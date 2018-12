Consilieri locali din Moreni, scoși în cătușe din sala de ședințe a Consiliului Local Doi consilieri locali din Moreni, județul Dambovița, au fost scoți in catușe din sala de ședințe a Consiliului Loca dupa ce s-au opus propunerii primarului de majorare a taxelor locale, scrie TVR. Cei doi consilieri, membri ai PNL, au criticat dorința primarului de a majora taxele locale, iar edilul a chemat in schimb poliția locala, care i-a incatușat pe cei doi și i-a scos din sala. Primarul susține ca cei doi consilieri și cetațenii care au asistat la ședința au tulburat liniștea și au proferat injurii. Scandalul a inceput dupa ce primaria a hotarat majorarea taxelor și impozitelor locale cu… Citeste articolul mai departe pe libertatea.ro…

Sursa articol: libertatea.ro

