municipal Chișinau…

- Partidul provenit din fosta gherila FARC si-a suspendat vineri campania pentru alegerile legislative si prezidentiale din Columbia, acuzand 'agresiuni' si 'sabotaje' impotriva candidatilor sai si cerand 'garantii' de securitate din partea guvernului, transmite AFP. 'A fost…

- Consilierii locali au aprobat o noua hotarare pe data de 25 ianuarie care prevede ca sterilizarea gratuita a cainilor maidanezi va fi facuta atat cainilor cu stapan cat si fara stapan. Sterilizarea cainilor de rasa comuna si metisi cu si fara stapan, va fi integral subventionata de la bugetul local.…

- Chișinaul este unica capitala din Europa in care nu exista niciun hotel mare de rețea, și a venit timpul sa construim hoteluri bune in capitala Moldovei, care sa contribuie și la dezvoltarea turismului. Acest fapt a fost menționat de catre președintele fracțiunii comuniștilor și celor fara partid din…

- Președintele fracțiunii comuniștilor și celor fara partid din Consiliul Municipal Chișinau (CMC), Vasile Chirtoca, pledeaza pentru reforme mai cardinale la primaria capitalei, menționind ca structura acesteia este departe de a fi optima. El a spus acest lucru vorbind la emisiunea „Mediul urban”, difuzata…

- Inceputul de an se dovedește a fi unul extrem de complicat pentru buzunarele romanilor, care se regasesc in fața unei adevarate avalanșe de scumpiri, de majorari de taxe și de contribuții, toate acestea fiind coroborate cu scaderi salariale considerabile. Dupa negarea vehementa a oricaror avertismente…

- Președintelui fractiunii PCRM si celor fara de partid din Consiliul Municipal Chișinau, Vasile Chirtoca, și-a exprimat nemulțumirea in legatura cu proiectul consilierilor liberali care prevede declararea anului 2018 de catre CMC drept anul unirii. Precizam ca dupa nenumaratele eșecuri ale deputaților…

- Presedintele Camerei Deputatilor, Liviu Dragnea, lider al PSD, a declarat ca Legea preventiei, care a fost publicata luni in Monitorul Oficial, va oferi companiilor o mai mare libertate si va duce la dezvoltarea mediului de afaceri.

- Consilierii judeteni ai Partidului National Liberal au votat impotriva intereselor celei mai mari comunitati rurale buzoiene, care, culmea!, este condusa de un primar PNL, opunandu-se adoptarii proiectului de hotarare privind exprimarea avizului Consiliului Judetean Buzau in favoarea Asociatiei de Dezvoltare…

- Dodon ar trebui sa fie tare mandru deoarece inainte de startul pentru alegerile prezidentiale din Rusia, liderul de la Kremlin a impanzit Moscova cu afise in care apare un slogan asemanator cu cel de pe panourile lui Igor Dodon.

- Silvio Berlusconi si-a intrerupt fortat campania electorala, iar acum, cu o luna inainte alegerilor, membrii partidului sau sunt destul de ingrijorati. Din cauza unei oboseli prelungite si a faptului ca in ultimile zile Il Cavaliere a avut mai multe puseuri de tesiune, colaboratorii fostului presedinte…

- Horoscop Nicio planeta retrograda, iar Luna ”navigheaza” cu prudența in segmentul zodiei Leului, așteptand ca sa fie umbrita de Pamant. La eclipsa, Luna nu va fi superluna și cu atat mai puțin albastra, sau roșie. Poate, puțin mai inchisa la culoare, dar nu roșie, in zonele unde eclipsa este doar prin…

- Compania Twitter a dezvaluit amploarea propagandei rusesti in Statele Unite. Potrivit retelei de socializare, peste 50 de mii de conturi automate create in Rusia au transmis milioane de mesaje legate de subiectul alegerilor prezidentiale din SUA in perioada campaniei electorale din 2016.

- Rusia va curma orice incercari distructive din partea altor state de a se amesteca in campania electorala pentru alegerile prezidentiale din 18 martie, a avertizat joi purtatoarea de cuvant a Ministerului de Externe rus, Maria Zaharova, relateaza agentia de presa oficiala TASS. 'Avem…

- Proiectul de transmitere in direct al tuturor ședințelor ordinare de CL Motru, aflat joi pe ordinea de zi a ședinței de joi, nu a fost discutat deoarece consilierii liberali și primarul Jianu au parasit sala inainte de a se aproba convocatorul. Disputa a pornit de la suplimentarea ordinii de…

- Consilierii județeni sunt convocați miercuri, 31 ianuarie, in prima ședința ordinara a acestui an, o ședința pe a carei ordine de zi sunt inscrise noua puncte, din care șase sunt proiecte de hotarare, dupa cum urmeaza: 1. Aprobarea procesului verbal al sedintei publice extraordinare din data de 21 decembrie…

- Lucian Heiuș, președinte al PNL Hunedoara: „Bugetul propus este un furt facut de PSD de la comunitațile administrate de primari liberali” Deputatul Lucian Heiuș, președintele organizației județene Hunedoara a PNL, a susținut, astazi, o conferința de presa, in care a vorbit despre propunerea…

- Donald Trump a incercat, in primul an de cand a devenit presedinte al SUA, sa onoreze angajamentele asumate in campania electorala, adoptand o serie de masuri pentru stimularea economiei, intr-un mandat marcat de controverse, in special din cauza anchetei privind presupuse contacte cu Rusia.

