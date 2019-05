Stiri pe aceeasi tema

- Secretarul american al Apararii, Patrick Shanahan, a avertizat vineri ca Statele Unite se pregatesc de o retragere a Turciei din programul de producție al aeronavei invizibile F-35 în cazul în care Ankara nu va renunța la achiziționarea de sisteme rusești de aparare anti-racheta S-400, relateaza…

- Secretarul de stat al SUA, Mike Pompeo, a declarat miercuri ca presedintele Trump este pregatit, daca va fi necesar, ca armata americana sa intervina in Venezuela, unde au avut loc ciocniri violente in urma revoltei, marti, a unui grup de soldati impotriva presedintelui Nicolas Maduro, relateaza AFP.…

- Secretarul de stat american, Mike Pompeo, a cerut încetarea implicarii Rusiei în Venezuela, în cadrul unei întrevederi cu ministrul de externe al Rusiei, Serghei Lavrov, a transmis Departamentul de Stat, potrivit Reuters. Pompeo i-a spus lui Lavrov ca implicarea cubaneza…

- "Ministrul Apararii interimar nu se va mai deplasa in Europa si a decis sa ramana la Washington pentru a se coordona mai eficient cu Consiliul de Securitate Nationala (de la Casa Alba) si cu Departamentul de Stat privind situatia din Venezuela'', a precizat purtatorul de cuvant intr-un comunicat,…

- Secretarul de stat Mike Pompeo a aparat miercuri schimbarea "parametrilor" politicii americane fata de conflictul israeliano-palestinian, desi a recunoscut ca, in ultima instanta, cele doua parti sunt cele care vor trebui sa gaseasca o solutie care sa le permita convietuirea, transmite EFE. Secretarul…

- Premierul israelian Benjamin Netanyahu si secretarul de stat al SUA, Mike Pompeo, au subliniat miercuri, la Ierusalim, unitatea tarilor lor aliate in contracararea 'actelor de agresiune' al Iranului 'in Orientul Mijlociu si in lume', relateaza AFP, potrivit agerpres.ro.Citește și: EXCLUSIV…

- "Cu Elliott Abrams, noi am avut deja doua reuniuni la New York", a declarat Nicolas Maduro. Intalnirile dintre Jorge Arreaza si Elliott Abrams au durat ''doua ore prima oara si trei ore a doua oara, acum cateva zile'', a precizat el. Liderul socialist s-a declarat pregatit sa se intalneasca…

- Secretarul de Stat al SUA, Mike Pompeo, a prezentat vineri Congresului noi informații privind ancheta asupra uciderii jurnalistului saudit Jamal Khashoggi, a declarat purtatorul de cuvânt al Departamentului de Stat conform Reuters.Purtatorul de cuvânt nu a oferit detalii cu privire la…