- Cele 10 vaccinuri care sunt obligatorii in Italia pentru a permite accesul copiilor la scoala au devenit o miza in campania electorala, dupa ce doua partide politice italiene, Liga Nordului (LN, formatiune de extrema dreapta) si Miscarea 5 Stele (M5S, formatiune populista), au promis ca vor abroga…

- Șoseaua de centura, drumurile, școlile și rețeaua de canalizare Reporter: Care au fost cele mai importante proiecte la care ați facut referire in campania electorala dinaintea alegerilor locale și cate dintre ele au fost realizate pana in prezent? Ionel Ciunt: Toate proiectele pe care le-am prezentat…

- Parchetul de pe langa Tribunalul Galati l-a trimis in judecata pe Neculai Hanta, fost primar ar comunei galatene Suceveni, pentru instigare la vatamare corporala. Alaturi de acesta au fost puse sub inculpare alte patru persoane pentru tentativa la omor si instigare la vatamare corporala din culpa.

- Mai multe fragmente din carte au ajuns in presa și au iscat un conflict intre președinte și fostul sau consilier, Steve Bannon. Acesta din urma este acum luat in vizor de avocații Casei Albe, pentru incalcarea confidențialitații și defaimarea președintelui.

- Masurile Comitetului Județean pentru Situații de Urgența Ialomița cu privire la campania speciala de vaccinare antirujeolica dispuse pentru orașul Țandarei se implementeaza in pas de melc. Deși autoritațile locale ar fi trebuit sa deschida de 3 saptamani un dispensar unde sa se realizeze imunizarile…

- Sa tot fi funcționar public cu un așa caștig. Consilierii locali de la sectorul 4 au aprobat in ultima ședința de anul trecut salariile de baza la nivelul sectorului 4 pentru anul 2018. Iar sumele aprobate sunt frumușele. Un director ajunge sa caștige 15.200 de lei lunar. Astfel, conform grilei de salarizare…

- Astazi, 29 decembrie, la Campia Turziia a avut loc o ședința extraordinara a Consiliului local, in cadrul careia s-au dezbatut doua proiecte foarte importante pentru municipiul Campia Turzii. Dintre cele

- Dintre cei angajați in batalia pentru scoaterea Serviciilor Secrete din batalia politica, parte din Razboiul dus de o mica parte a societații noastre cu Statul paralel, cel care a infectat democrația autentica transformind-o intr-o democrație de tip african, colonelul Daniel Dragomir a ințeles ca doar…

- 'Un an foarte plin, foarte tensionat, mult prea tensionat, un an cu multe razbunari, dar, in acelasi timp, cu foarte mult zgomot si cu foarte multe fumigene, dar, in acelasi timp, s-a reusit, impotriva tuturor acestor actiuni, ca aceasta coalitie de guvernare, prin Guvernul sau, sa puna in practica…

- Fostul ofițer SRI a prezentat, vineri, intr-o conferința de presa, un mandat colectiv de interceptare pentru 80 de persoane in dosarul Microsoft, afaceriști și oameni politici. In prioada 4 iulie – 6 noiembrie 2014, mai mulți oameni politici s-au aflat sub un mandat de interceptare strict. Printre aceștia,…

- Consilierii judeteni vor aproba in aceasta saptamana ca Directia de Paza a Judetului Constanta sa asigure serviciile de paza pe anul 2018 Ia obiectivele apartinand Consiliului Judetean Constanta. Pentru serviciile de paza prestate se va plati Directiei de Paza a Judetului Constanta un tarif de 20,05…

- Campania electorala s-a incheiat marti in Catalonia, cu doua zile inaintea scrutinului regional in care alegatorii urmeaza sa decida daca vor mentinerea la putere a separatistilor, dupa declaratia unilaterala de independenta la care Madridul a raspuns prin demiterea executivului, dizolvarea parlamentului…

- Campania electorala a inceput oficial luni in Rusia, unde alegerile prezidentiale vor avea loc la 18 martie, marele favorit fiind presedintele Vladimir Putin, candidat pentru un al patrulea mandat, relateaza AFP, citata de Agerpres.

- La 18 decembrie in Rusia a fost lansata oficial campanie pentru alegerea președintelui țarii. Incepand de astazi, partidele politice și persoane fizice pot sa prezinte documentele de inscriere la sediul Comisiei Electorale Centrale (CEC) a Rusiei. Pentru a fi inregistrați, candidații trebuie sa prezinte…

- Fostul primar al comunei Malu Mare (PSD) a fost trimis in judecata alaturi de alti sapte inculpati pentru comiterea infractiunilor de de tentativa de omor, lovire si tulburarea ordinii si linistii publice. Alexandru Dicu a fost condamnat la un an si zece luni de inchisoare cu suspendare de Tribunalul…

- Recent, Igor Dodon s-a laudat cu împlinirea a primului an de când a devenit președinte. Și cum în ultimele sondaje demonstreaza ca Igor Dodon este considerat cel mai popular politician din Republica Moldova, am ieșit în strada sa vedem ce cred și cât de mulțumiți sunt…